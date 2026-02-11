मुस्लिमों में जैसे कयामत की रात का जिक्र, क्या हिंदुओं में भी कुछ है ऐसा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुस्लिमों में जैसे कयामत की रात का जिक्र, क्या हिंदुओं में भी कुछ है ऐसा?

इस्लाम में कयामत अचानक आने वाली आखिरी घड़ी मानी जाती है, जिस दिन इस्लाम धर्म के लोगों के कर्मों का हिसाब होगा. आइए जानें कि क्या हिंदू धर्म में ऐसा कुछ होता है कि नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 11 Feb 2026 06:45 PM (IST)
दुनिया का अंत कब होगा? क्या कोई ऐसी रात आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? अलग-अलग धर्मों में इस सवाल का जवाब अपने-अपने तरीके से दिया गया है. इस्लाम में ‘कयामत’ का जिक्र है. हाल ही में सीएम योगी ने एक बयान दिया कि बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण कभी नहीं होगा और कयामत तक भी यह मस्जिद नहीं बन पाएगी. इस बयान के बाद यह चर्चा फिर तेज हुई है कि क्या मुस्लिमों में कयामत की रात की तरह हिंदुओं में कुछ ऐसा होता है? आइए समझें. 

कयामत क्या होती है?

इस्लाम में कयामत को आखिरी दिन या अंतिम फैसला कहा जाता है. कुरआन और हदीसों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी सटीक तारीख या समय किसी को नहीं बताया गया है. माना जाता है कि यह अचानक आएगी और पूरी दुनिया की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. सूरज, चांद, धरती-सब कुछ बदल जाएगा. इंसानों के कर्मों का हिसाब होगा और उसी के आधार पर जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा.

कुछ हदीसों में यह जरूर कहा गया है कि आखिरी घड़ी शुक्रवार के दिन आएगी, लेकिन यह निश्चित समय नहीं है. कुल मिलाकर इस्लामी मान्यता में कयामत एक अंतिम और एकमात्र घटना है, जिसके बाद दुनिया का मौजूदा रूप खत्म हो जाएगा.

हिंदू धर्म में क्या है समान अवधारणा?

हिंदू धर्म में कयामत जैसा शब्द नहीं है, लेकिन ‘प्रलय’ और ‘महाप्रलय’ की अवधारणा जरूर मिलती है. सनातन परंपरा के अनुसार सृष्टि एक चक्र में चलती है- सृजन, पालन और संहार. जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म कमजोर पड़ जाता है, तब बदलाव आता है.

हिंदू मान्यता के अनुसार चार युग होते हैं- सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग. अभी कलियुग चल रहा है. मान्यता है कि कलियुग के अंत में भगवान विष्णु का दसवां अवतार ‘कल्कि’ प्रकट होगा. वह अधर्म का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना होगी. इसके बाद नया युग शुरू होगा. इसे पूर्ण विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन का दौर माना जाता है.

महाप्रलय और कल्प का चक्र

पुराणों और अन्य ग्रंथों में ‘महाप्रलय’ का भी जिक्र मिलता है. यह तब होता है जब एक पूरा ‘कल्प’ समाप्त होता है. कल्प को ब्रह्मा के एक दिन के बराबर माना जाता है, जिसकी अवधि बहुत लंबी बताई गई है. महाप्रलय में पूरी सृष्टि का अंत होता है, लेकिन फिर दोबारा सृजन भी होता है. यानी हिंदू दर्शन में अंत के बाद नई शुरुआत का विचार जुड़ा हुआ है.

समानता और अंतर

दोनों धर्मों में एक बात समान है कि जब अन्याय और पाप बढ़ते हैं, तो अंत या परिवर्तन की घड़ी आती है. दोनों ही मान्यताओं में अच्छे और बुरे कर्मों का महत्व बताया गया है. फर्क यह है कि इस्लाम में कयामत एक अंतिम और निर्णायक दिन है, जबकि हिंदू धर्म में प्रलय एक चक्र का हिस्सा है, जिसके बाद नई सृष्टि होती है.

यह भी पढ़ें: किस रात को माना जाता है कयामत की रात, कब तक आ सकती है यह रात?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
11 Feb 2026 06:45 PM (IST)
