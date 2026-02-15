Mahashivratri 2026: पाकिस्तान-बांग्लादेश में आज भी कितने शिव मंदिर, क्या यहां होती है शिवरात्रि की पूजा?
Mahashivratri 2026: पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह हिंदुओं की संख्या भले कम हो, लेकिन वहां शिव मंदिर मौजूद हैं. कई मंदिर ऐतिहासिक धरोहर हैं, तो कई स्थानीय समुदाय की आस्था का केंद्र बने हुए हैं.
Mahashivratri 2026: आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व देशभर में मनाया जा रहा है. श्रद्धालु भगवान की पूजा-अर्चना कर रहे हैं. भारत में मंदिरों में घंटियां गूंज रही हैं, लेकिन एक सवाल सीमाओं के पार भी झांकता है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी शिव मंदिर बचे हैं? क्या वहां भी भोलेनाथ की पूजा होती है? बंटवारे और बदलती आबादी के बाद क्या बचा, क्या खो गया? इन सवालों के जवाब चौंकाते भी हैं और उम्मीद भी जगाते हैं. तस्वीर उतनी सीधी नहीं है, जितनी हम सोचते हैं.
पाकिस्तान में कितने शिव मंदिर बचे हैं?
1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदू आबादी काफी कम हो गई है. इसके साथ ही हजारों मंदिर या तो बंद हो गए या जर्जर हो गए. ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक, देश में कभी 4,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर थे, लेकिन अब उनमें से करीब 380 संरचनाएं ही किसी रूप में मौजूद हैं. अलग-अलग रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सक्रिय रूप से पूजा-पाठ वाले मंदिरों की संख्या 22 से 40 के बीच है. शिव मंदिरों की बात करें तो ज्यादातर मंदिर सिंध और पंजाब प्रांत में हैं, जहां हिंदू समुदाय अपेक्षाकृत ज्यादा है.
पाकिस्तान के प्रमुख शिव मंदिर
सबसे चर्चित मंदिर है Katas Raj Temples है. यह प्राचीन मंदिर परिसर चकवाल जिले में स्थित है और शिव से जुड़ा एक बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है. यहां महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा होती है और पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
कराची में स्थित Ratneshwar Mahadev Temple भी सक्रिय मंदिरों में गिना जाता है. यहां हर साल महाशिवरात्रि पर भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण होता है.
खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे लगभग 2,000 से 3,000 साल पुराना माना जाता है. यह मंदिर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है और खास मौकों पर यहां भी श्रद्धालु जुटते हैं.
सिंध के उमरकोट में स्थित उमरकोट शिव मंदिर भी करीब 1,000 साल पुराना बताया जाता है. यहां स्थानीय हिंदू समुदाय नियमित पूजा करता है.
क्या पाकिस्तान में होती है शिवरात्रि की पूजा?
जी हां, पाकिस्तान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है. खासकर कराची और सिंध इलाके में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं. कई जगहों पर प्रशासन सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है ताकि त्योहार शांति से मनाया जा सके. हालांकि यह आयोजन भारत जैसा विशाल नहीं होता, लेकिन स्थानीय समुदाय के लिए इसका धार्मिक महत्व उतना ही गहरा है.
बांग्लादेश में शिव मंदिरों की स्थिति
बांग्लादेश में हिंदू आबादी पाकिस्तान की तुलना में अधिक है. यहां देशभर में सैकड़ों शिव मंदिर फैले हुए हैं. कई मंदिर प्राचीन हैं और आज भी नियमित पूजा-पाठ होता है.
चिटगांव में पहाड़ी पर स्थित Chandranath Temple एक प्रमुख शिव धाम है. यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है और शिव चतुर्दशी पर यहां बड़ा मेला लगता है.
ढाका में स्थित Dhakeshwari National Temple परिसर में भी शिव मंदिर मौजूद हैं. यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर माना जाता है और यहां महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं.
राजशाही जिले का Puthia Temple Complex अपने भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है. यहां का बड़ा शिव मंदिर देश के सबसे बड़े शिव मंदिरों में गिना जाता है.
बांग्लादेश में कैसे मनती है शिवरात्रि?
बांग्लादेश में महाशिवरात्रि को शिव चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, रात भर पूजा करते हैं और मंदिरों में लंबी कतारें लगती हैं. ढाका, चिटगांव और अन्य शहरों में धार्मिक जुलूस भी निकाले जाते हैं. प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके.
