हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAjit Pawar Death In Plane Crash: जिस प्लेन से बारामती जा रहे थे अजित पवार, वह किस कंपनी का, कितनी है इसकी कीमत?

Ajit Pawar Death In Plane Crash: जिस प्लेन से बारामती जा रहे थे अजित पवार, वह किस कंपनी का, कितनी है इसकी कीमत?

Ajit Pawar Death In Plane Crash: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान बारामती जाते समय हादसे का शिकार हो गया. जानकारी की मानें तो इस विमान में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा है.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Jan 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

Ajit Pawar Death In Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है. खबर है कि उनका विमान एक गंभीर हादसे का शिकार हो गया. आज 28 जनवरी को अजित पवार को बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़ी करीब पांच से छह अहम बैठकों में शामिल होना था.वे इन्हीं बैठकों के लिए बारामती जा रहे थे और रास्ते में ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है. 

हादसे के बाद सामने आए दृश्य काफी भयावह बताए जा रहे हैं. प्लेन क्रैश के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हर कोई इस हादसे को लेकर हैरान है. इसी क्रम में यह जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर अजित पवार का विमान किस कंपनी का था और उसकी कीमत कितनी थी. चलिए जानें.

लियरजेट-45 क्या है और इसे किसने बनाया है?

अजित पवार के इस विमान का नाम लियरजेट-45 है. बॉम्बार्डियर कंपनी द्वारा बनाया गया लियरजेट-45 एक जाना-पहचाना बिजनेस जेट है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर वीआईपी यात्रा, कॉरपोरेट मूवमेंट और चार्टर फ्लाइट्स के लिए किया जाता है. यह विमान आराम और रफ्तार दोनों के लिए जाना जाता है. इस विमान के केबिन में करीब 8 यात्री सहजता से सफर कर सकते हैं, जिससे यह निजी उड़ानों में काफी लोकप्रिय है.

तकनीकी खूबियां और क्षमता

लियरजेट-45 में दो शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं, जो इसे तेज रफ्तार और लंबी दूरी की उड़ान के काबिल बनाते हैं. यह बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए समय की बचत इसके बड़े फायदे में शामिल है. आधुनिक एवियोनिक्स और संतुलित डिजाइन इसे स्थिर उड़ान का भरोसा देते हैं. 

कीमत और बाजार मूल्य

जब यह विमान उत्पादन में था, तब इसकी नई कीमत करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 80 करोड़ रुपये से ज्यादा मानी जाती थी. मौजूदा समय में इस्तेमाल किए गए मॉडल की कीमत आमतौर पर 2.5 से 4.5 मिलियन डॉलर के बीच देखी जाती है. पुराने, शुरुआती 2000 के दशक के मॉडल की कीमत करीब 9 लाख डॉलर से शुरू होकर 1.5 से 3 मिलियन डॉलर तक जा सकती है. उन्नत 45XR संस्करण की कीमत इससे ज्यादा भी हो सकती है.

संचालन खर्च और चार्टर

लियरजेट-45 का वार्षिक परिचालन खर्च उड़ान घंटों के आधार पर लगभग 6 से 8 लाख डॉलर तक आ सकता है. चार्टर के तौर पर इसका किराया करीब 3,000 से 4,500 डॉलर प्रति घंटा बताया जाता है. यही वजह है कि यह विमान प्रीमियम चार्टर सेगमेंट में गिना जाता है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 28 Jan 2026 10:17 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

