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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMet Gala 2026 : कौन तय करता है मेट गाला की गेस्ट लिस्ट, इसमें कैसे मिलती है एंट्री?

Met Gala 2026 : कौन तय करता है मेट गाला की गेस्ट लिस्ट, इसमें कैसे मिलती है एंट्री?

Met Gala 2026 : आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आप जहां भी स्क्रॉल करें, वहां मेट गाला (Met Gala) से जुड़े वीडियो और फोटोज दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं कौन तय करता है इसकी गेस्ट लिस्ट?

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 May 2026 05:44 PM (IST)
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Met Gala 2026 : मेट गाला 2026 का आयोजन 4 मई 2026, यानी मई के पहले सोमवार को हुआ. इस साल मेट गाला की कॉस्ट्यूम आर्ट (Costume Art) रखी गई. वहीं आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आप जहां भी स्क्रॉल करें, वहां मेट गाला (Met Gala) से जुड़े वीडियो और फोटोज दिख रहे हैं. कभी कोई शानदार गाउन, कभी सुंदर और अलग आउटफिट, तो कभी क्रिस्टल और भारी डिजाइन वाले कपड़े. सब कुछ इतना असली लगता है कि कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये फोटो रियल हैं या एआई से बनाई गई हैं. 

मेट गाला का क्रेज इतना चढ़कर बोल रहा है कि लोग आजकल एआई टूल्स की मदद से भी अपने मेट गाला लुक्स बना रहे हैं, लेकिन असली मेट गाला उससे कहीं ज्यादा बड़ा, महंगा और खास इवेंट होता है. यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि फैशन, कला और ग्लैमर का सबसे बड़ा मंच माना जाता है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस इवेंट में आखिर जाता कौन है. गेस्ट लिस्ट कौन तय करता है और इसमें एंट्री कैसे मिलती है. 

मेट गाला क्या है और यह इतना खास क्यों है?

मेट गाला हर साल मई के पहले सोमवार को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होता है. यह इवेंट सिर्फ सेलिब्रिटी पार्टी नहीं है, बल्कि एक तरह का चैरिटी और फैशन आर्ट शो है. यहां लोग जो भी कपड़े पहनकर आते हैं, उन्हें सिर्फ फैशन के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि एक चलती-फिरती कला की तरह देखा जाता है. हर साल इसकी एक खास थीम होती है और उसी के हिसाब से लोग अपने आउटफिट डिजाइन कराते हैं. 

मेट गाला की गेस्ट लिस्ट कौन तय करता है?

मेट गाला की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें हर कोई नहीं जा सकता है. इसकी पूरी गेस्ट लिस्ट तय करने की जिम्मेदारी अन्ना विंटोर के पास होती है , जो 1995 से इसे कंट्रोल कर रही हैं. वे लंबे समय से इस इवेंट की प्रमुख हैं और वही तय करती हैं कि कौन सेलिब्रिटी शामिल होगा, कौन डिजाइनर या ब्रांड बुलाया जाएगा और किसे इन्वाइट मिलेगा और किसे नहीं. यहां तक कि अगर कोई ब्रांड लाखों रुपये खर्च करके टेबल खरीद ले, तब भी अंतिम फैसला अन्ना विंटोर ही करती हैं. हर मेहमान को मंजूरी उन्हीं से मिलती है. ब्रांड अकेले किसी को नहीं बुला सकते हैं. सीटिंग प्लान भी बहुत सोच-समझकर बनाया जाता है. यहां तक कि बड़े-बड़े ब्रांड भी बिना उनकी अनुमति किसी को नहीं बुला सकते हैं.

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इसमें एंट्री कैसे मिलती है?

मेट गाला में बड़े फैशन ब्रांड टेबल खरीदते हैं, फिर वही ब्रांड अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को इनवाइट करते हैं. कई बार डिजाइनर खुद सेलिब्रिटी को ड्रेस भी देते हैं. यहां एक टिकट की कीमत बहुत ज्यादा होती है. मेट गाला में एंट्री पाने के लिए जिस व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल पर प्रभाव होता है, उसके चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है. वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े फैशन ब्रांड या डिजाइनर से जुड़ा है तो उसे एंट्री मिल सकती है. मेट गाला में ऐसे लोग भी चुने जाते हैं जो किसी संस्कृति या ट्रेंड को प्रभावित कर रहे हों, कई बार फैशन ब्रांड खुद तय करते हैं कि वे किस सेलिब्रिटी को अपने टेबल पर लाएंगे.

मेट गाला में एंट्री कितनी महंगी है?

मेट गाला में जाना बहुत महंगा और खास माना जाता है. यहां एक टिकट की कीमत लगभग लगभग 80 लाख रुपये तक होती है और एक टेबल की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये से ज्यादा तक जाती है. हालांकि, कई सेलेब्रिटी खुद पैसे नहीं देते है, अक्सर बड़े फैशन ब्रांड टेबल खरीदते हैं फिर वे सेलेब्रिटीज को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाकर बुलाते हैं. कई बार कपड़े भी ब्रांड ही उपलब्ध कराते हैं. 

मेट गाला में कौन-कौन इनवाइट होता है?

गेस्ट लिस्ट हर साल बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स, मशहूर फैशन मॉडल्स, म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े कलाकार, स्पोर्ट्स और बज़नेस जगत के प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं. जैसे कि कई ग्लोबल स्टार्स Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé और अन्य बड़ी हस्तियां अक्सर चर्चा में रहती हैं. भारत से भी कई सेलिब्रिटीज जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और अन्य नाम अक्सर मेट गाला से जुड़े रहते हैं.  

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Published at : 09 May 2026 05:44 PM (IST)
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Met Gala 2026 Met Gala Guest List Met Gala Entry Met Gala Invite Met Gala 2026 Theme
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