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कितने बीघा जमीन का मालिक है लॉरेंस बिश्नोई, कहां है वह जमीन?

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के पास कई बीघा जमीन है. हाल ही में जब उसके गैंग द्वारा टाइगर श्रॉफ पर हमला किया गया तो इस मामले में पुलिस ने दिल्ली और राजस्थान से कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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इन दिनों देश भर की सुर्खियों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर छाया हुआ है. सलाखों के पीछे गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद उसका आपराधिक नेटवर्क बाहर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा है. हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद इस गैंग का खतरनाक लो कॉस्ट, डिस्पोजेबल शूटर मॉडल खुलकर सामने आया है. इस प्रणाली के तहत कम उम्र के लड़कों को कुछ पैसों और विदेश भेजने का झांसा देकर इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इस कुख्यात गैंगस्टर के पास कितनी जमीन है.

पैतृक जमीन और परिवार की पृष्ठभूमि

लॉरेंस बिश्नोई के पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो उसका ताल्लुक एक संपन्न खेती-किसानी से जुड़े परिवार से है. उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. परिवार के बयानों और उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई के मुताबिक, उनके पास कुल मिलाकर करीब 110 एकड़ यानी स्थानीय माप के हिसाब से 520 बीघा से अधिक की उपजाऊ कृषि भूमि मौजूद है. यह पूरी बेशकीमती संपत्ति मुख्य रूप से पंजाब के फाजिलका जिले में स्थित उनके पैतृक गांव दुतारा वाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है.

गैंग का 'डिस्पोजेबल शूटर' मॉडल

जांच एजेंसियों की छानबीन में यह बात स्पष्ट हुई है कि लॉरेंस का आपराधिक संगठन बेहद सोची-समझी रणनीति के तहत काम करता है. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर और कम अनुभव वाले युवा लड़कों को आसान शिकार बनाया जाता है. उन्हें पैसों का लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेला जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर मुख्य सरगना खुद को बचा सके और इन छोटे मोहरों को आसानी से रास्ते से हटाया जा सके. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर हालिया टाइगर श्रॉफ पर हुआ हमला इसी सोची-समझी कार्यशैली की बानगी पेश करता है.

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कितने बीघा जमीन का मालिक है लॉरेंस बिश्नोई, कहां है वह जमीन?

टाइगर श्रॉफ पर हुआ था जानलेवा हमला

यह पूरी सनसनीखेज घटना बीते रविवार शाम की है, जब अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू इलाके में फुटबॉल खेलने के लिए पहुंचे थे. खेल समाप्त होने के बाद जब उनकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार स्टेडियम के गेट पर खड़े प्रशंसकों की भीड़ के बीच से निकल रही थी, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने गाड़ी पर करीब 6 से 7 राउंड गोलियां चलाईं. गनीमत यह रही कि एक हमलावर की बंदूक ठीक मौके पर ही जाम हो गई, जिससे अभिनेता की जान बाल-बाल बच गई, हालांकि इस गोलीबारी में ड्राइवर और एक अन्य शख्स घायल हो गए.

राजस्थान से पकड़े गए थे मुख्य शूटर

इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने वाले तीन मुख्य शूटरों को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद राजस्थान के कोटा से धर दबोचा था. पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार निवासी 22 वर्षीय ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के 18 वर्षीय रेहान और फूल सिंह के रूप में हुई है. ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में अपनी लोकेशन बदल रहे थे. पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये तीनों सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में थे और इसी गिरोह ने अभिनेता पर हमले की जिम्मेदारी भी ली है.

दिल्ली तक फैली साजिश और हथियारों की सप्लाई

इस पूरे मामले की जांच के तार अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जुड़ चुके हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस षड्यंत्र में शामिल चार और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस द्वारा पकड़े गए इन आरोपियों के नाम कुणाल, सुमित, राधा और बबीता बताए गए हैं, जिन्हें बाद में ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया. इन पर मुख्य रूप से उन अवैध हथियारों का बंदोबस्त करने और उन्हें शूटरों तक सुरक्षित पहुंचाने का गंभीर आरोप है, जिनका इस्तेमाल टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के लिए किया गया था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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