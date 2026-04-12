हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJag Vikram LPG Tanker: होर्मुज स्ट्रेट से कितनी LPG लेकर आ रहा 'जग विक्रम', इससे कितने दिन चलेगा भारत का काम

Jag Vikram LPG Tanker: होर्मुज स्ट्रेट से कितनी LPG लेकर आ रहा 'जग विक्रम', इससे कितने दिन चलेगा भारत का काम

Jag Vikram LPG Tanker: अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 दिनों के सीजफायर का बड़ा फायदा भारत को मिला है. भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग विक्रम' गैस लेकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है.

By : निधि पाल | Updated at : 12 Apr 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग विक्रम' ने सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार किया.
  • टैंकर 20,000 टन एलपीजी लेकर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
  • होर्मुज स्ट्रेट पश्चिम एशिया में तनाव के कारण अत्यधिक खतरनाक मार्ग था.
  • यह आपूर्ति भारत की रसोई गैस की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी.

Jag Vikram LPG Tanker: पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और युद्ध के बाद जब अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर का एलान हुआ, तो दुनिया ने राहत की सांस ली. इसी कूटनीतिक सफलता के बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है. भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग विक्रम' ने सुरक्षित रूप से दुनिया के सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है. यह जहाज भारत के लिए गैस की वह संजीवनी लेकर आ रहा है, जिसकी कमी से देश में रसोई गैस का संकट खड़ा हो सकता था. आइए जानें कि इससे भारत का काम कितने दिन चलेगा.

होर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए निकली बड़ी राहत

भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से शनिवार की सुबह एक बड़ी कामयाबी लेकर आई. भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग विक्रम' ने सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है. पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण यह समुद्री रास्ता पूरी तरह से जहाजों के लिए असुरक्षित और लगभग बंद हो गया था, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ्ते के संघर्ष विराम ने एक खिड़की खोल दी, जिसका लाभ उठाते हुए भारत का यह टैंकर अब सुरक्षित रूप से ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और तेजी से भारतीय तट की ओर बढ़ रहा है.

कितनी एलपीजी गैस लेकर आ रहा जग विक्रम?

'जग विक्रम' एक मध्यम आकार का गैस कैरियर जहाज है, जिसकी कुल क्षमता करीब 26,000 टन की है. जानकारी के अनुसार, इस समय यह जहाज लगभग 20,000 टन एलपीजी (रसोई गैस) लेकर आ रहा है. भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखती है, बल्कि बाजार में गैस की किल्लत की किसी भी आशंका को भी खत्म कर देती है. यह जहाज शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच इस अहम रास्ते से गुजरने में सफल रहा.

यह भी पढ़ें: US Green Card Rules: अमेरिका में ईरानी मूल के लोगों का ग्रीन कार्ड रद्द, क्या भारत के लोगों को भी मिलता है यह?

क्यों खतरनाक है होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता?

दुनिया के नक्शे पर होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत ही संकरा, लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है. दुनिया के कुल कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है. ईरान और ओमान के बीच स्थित यह मार्ग युद्ध के दौरान सबसे पहले प्रभावित होता है. जब इजरायल और ईरान से जुड़ी जंग शुरू हुई थी, तब इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोहराम मच गया था और तेल-गैस की कीमतें आसमान छूने लगी थीं.

भारत के लिए क्यों जरूरी थी यह गैस?

भारत अपनी रसोई गैस और ईंधन की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का सीधा मतलब था कि भारत आने वाले गैस टैंकर या तो फंस जाते या उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता, जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती. 'जग विक्रम' का सुरक्षित निकलना इस बात का संकेत है कि सीजफायर के दौरान भारत अपनी रुकी हुई सप्लाई को तेजी से बहाल कर रहा है. यह 20 हजार टन गैस देश के उन करोड़ों घरों के लिए राहत की खबर है जो पूरी तरह एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं.

इससे कितने दिन चलेगा भारत का काम?

इतने टन गैस से भारत का काम कितने दिन चलने वाला है, इसका गणित थोड़ा रोचक है. भारत की विशाल आबादी और खपत को देखते हुए एक अकेले टैंकर की गैस का प्रभाव इस प्रकार है-

दैनिक घरेलू खपत: भारत में रोजाना लगभग 51.5 लाख घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी होती है. एक मानक सिलेंडर में 14.2 किलो गैस होती है.

कितने दिन चलेगा काम: 20,400 टन गैस का मतलब है लगभग 14.3 लाख सिलेंडर (20,400,000 किलो / 14.2 किलो). अगर केवल इस जहाज की गैस पर निर्भर रहें, तो यह पूरे भारत की घरेलू खपत का लगभग 6.5 से 7 घंटे (एक दिन का करीब 28% हिस्सा) का काम चला सकती है.

यह भी पढ़ें: जिस लेबनान पर मिसाइलें दाग रहा इजरायल, वहां कौन सी करेंसी चलती है, भारत का 1 रुपया कितने का?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Hormuz Strait Jag Vikram Jag Vikram LPG Tanker India LPG Supply
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Jag Vikram LPG Tanker: होर्मुज स्ट्रेट से कितनी LPG लेकर आ रहा 'जग विक्रम', इससे कितने दिन चलेगा भारत का काम
होर्मुज स्ट्रेट से कितनी LPG लेकर आ रहा 'जग विक्रम', इससे कितने दिन चलेगा भारत का काम
जनरल नॉलेज
जिस लेबनान पर मिसाइलें दाग रहा इजरायल, वहां कौन सी करेंसी चलती है, भारत का 1 रुपया कितने का?
जिस लेबनान पर मिसाइलें दाग रहा इजरायल, वहां कौन सी करेंसी चलती है, भारत का 1 रुपया कितने का?
जनरल नॉलेज
US Green Card Rules: अमेरिका में ईरानी मूल के लोगों का ग्रीन कार्ड रद्द, क्या भारत के लोगों को भी मिलता है यह?
अमेरिका में ईरानी मूल के लोगों का ग्रीन कार्ड रद्द, क्या भारत के लोगों को भी मिलता है यह?
जनरल नॉलेज
दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही क्यों है परमाणु बम, बाकी देश क्यों नहीं बना पाते?
दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही क्यों है परमाणु बम, बाकी देश क्यों नहीं बना पाते?
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हॉर्मुज में US के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, आखिर कैसे हटाई जा रही समुद्र में छुपी बारूदी सुरंगे
हॉर्मुज में US के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, आखिर कैसे हटाई जा रही समुद्र में छुपी बारूदी सुरंगे
दिल्ली NCR
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा फैसला, बाइक-ऑटो बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा फैसला, बाइक-ऑटो बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
आईपीएल 2026
अचानक लखनऊ सुपर जायंट्स में कैसे आए दक्षिण अफ्रीका के George Linde? बैटिंग करने उतरे तो सब हुए हैरान
अचानक लखनऊ सुपर जायंट्स में कैसे आए दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे? बैटिंग करने उतरे तो सब हुए हैरान
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
इंडिया
आसमान से बरसेगी आग! अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट
आसमान से बरसेगी आग! अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट
ट्रेंडिंग
Asha Bhosle Death: अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
लाइफस्टाइल
IVF Treatment: किस उम्र तक महिलाएं करा सकती हैं आईवीएफ, इसमें कितना आता है खर्चा?
किस उम्र तक महिलाएं करा सकती हैं आईवीएफ, इसमें कितना आता है खर्चा?
ट्रेंडिंग
ट्रेन के कोच में हुआ भजन कीर्तन, अपर बर्थ को यात्रियों ने बनाया मंदिर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, वीडियो वायरल
ट्रेन के कोच में हुआ भजन कीर्तन, अपर बर्थ को यात्रियों ने बनाया मंदिर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget