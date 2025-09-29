दुनिया में सबसे ज्यादा इस जगह पर गिरती है बिजली, हैरान कर देगा एक रात का रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में सबसे ज्यादा इस जगह पर गिरती है बिजली, हैरान कर देगा एक रात का रिकॉर्ड

Lightning Capital Of The World: दुनिया में एक ऐसी अनोखी जगह है, जहां हर रात सैकड़ों बार बिजली गिरती है. चलिए जानें यहां लगातार बिजली गिरने का रहस्य आखिर है क्या?

By : निधि पाल | Updated at : 29 Sep 2025 01:17 PM (IST)
Lightning Capital Of The World: प्रकृति की शक्ति और रहस्यों का अंदाजा अक्सर हमें तब होता है जब वह अपने अनोखे और हैरान करने वाले सीन हमारे सामने पेश करती है. कभी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो कभी समुद्र की लहरें तूफानी रूप ले लेती हैं, लेकिन धरती पर एक जगह ऐसी भी है, जहां हर रात आसमान बिजली की चमक से जगमगाता है. यह जगह है वेनेजुएला के कैटाटुम्बो लाइटनिंग, जिसे पूरी दुनिया लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानती है.

कहां है यह रहस्यमयी जगह?

कैटाटुम्बो लाइटनिंग वेनेजुएला के जुलिया राज्य में स्थित है. यहां कैटाटुम्बो नदी का संगम माराकाइबो झील से होता है. इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु इतनी अनोखी है कि यह जगह बिजली के लगातार तूफानों के लिए जानी जाती है. आसपास की पहाड़ियां, झील से उठती नमी और गर्म हवाओं का संगम यहां के आसमान को हर रात चमकदार बना देता है.

साल में 280 रातें आसमान में बिजली

यहां का नजारा किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लगता है. जानकारों की मानें तो कैटाटुम्बो लाइटनिंग क्षेत्र में साल में लगभग 280 रातें बिजली चमकती है. इतना ही नहीं, एक रात में लगभग 10 घंटे लगातार बिजली गिरने का मजेदार सीन देखने को मिलता है. इसका मतलब है कि यहां का आसमान शायद ही कभी पूरी तरह अंधकारमय होता है.

एक रात में कई बार गिरती है बिजली

वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां बिजली चमकने की तीव्रता भी हैरान करने वाली है. एक रात में करीब 160 से 300 बार बिजली कड़कती है. अगर पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो यहां प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 250 बार बिजली गिरती है. यही वजह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली गिरने वाली जगह के तौर पर मान्यता मिली है.

दूर से दिखने वाला नजारा

कैटाटुम्बो लाइटनिंग का दृश्य इतना उज्ज्वल होता है कि इसे 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है. यह नजारा न केवल वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. रात के अंधेरे में लगातार चमकती बिजली आसमान को किसी विशाल रोशनी के शो में बदल देती है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 01:17 PM (IST)
