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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIsrael Lebanon Conflict: लेबनान और बाइबिल का क्या है कनेक्शन? 70 से ज्यादा बार इस पवित्र किताब में आया है इसका जिक्र

Israel Lebanon Conflict: लेबनान और बाइबिल का क्या है कनेक्शन? 70 से ज्यादा बार इस पवित्र किताब में आया है इसका जिक्र

Israel Lebanon Conflict: बाइबिल में 70 से ज्यादा बार जिक्र होने वाला लेबनान सिर्फ एक देश नहीं, आज लेबनान इजराइल संघर्ष और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच फिर दुनिया का ध्यान यह अपनी ओर खींच रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 07 May 2026 03:23 PM (IST)
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Israel Lebanon Conflict: मिडिल ईस्ट में जब भी युद्ध और तनाव की बात होती है, तब इजराइल और लेबनान का नाम सबसे पहले सामने आता है. पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच लगातार हमले, सीजफायर और हिजबुल्लाह को लेकर तनाव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन इसी तनाव के बीच एक दिलचस्प बात लोगों का ध्यान खींच रही है कि लेबनान का जिक्र ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबिल में 70 से ज्यादा बार हुआ है. आखिर ऐसा क्या खास है इस छोटे से देश में कि हजारों साल पुरानी धार्मिक किताब में इसका नाम बार-बार आता है.    

बाइबिल में खास पहचान रखता है लेबनान

दरअसल, बाइबिल में लेबनान केवल एक देश नहीं बल्कि एक खास पहचान और प्रतीक के रूप में दिखाई देता है. पुराने समय में यह इलाका अपनी ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और देवदार के विशाल पेड़ों के लिए मशहूर था. माना जाता है कि यरूशलम में बने राजा सुलैमान के भव्य मंदिर में लेबनान के देवदार की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी.  यही वजह है कि बाइबिल में लेबनान को बार-बार सम्मान और महत्व के साथ याद किया गया है. वही  कई जगह इसे समृद्धि, ताकत और सुंदरता का प्रतीक भी बताया गया है.

बाइबल में बताया गया है कि सुलैमान ने मंदिर निर्माण का काम बहुत अच्छी योजना के साथ करवाया था. इस काम में 70 हजार लोग सामान ढोने के लिए, 80 हजार लोग पहाड़ों में पत्थर काटने के लिए और 3600 सुपरवाइजर निगरानी के लिए लगाए गए थे. इससे साफ होता है कि मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक काम नहीं था, बल्कि उस समय का बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी था.

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व्यापार और राजनीति का भी बड़ा केंद्र था लेबनान

बाइबिल में लेबनान का जिक्र सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि उसके भौगोलिक और राजनीतिक महत्व की वजह से भी मिलता है.  प्राचीन समय में लेबनान व्यापार और समुद्री संपर्क का बड़ा केंद्र था.  यहां के फिनीकी शहर जैसे सोर और सीदोन पूरी दुनिया में व्यापार के लिए भी जाने जाते थे. वही इजराइल और लेबनान के शासकों के बीच अच्छे संबंध भी रहे थे. यही कारण है कि बाइबिल के कई अध्यायों में लेबनान को इजराइल की उत्तरी सीमा और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है.

आज भी संघर्ष और तनाव का केंद्र बना हुआ है देश

आज के समय में यही लेबनान इजराइल के साथ युद्ध और संघर्ष की वजह से सुर्खियों में है.  हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना हुआ है. हाल ही में दोनों देशों के बीच सीजफायर को कुछ समय के लिए बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरें आती रहीं. कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि दक्षिणी लेबनान में इजराइली हमले जारी रहे, जबकि हिजबुल्लाह भी जवाब देता रहा. सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोग इस संघर्ष को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं और शांति की उम्मीद जता रहे हैं. 

इतिहास, धर्म और राजनीति का अनोखा संगम

यही वजह है कि आज जब लेबनान का नाम खबरों में आता है, तो लोग उसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी याद करने लगते हैं.  बाइबिल में लेबनान को कभी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक बताया गया, तो कभी घमंड और शक्ति के रूप में पेश किया गया. बाइबल की भाषा में लेबनान दो तरह की छवि रखता है. एक ओर वह उपजाऊ, हरा-भरा, सुगंधित और गौरवशाली है. दूसरी ओर, जब वह घमंड या सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बनता है, तब वही लेबनान न्याय का विषय भी बन जाता है.  हजारों साल पहले जिस लेबनान को सभ्यता, व्यापार और संस्कृति का केंद्र माना जाता था, वही आज युद्ध और तनाव के बीच शांति की तलाश कर रहा है.  शायद यही कारण है कि लेबनान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और राजनीति का ऐसा संगम बन चुका है, जिसका असर आज भी पूरी दुनिया महसूस करती है. 

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Published at : 07 May 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Lebanon Bible Israel-Lebanon Conflict Middle East Tension Biblical History
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