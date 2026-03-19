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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPNG में जल्दी आग लगती है या LPG में, जानें दोनों में से कौन-सी गैस ज्यादा खतरनाक?

PNG में जल्दी आग लगती है या LPG में, जानें दोनों में से कौन-सी गैस ज्यादा खतरनाक?

रसोई गैस के दो प्रमुख विकल्पों एलपीजी और पीएनजी में सुरक्षा को लेकर बड़े अंतर हैं. एलपीजी हवा से भारी होने के कारण रिसाव होने पर जमीन पर जमा हो जाती है, जिससे धमाके की आशंका बढ़ जाती है.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Mar 2026 04:43 PM (IST)
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मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है, जिसका सीधा असर भारत में रसोई गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है. हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है. इस संकट के बीच एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी और पाइपलाइन से आने वाली पीएनजी में से कौन सी गैस ज्यादा सुरक्षित है और किसमें आग लगने का खतरा सबसे अधिक होता है.

एलपीजी और पीएनजी के बीच बुनियादी अंतर

एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, जिसे ऊंचे दबाव पर सिलेंडर में भरा जाता है. वहीं, पीएनजी मुख्य रूप से मीथेन गैस है, जो सीधे पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचती है. इन दोनों गैसों की प्रकृति पूरी तरह अलग होती है. एलपीजी हवा से भारी होती है, जबकि पीएनजी हवा की तुलना में काफी हल्की होती है. यही बुनियादी अंतर तय करता है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कौन सी गैस कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.

आग लगने का खतरा और वैज्ञानिक कारण

सुरक्षा के लिहाज से देखें तो एलपीजी में आग लगने और विस्फोट होने का खतरा पीएनजी की तुलना में कहीं ज्यादा होता है. इसका सबसे बड़ा कारण एलपीजी का भारी होना है. यदि रसोई में एलपीजी का रिसाव (Leakage) होता है, तो वह हवा में ऊपर उठने के बजाय जमीन की सतह पर बैठ जाती है. फर्श पर जमा होने के कारण यह गैस जल्दी बाहर नहीं निकल पाती है और किसी भी चिंगारी के संपर्क में आते ही भयानक विस्फोट का रूप ले लेती है. यही वजह है कि एलपीजी सिलेंडर के फटने की खबरें अक्सर आती रहती हैं.

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पीएनजी क्यों मानी जाती है अधिक सुरक्षित?

पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को एलपीजी के मुकाबले सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह हवा से हल्की होती है. रिसाव होने की स्थिति में पीएनजी फर्श पर जमा होने के बजाय तेजी से ऊपर की ओर उठती है और खिड़की या रोशनदान के जरिए बाहर निकलकर हवा में घुल जाती है. इससे घर के भीतर गैस का दबाव नहीं बन पाता और आग लगने की संभावना काफी कम हो जाती है. इसके अलावा पीएनजी का ज्वलन तापमान भी एलपीजी से अलग होता है, जो इसे घरेलू उपयोग के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है.

गैस सप्लाई और वितरण का सुरक्षा तंत्र

वितरण के मामले में भी दोनों के अपने सुरक्षा मानक हैं. एलपीजी सिलेंडर में गैस का दबाव बहुत अधिक होता है और इसके रेगुलेटर या पाइप में खराबी आने पर रिसाव रोकना मुश्किल हो सकता है. दूसरी ओर, पीएनजी का सप्लाई सिस्टम आधुनिक वाल्व और ऑटोमैटिक शट-ऑफ सिस्टम से लैस होता है. यदि पाइपलाइन में कहीं भी लीकेज का पता चलता है, तो कंट्रोल रूम से सप्लाई को तुरंत रोका जा सकता है. साथ ही घरों के भीतर भी पीएनजी मीटर के पास वाल्व लगे होते हैं, जिन्हें आसानी से बंद किया जा सकता है.

आपदा प्रबंधन और दुर्घटना से बचाव

किसी भी गैस रिसाव की स्थिति में बचाव के तरीके भी अलग-अलग होते हैं. एलपीजी रिसाव होने पर बिजली के स्विच छूना या फर्श पर झाड़ू लगाना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि घर्षण से पैदा हुई चिंगारी फर्श पर जमी गैस को भड़का सकती है. पीएनजी के मामले में खतरा कम होता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से पीएनजी एक आधुनिक और सुरक्षित ईंधन है, लेकिन इसकी पाइपलाइन बिछाने का खर्च शुरुआती तौर पर ज्यादा होता है, जो एलपीजी को आज भी भारत के बड़े हिस्से की पसंद बनाए हुए है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 04:43 PM (IST)
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