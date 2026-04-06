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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPNG Connections: देश के इन राज्यों में है सबसे ज्यादा पीएनजी का कनेक्शन, देख लें सरकार के आंकड़े

PNG Connections: देश के इन राज्यों में है सबसे ज्यादा पीएनजी का कनेक्शन, देख लें सरकार के आंकड़े

PNG Connections: भारत में पीएनजी का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है. आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा पीएनजी कनेक्शन हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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PNG Connections: दुनिया भर में चल रहे तनावों की वजह से एलपीजी सप्लाई में आ रही दिक्कतों के बीच भारत तेजी से अपना ध्यान पीएनजी जैसे ज्यादा साफ और भरोसमंद विकल्प की तरफ मोड़ रहा है. सरकार ने घरों को पीएनजी अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुछ राज्य इस बदलाव में काफी आगे हैं. पहले ही 1.64 करोड़ से ज्यादा घरेलू पीएनजी कनेक्शन होने के साथ इस नेटवर्क का फैलाव भारत के ऊर्जा बदलाव में हुई प्रगति को दर्शा रहा है. 

महाराष्ट्र लिस्ट में सबसे ऊपर 

लगभग 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन के साथ महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है. इसके  मजबूत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी गैस  डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जल्दी अपनाने की वजह से यह साफ तौर पर सबसे आगे रहने वाला राज्य बन गया है. 

गुजरात ठीक पीछे 

लगभग 37.8 लाख कनेक्शन के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर है. यह राज्य गैस आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा से ही आगे रहा है. यहां शहरी और अर्ध-शहरी दोनों इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क का काफी बड़ा फैलाव है.

उत्तर प्रदेश में तेजी से विस्तार 

इस मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है. यहां 16.5 लाख से ज्यादा घरों में पीएनजी कनेक्शन पहुंच चुके हैं. तेजी से हो रहे शहरीकरण और बड़े शहरों में सरकार के जोर देने की वजह से यहां पीएनजी अपनाने की रफ्तार काफी बढ़ गई है.

दिल्ली का मजबूत शहरी नेटवर्क 

देश की राजधानी दिल्ली भी टॉप राज्यों में शामिल है. एक अच्छी तरह से विकसित सिटी गैस डिसटीब्यूशन सिस्टम के होने की वजह से शहर के कई हिस्सों में पीएनजी अब घरों की एक आम जरूरत बन चुकी है. 

दक्षिण भारत में कर्नाटक सबसे आगे 

पीएनजी के विस्तार के मामले में कर्नाटक दक्षिण भारत में आगे बढ़ रहा है. बेंगलुरु जैसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और साफ ईंधन की बढ़ती मांग की वजह से पीएनजी अपनाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 

टॉप 10 में शामिल दूसरे राज्य 

भारत भर में पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़ाने में कई दूसरे राज्यों ने भी अपना योगदान दिया है. इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल हैं. 

सरकार की योजनाएं 

सरकार ने 2034 तक 12.6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन देने और 18000 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया है. इस विस्तार का मकसद एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता को कम करना और साथ ही साफ सुथरा और ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना है.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड में कहां होती है सबसे महंगी बारिश, आसमान से बरसते हैं हीरे?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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