हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?

310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?

यह सौदा सिर्फ कीमत की वजह से नहीं, बल्कि इस इलाके और बंगले के इतिहास की वजह से भी चर्चा में है. इस बंगले का आर्किटेक्चर और लोकेशन दोनों ही इसे बेहद खास बनाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 26 Sep 2025 07:01 AM (IST)
दिल्ली एनसीआर में इस साल की सबसे बड़ी और सबसे महंगी रियल एस्टेट डील हाल ही में दर्ज की गई है. देश के जाने-माने उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी मुंबई की एक कंपनी ने लुटियंस दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक बंगला 310 करोड़ रुपये में खरीदा है. यह बंगला 1930 में बना था और इसकी गिनती दिल्ली की सबसे आलीशान और ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज में होती है. यह सौदा सिर्फ कीमत की वजह से नहीं, बल्कि इस इलाके और बंगले के इतिहास की वजह से भी चर्चा में है. इस बंगले का आर्किटेक्चर और लोकेशन दोनों ही इसे बेहद खास बनाते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि 310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगले का खरीदार कौन है. 

लुटियंस का आलीशान बंगले का खरीदार कौन है?

310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगले को  मुंबई की जेंटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदा है. यह कंपनी सीधे तौर पर लक्ष्मी मित्तल, जिन्हें स्टील किंग भी कहा जाता है, से जुड़ी हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के डायरेक्टर सूर्य कुमार कानोड़िया हैं. हालांकि इस डील पर कंपनी या मित्तल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लुटियंस दिल्ली का यह इलाका देश के सबसे पॉश, सुरक्षित और प्राइम इलाकों में गिना जाता है, जहां देश के जाने-माने उद्योगपति, राजनेता, और उच्च पदों पर बैठे लोग रहते हैं. इस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण या मरम्मत करना बेहद कठिन और सख्त नियमों से जुड़ा होता है. 

इस बंगले का इतिहास क्या है?

यह बंगला 1930 में बनवाया गया था और यह कभी राजस्थान के अलवर रियासत के शाही परिवार का था. बंगले के पुराने मालिक थे कुमार यशवंत सिंह, जो अलवर के महाराजा के बेटे हैं. यशवंत सिंह को लोग अक्सर महाराज कुमार यशवंत सिंह के नाम से जानते हैं. यशवंत सिंह ने इसी साल की शुरुआत में दिल्ली के गोल्फ लिंक्स इलाके में 100 करोड़ का एक और बंगला खरीदा था. वहीं यह बंगला एपीजे अब्दुल कलाम रोड, लुटियंस दिल्ली पर स्थित है. इसका साइज 3,540 स्क्वायर यार्ड है. 

Published at : 26 Sep 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
Real Estate Lakshmi Mittal Lutyens Delhi Real Estate Investment 310 Crore Bungalow Posh Area Delhi
