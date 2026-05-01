क्या पाकिस्तान में भी 1 तारीख को महंगा होता है LPG सिलेंडर, जानें वहां कितने हैं इसके दाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तान में महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं.

घरेलू 11.8 किलो सिलेंडर 3,000 से 4,500 रुपये तक में बिक रहा है.

कमर्शियल सिलेंडर 10,000 से 13,000 रुपये से अधिक में उपलब्ध है.

आर्थिक संकट, सप्लाई बाधित होने से गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं.

LPG Price Hike: मई महीने की पहली तारीख से ही भारत में गैस सिलेंडर के नियमों और कीमतों में नए बदलाव देखने को मिले हैं. जहां एक तरफ देश में कमर्शियल और छोटे एलपीजी सिलेंडर के दाम बदले हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी लोगों के मन में है कि क्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 1 तारीख को ही गैस महंगी होती है. पाकिस्तान में जारी मौजूदा आर्थिक संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार की उथल-पुथल ने वहां की जनता की कमर तोड़ रखी है. आइए विस्तार से जानते हैं कि पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्या नियम हैं और वहां इसकी ताजा कीमतें क्या चल रही हैं.

महीने की पहली तारीख और पाकिस्तान का हाल

भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा और उनमें बदलाव आमतौर पर महीने की शुरुआती तारीख में ही किया जाता है. साल 2026 में वहां के हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं. महीने की पहली तारीख को जैसे ही नए रेट जारी होते हैं, वहां की जनता पर महंगाई का एक नया बोझ लाद दिया जाता है. पाकिस्तान में इस समय घरेलू गैस की आपूर्ति बेहद सीमित है, जिसके कारण लोगों को एलपीजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है. जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या गैस के दाम बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान सरकार तुरंत महीने की 1 तारीख को इसकी कीमतें बढ़ाकर जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देती है.

घरेलू गैस सिलेंडर के आसमान छूते दाम

पाकिस्तान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वजन भारत के 14.2 किलोग्राम के मुकाबले थोड़ा अलग यानी 11.8 किलोग्राम होता है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च 2026 के आसपास इसके लिए निर्धारित सरकारी दर लगभग 2,664 पाकिस्तानी रुपये तय की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग और डरावनी है. रिपोर्ट्स के अनुसार बाजार में कालाबाजारी और गैस की कमी के कारण यही घरेलू सिलेंडर आम जनता को 3,000 से लेकर 4,500 पाकिस्तानी रुपये तक में मिल रहा है. कुछ बेहद सुदूर और ग्रामीण इलाकों में तो संकट इतना गहरा है कि एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 5,000 से लेकर 5,135 पाकिस्तानी रुपये के पार पहुंच गई है, जिसने आम आदमी का चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया है.

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कमर्शियल सिलेंडर पर महंगाई की सबसे बड़ी मार

घरेलू सिलेंडर के अलावा पाकिस्तान में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है. वहां के छोटे व्यापारियों, होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना कारोबार चलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस समय पाकिस्तान में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपये से लेकर 13,000 पाकिस्तानी रुपये से भी अधिक पहुंच गई है. इतनी भारी कीमतों के कारण वहां खाने-पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं. जो व्यापारी इस दर पर गैस खरीदते हैं, वे इसका सीधा बोझ ग्राहकों की जेब पर डालते हैं, जिससे पूरे देश में महंगाई का एक चक्र बन गया है और आम जनता बुरी तरह पिस रही है.

आखिर क्यों लगी है गैस की कीमतों में आग?

पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर के इस कदर महंगे होने के पीछे कई बड़े और गहरे कारण हैं. पश्चिम एशिया और ईरान में जारी तनाव के चलते गैस की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है, जिससे आयात महंगा हो गया है. इसके अलावा, पाकिस्तान खुद इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. पाकिस्तानी रुपये की घटती कीमत और डॉलर की कमी के कारण वहां की सरकार को गैस आयात करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसी आर्थिक बदहाली और भारी मुद्रास्फीति के कारण वहां की आम जनता को गैस के लिए इतनी बड़ी रकम अपनी जेब से हर महीने चुकानी पड़ रही है.

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