Ajit Pawar Death In Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है. खबर है कि उनका विमान एक गंभीर हादसे का शिकार हो गया. आज 28 जनवरी को अजित पवार को बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़ी करीब पांच से छह अहम बैठकों में शामिल होना था.वे इन्हीं बैठकों के लिए बारामती जा रहे थे और रास्ते में ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है.

हादसे के बाद सामने आए दृश्य काफी भयावह बताए जा रहे हैं. प्लेन क्रैश के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हर कोई इस हादसे को लेकर हैरान है. इसी क्रम में यह जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर अजित पवार का विमान किस कंपनी का था और उसकी कीमत कितनी थी. चलिए जानें.

लियरजेट-45 क्या है और इसे किसने बनाया है?

अजित पवार के इस विमान का नाम लियरजेट-45 है. बॉम्बार्डियर कंपनी द्वारा बनाया गया लियरजेट-45 एक जाना-पहचाना बिजनेस जेट है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर वीआईपी यात्रा, कॉरपोरेट मूवमेंट और चार्टर फ्लाइट्स के लिए किया जाता है. यह विमान आराम और रफ्तार दोनों के लिए जाना जाता है. इस विमान के केबिन में करीब 8 यात्री सहजता से सफर कर सकते हैं, जिससे यह निजी उड़ानों में काफी लोकप्रिय है.

तकनीकी खूबियां और क्षमता

लियरजेट-45 में दो शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं, जो इसे तेज रफ्तार और लंबी दूरी की उड़ान के काबिल बनाते हैं. यह बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए समय की बचत इसके बड़े फायदे में शामिल है. आधुनिक एवियोनिक्स और संतुलित डिजाइन इसे स्थिर उड़ान का भरोसा देते हैं.

कीमत और बाजार मूल्य

जब यह विमान उत्पादन में था, तब इसकी नई कीमत करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 80 करोड़ रुपये से ज्यादा मानी जाती थी. मौजूदा समय में इस्तेमाल किए गए मॉडल की कीमत आमतौर पर 2.5 से 4.5 मिलियन डॉलर के बीच देखी जाती है. पुराने, शुरुआती 2000 के दशक के मॉडल की कीमत करीब 9 लाख डॉलर से शुरू होकर 1.5 से 3 मिलियन डॉलर तक जा सकती है. उन्नत 45XR संस्करण की कीमत इससे ज्यादा भी हो सकती है.

संचालन खर्च और चार्टर

लियरजेट-45 का वार्षिक परिचालन खर्च उड़ान घंटों के आधार पर लगभग 6 से 8 लाख डॉलर तक आ सकता है. चार्टर के तौर पर इसका किराया करीब 3,000 से 4,500 डॉलर प्रति घंटा बताया जाता है. यही वजह है कि यह विमान प्रीमियम चार्टर सेगमेंट में गिना जाता है.

