क्या सरकारी परिसर में लगे पेड़ों के फल तोड़ना भी गुनाह, ऐसा करने पर कितनी हो सकती है सजा?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे के साथ-साथ आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. मामला न तो किसी बड़े घोटाले का था, न ही किसी गंभीर अपराध का, बल्कि सिर्फ एक अमरूद का था. यही एक अमरूद एक सिपाही के लिए नोटिस, जांच और चेतावनी का कारण बन गया.

इस घटना ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी परिसर में लगे पेड़ों से फल तोड़ना भी अपराध है, इसकी सजा क्या हो सकती है और आम आदमी को इस बारे में क्या जानना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि क्या सरकारी परिसर में लगे पेड़ों के फल तोड़ना भी गुनाह है और ऐसा करने पर कितनी सजा हो सकती है.

लखनऊ का अमरूद मामला क्या है?

जनवरी के पहले हफ्ते में लखनऊ स्थित स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स (SDRF) के मुख्यालय में एक सिपाही की ड्यूटी कमांडेंट आवास पर लगी थी. ड्यूटी के दौरान परिसर में लगे अमरूद के पेड़ से उसने एक अमरूद तोड़कर खा लिया. सिपाही को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी-सी बात इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी. किसी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई और बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई. नतीजा यह हुआ कि सिपाही को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया.

नोटिस मिलने पर सिपाही ने क्या सफाई दी?

जब सिपाही से जवाब मांगा गया, तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया. उसने साफ-साफ बताया कि उसे उस दिन तेज पेट दर्द हो रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी. ड्यूटी छोड़कर जाना संभव नहीं था. उसने यूट्यूब पर देखा कि अमरूद खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है. इसी वजह से उसने पेड़ से अमरूद तोड़कर खा लिया. साथ ही उसने यह भी कहा कि उसका अनुशासन तोड़ने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और उसने विनम्रता से माफी भी मांगी. अधिकारियों ने मामले पर विचार किया और अंत में सिपाही को सिर्फ सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

क्या सरकारी परिसर के पेड़ों से फल तोड़ना गैरकानूनी है?

सरकारी जमीन पर लगे पेड़ और उनसे मिलने वाले फल सरकारी संपत्ति माने जाते हैं. चाहे वह अमरूद हो, आम हो, जामुन हो या कोई और फल, बिना अनुमति तोड़ना कानूनन गलत है. सरकारी दफ्तर, पार्क, पुलिस लाइन, स्कूल, अस्पताल या किसी भी सरकारी परिसर में लगे पेड़ सरकार की संपत्ति होते हैं. उनसे फल तोड़ना सरकारी संपत्ति लेना माना जाता है, जो चोरी की श्रेणी में आ सकता है. सरकारी परिसरों में खासतौर पर सुरक्षा बलों के लिए अनुशासन सबसे जरूरी होता है. ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति कोई भी निजी कार्य करना नियमों के खिलाफ होता है. पेड़ों की सुरक्षा के लिए भारत में कई कानून हैं, जैसे भारतीय वन अधिनियम, 1927, राज्य-स्तरीय वृक्ष संरक्षण कानून, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के नियम ये कानून पेड़ों और उनके संसाधनों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं.

क्या हो सकती है सजा?

सजा अपराध की गंभीरता, फल की मात्रा और स्थान पर निर्भर करती है. सरकारी परिसर के पेड़ों से फल तोड़ने पर मामूली मामलों में 500 से 5,000 तक जुर्माना हो सकता है. कुछ राज्यों में 20,000 से 50,000 तक गंभीर मामलों में इससे भी ज्यादा हो सकता है. वहीं आम मामलों में आमतौर पर जेल नहीं होती है, लेकिन गंभीर या बार-बार अपराध पर 1 महीने से 6 महीने या 1 साल तक की कैद हो सकती है.

यह भी पढ़ें : लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?