कोबरा से कितना जहरीला होता है कॉमन करैत, जिससे कटवाकर पत्नी ने ले ली पति की जान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉमन क्रेट का जहर कोबरा से 15 गुना अधिक शक्तिशाली होता है।

क्रेट का जहर तंत्रिकाओं को स्थायी नुकसान पहुंचाता है, जिससे उपचार मुश्किल।

क्रेट का डंक अक्सर अज्ञात रह जाता, छोटे दांतों से दर्दहीन होता है।

Meerut Karait Snake: मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने अपने कथित साथी के साथ मिलकर अपने पति को सोते समय मारने के लिए कॉमन क्रेट का इस्तेमाल किया. कॉमन क्रेट भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर कोबरा और कॉमन क्रेट के बीच कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक है और किस सांप में सबसे ज्यादा जहर है.

कॉमन क्रेट कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक

जहर के मामले में कॉमन क्रेट को भारत में सबसे जहरीला सांप माना जाता है. इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर भारतीय कोबरा की तुलना में लगभग 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है. हालांकि कोबरा अक्सर काटने के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में जहर डालता है लेकिन क्रेट का जहर कहीं ज्यादा गाढ़ा होता है.

यहां तक कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा नर्वस सिस्टम को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है. इससे चिकित्सा उपचार में देरी होने पर सांप का डंक काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है.

क्रेट और कोबरा के जहर में क्या अंतर है?

दोनों सांपों में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है. लेकिन वे अलग-अलग तरीकों से नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं. कॉमन क्रेट के जहर में मुख्य रूप से बीटा बंगारोटॉक्सिन होता है, एक प्री सिनेप्टिक न्यूरोटोक्सीन जो मांसपेशियों को सिग्नल जारी करने के लिए जिम्मेदार तांत्रिक अंत को नुकसान पहुंचता है. एक बार जब यह तांत्रिक अंत नष्ट हो जाते हैं तो सामान्य कार्य को बहाल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. यहां तक कि एंटी वेनम देने के बाद भी.



इसके उलट भारतीय कोबरा के जहर में अल्फा न्यूरोटोक्सीन होता है. यह तंत्रिका संकेत प्राप्त करने वाले रिसेप्टर्स को रोक देता है. क्योंकि यह रुकावट आमतौर पर ठीक की जा सकती है, मरीज अक्सर सांप रोधी जहर के समय पर काफी ज्यादा प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं.

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क्यों है कॉमन क्रेट का काटना ज्यादा खतरनाक?

कॉमन क्रेट से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके काटने पर अक्सर ध्यान नहीं जाता. कोबरा के काटने के उलट जो आमतौर पर तुरंत दर्द, सूजन और दूसरे लक्षण पैदा करता है कॉमन क्रेट में काफी छोटे नुकीले दांत होते हैं जो सिर्फ हल्की चुभन या फिर चुभन की अनुभूति ही पैदा कर सकते हैं. कई पीड़ितों को सोते समय काट लिया जाता है और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्हें काटा गया है.

एक कॉमन क्रेट काटने के दौरान 20 मिलीग्राम तक जहर इंजेक्ट कर सकता है. मनुष्यों के लिए अनुमानित घातक खुराक लगभग 6 मिलीग्राम सूखा जहर है. दूसरी तरफ कोबरा आमतौर पर काफी ज्यादा मात्रा में जहर इंजेक्ट करता है. यह मात्रा 60 से 200 मिलीग्राम के बीच होती है. लेकिन इसकी अनुमानित घातक खुराक लगभग 15 मिलीग्राम है.

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