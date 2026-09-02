दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपनी गैस एजेंसी, कितनी होती है महीने की कमाई?

देश में हर घर, होटल, रेस्टोरेंट और छोटी-बड़ी दुकानों तक LPG सिलेंडर की जरूरत लगातार बनी रहती है. यही वजह है कि गैस एजेंसी का बिजनेस आज भी एक भरोसेमंद और मुनाफे वाला विकल्प माना जाता है. अगर आप दिल्ली में अपनी गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए तय प्रक्रिया, जरूरी योग्यता और शुरुआती खर्च के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इंडेन, भारत गैस और एचपी जैसी तेल कंपनियां समय-समय पर नई गैस एजेंसी के लिए विज्ञापन जारी करती हैं. आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदक कम से कम दसवीं कक्षा पास होना चाहिए. एक जरूरी शर्त यह भी है कि आवेदक के परिवार में पहले से किसी सरकारी तेल कंपनी की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए.

आवेदन कैसे करें?

नई गैस एजेंसी के लिए विज्ञापन अखबारों में और LPG Vitrak Chayan नाम के सरकारी पोर्टल पर जारी किए जाते हैं. इच्छुक लोग इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज सही और पूरे होने चाहिए, वरना आवेदन रद्द भी हो सकता है.

कैसे होता है चयन?

जब किसी एक क्षेत्र के लिए तय सीटों से ज्यादा योग्य आवेदन आते हैं, तो चयन के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाता है, जिसे आम भाषा में लकी ड्रॉ भी कहा जाता है. जिन आवेदकों का नाम इस ड्रॉ में निकलता है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी आवेदक के दस्तावेजों की जांच करते हैं और जिस जमीन पर एजेंसी खोली जानी है, उसका मौके पर जाकर निरीक्षण भी करते हैं. सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी किया जाता है, जो एजेंसी खोलने की मंजूरी की तरह होता है.

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जमीन और खर्च की जरूरत

गैस एजेंसी खोलने के लिए खुद की जमीन होना अनिवार्य नहीं है. अगर जमीन आवेदक के नाम पर नहीं है, तो कम से कम पंद्रह साल के लीज पर ली गई जमीन भी काम कर सकती है, बशर्ते वह गोदाम और दफ्तर बनाने के लिए तय मानकों पर खरी उतरे. पूरी एजेंसी शुरू करने में करीब पंद्रह से बीस लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें जमीन, गोदाम, सुरक्षा उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे जरूरी सामान का खर्च शामिल है. इसके अलावा चयन के बाद तय सुरक्षा राशि का दस फीसदी हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होता है.

कितनी होती है कमाई?

गैस एजेंसी की कमाई सीधे कमीशन पर आधारित होती है. हर सिलेंडर की डिलीवरी पर तेल कंपनी की तरफ से तय कमीशन मिलता है, जो शुरुआत में कम और इलाके के हिसाब से बाद में बढ़ भी सकता है. दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां ग्राहकों की संख्या ज्यादा होती है, वहां शुरुआती दौर में ही महीने की कमाई तीस हजार रुपये तक पहुंच सकती है. जैसे-जैसे ग्राहकों की संख्या और सिलेंडर की बिक्री बढ़ती है, कमाई भी बढ़ती जाती है और अच्छी तरह चल रही एजेंसी हर महीने कई लाख रुपये तक कमा सकती है.

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