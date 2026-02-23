हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी

पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी

17 जुलाई 1966 वह तारीख थी, जब मेक्सिको के मिचोआकान राज्य के एक छोटे से गरीब गांव नारंजो दे चिला में एल मेंचो का जन्म हुआ, जिसका पूरा नाम नेमेसियो रूबेन ओसेगेरा सर्वांतेस था.

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 23 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

उसने इस दुनिया को जब पहली बार देखा तो खुद को गरीब परिवार में पाया. उम्र खुद को संभालने लायक हुई तो वह खेती में झोंक दिया गया. जहां पहली बार उसका वास्ता अफीम और मारिजुआना से पड़ा. जवानी की दहलीज पर कदम रखकर वह डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया. वह पकड़ा गया और दोबारा उसी सरजमीं पर भेज दिया गया, जहां से निकलने की जद्दोजहद में वह लगा था. ड्रग तस्करी की दुनिया को करीब से देखने के बाद वह पुलिस में भर्ती हो गया और जब वहां से निकला तो अपना कार्टेल बना लिया.

यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि उस एल मेंचो की है, जिसे दुनिया ड्रग लॉर्ड के नाम से जानती है. उसकी मौत की खबर के बाद मेक्सिको के कई इलाके जल रहे हैं. आइए जानते हैं कि कौन था एल मेंचो और पुलिस में भर्ती होकर वह ड्रग लॉर्ड कैसे बन गया? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की जिंदगी का एक-एक पन्ना.

कौन था एल मेंचो?

17 जुलाई 1966 वह तारीख थी, जब मेक्सिको के मिचोआकान राज्य के एक छोटे से गरीब गांव नारंजो दे चिला में एल मेंचो का जन्म हुआ, जिसका पूरा नाम नेमेसियो रूबेन ओसेगेरा सर्वांतेस था. उसका गरीब परिवार एवोकाडो के खेतों में काम करके जिंदगी गुजार रहा था. एल मेंचो को पढ़ाई के लिए भेजा गया तो वह सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही कॉपी-किताबों का साथ निभा सका और इसके बाद खेतों में मजदूरी करने लग गया. जिन खेतों में वह काम करता था, वे कोई आम खेत नहीं, बल्कि अफीम और मारिजुआना के अड्डे थे. बस यहीं से एल मेंचो की जिंदगी का ताना-बाना क्राइम की दुनिया के साथ बंध गया.

किस्मत तराशने पहुंचा अमेरिका

महज 14 साल की उम्र में जब बच्चे अपना भला-बुरा अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, तब एल मेंचो अवैध रूप से अमेरिका पहुंच चुका था. मकसद तो किस्मत तराशना था, लेकिन मंजिल की तलाश में उसकी राह ड्रग तस्करी से जुड़ गई. वह अमेरिका में हेरोइन और मेथ की डीलिंग करने लगा. 1986 में उसे चोरी का सामान और हथियार रखने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया और यहीं से उसके कदम जुर्म की दुनिया में धंसते चले गए. 

जब मेक्सिको डिपोर्ट किया गया एल मेंचो

पुलिस के पंजे से निकलने के बाद भी एल मेंचो की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया. वह कैलिफोर्निया छोड़कर सैन फ्रांसिस्को चला गया, लेकिन ड्रग तस्करी का काम करता रहा. इसका नतीजा यह हुआ कि 1992 में वह दोबारा गिरफ्तार हुआ और उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई गई. सजा काटने के बाद उसका प्लान अमेरिका में ही टिकने का था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसे मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया.

पुलिस से बचने के लिए निकाला गजब तोड़

बचपन से ही जुर्म की दुनिया की पढ़ाई कर रहा एल मेंचो इतना शातिर हो चुका था कि उसने पुलिस से बचने का नया रास्ता निकाल लिया. वह जलिस्को राज्य की पुलिस में भर्ती हो गया. इसके बाद उसने कैबो कोरिएंटेस और तोमाट्लान जैसे छोटे शहरों में सेवाएं दीं. मेंचो की पुलिस वाली जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन उसने कानून व्यवस्था की कमजोरियां जान लीं. यह पता कर लिया कि घूस का सिस्टम कैसे चलता है? पुलिस कैसे काम करती है और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाते हैं? इसके बाद वह अपराध की दुनिया पर छाने की तैयारी करने लगा. 

पहले क्राइम की दुनिया में एंट्री, फिर बने 'बादशाह'

पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद एल मेंचो ने मिलेनियो कार्टेल में एंट्री ली, जो सिनालोआ कार्टेल का हिस्सा था. यहां उसने हिटमैन (कातिल), बॉडीगार्ड और एनफोर्सर (कंट्रोल करने वाला) के रूप में काम किया. क्राइम की दुनिया में मेंचो इतना क्रूर और शातिर था कि वह तेजी से तरक्की करने लगा और गैंग के खास लोगों में शामिल हो गया. साल 2007 से 2009 का दौर ऐसा था, जिसने एल मेंचो की किस्मत बदल दी. दरअसल, उस दौरान मिलेनियो कार्टेल में झगड़े होने लगे. ऐसे में कुछ बॉस मारे गए या पकड़े गए. एल मेंचो ने अपने साथी एरिक वेलेंसिया सालाजार (एल 85) के साथ मिलकर नया कार्टेल बनाया और इसका नाम जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) रखा. 

यह भी पढ़ें: कितना बड़ा है मेक्सिको का ड्रग नेटवर्क, हर दिन कितना होता है अवैध व्यापार?

कैसे काम करता था एल मेंचो का CJNG?

एल मेंचो के CJNG ने तेजी से फैलना शुरू किया. उसका गैंग कोकीन, हेरोइन, मेथ और खासकर फेंटानिल की तस्करी में माहिर था. फेंटानिल अमेरिका में ओपिओइड क्राइसिस का बड़ा कारण बना. CJNG ने मेक्सिको के कई राज्यों पर कब्जा किया. यह गैंग एक्सटॉर्शन (वसूली), फ्यूल चोरी और हिंसा के लिए मशहूर था. गैंग में शामिल बदमाश विरोध करने वालों को बेरहमी से कत्ल करके वीडियो बनाते और डर फैलाते थे. 2016 में जब सिनालोआ कार्टेल का सरगना एल चापो गिरफ्तारी हुआ तो CJNG मेक्सिको का सबसे ताकतवर कार्टेल बन गया और एल मेंचो ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक बना दिया.

यह भी पढ़ें: मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Read
Published at : 23 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Maxico El Mencho Drug Lord
और पढ़ें
जनरल नॉलेज
पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी
पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी
जनरल नॉलेज
Dangerous Submarine: किस देश के पास है सबसे खतरनाक सबमरीन, जानिए उसकी ताकत
किस देश के पास है सबसे खतरनाक सबमरीन, जानिए उसकी ताकत
जनरल नॉलेज
ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?
ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?
जनरल नॉलेज
Mexico Drug Law: मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?
मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?
वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
फोटो गैलरी

