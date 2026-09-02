Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपनी गैस एजेंसी, कितनी होती है महीने की कमाई?

दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपनी गैस एजेंसी, कितनी होती है महीने की कमाई?

दिल्ली में LPG गैस एजेंसी खोलने का सुनहरा मौका. जानें आवेदन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया, साथ ही हर महीने 2 से 5 लाख रुपये तक की बंपर कमाई का पूरा गणित.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 02 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

देश में हर घर, होटल, रेस्टोरेंट और छोटी-बड़ी दुकानों तक LPG सिलेंडर की जरूरत लगातार बनी रहती है. यही वजह है कि गैस एजेंसी का बिजनेस आज भी एक भरोसेमंद और मुनाफे वाला विकल्प माना जाता है. अगर आप दिल्ली में अपनी गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए तय प्रक्रिया, जरूरी योग्यता और शुरुआती खर्च के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इंडेन, भारत गैस और एचपी जैसी तेल कंपनियां समय-समय पर नई गैस एजेंसी के लिए विज्ञापन जारी करती हैं. आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदक कम से कम दसवीं कक्षा पास होना चाहिए. एक जरूरी शर्त यह भी है कि आवेदक के परिवार में पहले से किसी सरकारी तेल कंपनी की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए.

आवेदन कैसे करें?

नई गैस एजेंसी के लिए विज्ञापन अखबारों में और LPG Vitrak Chayan नाम के सरकारी पोर्टल पर जारी किए जाते हैं. इच्छुक लोग इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज सही और पूरे होने चाहिए, वरना आवेदन रद्द भी हो सकता है.

कैसे होता है चयन?

जब किसी एक क्षेत्र के लिए तय सीटों से ज्यादा योग्य आवेदन आते हैं, तो चयन के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाता है, जिसे आम भाषा में लकी ड्रॉ भी कहा जाता है. जिन आवेदकों का नाम इस ड्रॉ में निकलता है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी आवेदक के दस्तावेजों की जांच करते हैं और जिस जमीन पर एजेंसी खोली जानी है, उसका मौके पर जाकर निरीक्षण भी करते हैं. सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी किया जाता है, जो एजेंसी खोलने की मंजूरी की तरह होता है. 

यह भी पढ़ेंः किर्गिस्तान से लेकर जापान तक, जानिए किन देशों में है महात्मा गांधी की मूर्ति

जमीन और खर्च की जरूरत

गैस एजेंसी खोलने के लिए खुद की जमीन होना अनिवार्य नहीं है. अगर जमीन आवेदक के नाम पर नहीं है, तो कम से कम पंद्रह साल के लीज पर ली गई जमीन भी काम कर सकती है, बशर्ते वह गोदाम और दफ्तर बनाने के लिए तय मानकों पर खरी उतरे. पूरी एजेंसी शुरू करने में करीब पंद्रह से बीस लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें जमीन, गोदाम, सुरक्षा उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे जरूरी सामान का खर्च शामिल है. इसके अलावा चयन के बाद तय सुरक्षा राशि का दस फीसदी हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होता है.

कितनी होती है कमाई?

गैस एजेंसी की कमाई सीधे कमीशन पर आधारित होती है. हर सिलेंडर की डिलीवरी पर तेल कंपनी की तरफ से तय कमीशन मिलता है, जो शुरुआत में कम और इलाके के हिसाब से बाद में बढ़ भी सकता है. दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां ग्राहकों की संख्या ज्यादा होती है, वहां शुरुआती दौर में ही महीने की कमाई तीस हजार रुपये तक पहुंच सकती है. जैसे-जैसे ग्राहकों की संख्या और सिलेंडर की बिक्री बढ़ती है, कमाई भी बढ़ती जाती है और अच्छी तरह चल रही एजेंसी हर महीने कई लाख रुपये तक कमा सकती है.

यह भी पढ़ेंः बांग्लादेश में हिंदू पर्वों पर बंद हुई छुट्टियां, इसे लेकर क्या कहता है वहां का कानून

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Lpg Gas Agency LPG Gas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपनी गैस एजेंसी, कितनी होती है महीने की कमाई?
दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपनी गैस एजेंसी, कितनी होती है महीने की कमाई?
जनरल नॉलेज
सितंबर 2026 में सच हो सकती हैं बाबा वेंगा की ये खतरनाक भविष्यवाणी, कांप जाएगी रूह
सितंबर 2026 में सच हो सकती हैं बाबा वेंगा की ये खतरनाक भविष्यवाणी, कांप जाएगी रूह
जनरल नॉलेज
किन जानवरों को पहले से हो जाती है प्राकृतिक आपदा की आहट? जानें नाम
किन जानवरों को पहले से हो जाती है प्राकृतिक आपदा की आहट? जानें नाम
जनरल नॉलेज
सोना खरीदने से देश को कैसे होता है नुकसान? समीकरण जान घूम जाएगा माथा
सोना खरीदने से देश को कैसे होता है नुकसान? समीकरण जान घूम जाएगा माथा
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झारखंड, दिल्ली-महाराष्ट्र में SIR पर बवाल, विपक्ष बोला- 'BJP को जिताने के लिए...'
SIR पर बवाल: झारखंड, दिल्ली-महाराष्ट्र की रिपोर्ट पर भड़का विपक्ष, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget