महज एक साल की उम्र में कितनी संपत्ति का मालिक है इराज लालू यादव? होश उड़ा देगी पूरी डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेजस्वी के परिवार के पास कुल 1 किलो सोना और 3.5 किलो चांदी है.

Iraj Lalu Yadav Net Worth: बिहार के कद्दावर राजनीतिक घराने यानी लालू प्रसाद यादव के कुनबे में आज खुशियों का माहौल है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के छोटे बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन बेहद अनोखे और भव्य अंदाज में मनाए जाने की तैयारी है. इस खास मौके के लिए बाकायदा 'जंगल सफारी' थीम पर विशेष आमंत्रण कार्ड तैयार करवाए गए हैं. यह शानदार जश्न तेजस्वी यादव की बहन रागिनी यादव के गाजियाबाद स्थित आलीशान 'रागिनी विला' में आयोजित हो रहा है. इस पहले जन्मदिन की चमक-दमक के बीच हर कोई यह जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि आखिर महज 1 साल की नन्हीं उम्र में लालू यादव का यह छोटा पोता कुल कितनी संपत्ति का मालिक बन चुका है.

पिता तेजस्वी की कुल दौलत

लालू यादव के उत्तराधिकारी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद करोड़ों रुपये के साम्राज्य के मालिक हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार, तेजस्वी यादव के पास कुल 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति मौजूद है. इसके अलावा उनके नाम पर 1.88 करोड़ रुपये की भारी-भरकम अचल संपत्ति (जमीन और मकान) भी दर्ज है. हलफनामे को दाखिल करते समय तेजस्वी यादव के पास व्यक्तिगत तौर पर 2.75 लाख रुपये की नकदी मौजूद थी. तेजस्वी यादव की इस विशाल संपत्ति की बदौलत उनका पूरा परिवार और दोनों बच्चे बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं.

इराज के पास कितनी संपत्ति?

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आए चुनावी हलफनामे के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नन्हा इराज लालू यादव महज 1 साल की उम्र में ही लाखों रुपये की संपत्ति का मालिक बन चुका है. इराज के नाम पर कुल मिलाकर लगभग 8.99 लाख रुपये की चल संपत्ति दर्ज की गई है. इस छोटी सी उम्र में इराज के नाम पर 100 ग्राम सोने के बेशकीमती आभूषण मौजूद हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 8.56 लाख रुपये है. इसके अलावा इराज के पास करीब 500 ग्राम चांदी भी है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 42,500 रुपये आंकी गई है.

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इराज की बड़ी बहन भी लखपति

तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में बेटे इराज के साथ-साथ अपनी बेटी कात्यायनी यादव की संपत्ति का ब्योरा भी साझा किया था, जो इराज से बड़ी हैं. कात्यायनी यादव के नाम पर कुल मिलाकर करीब 31.70 लाख रुपये की चल संपत्ति दर्ज है. इस कुल संपत्ति में कात्यायनी के पास 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनकी कीमत लगभग 17.13 लाख रुपये बैठती है. इसके साथ ही नन्ही कात्यायनी के नाम पर 1 किलो चांदी, जिसकी कीमत 85,000 रुपये है, 25,000 रुपये नकद और बैंकों में करीब 8 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी मौजूद है.

पूरे परिवार के पास कितना सोना?

अगर बात पूरे तेजस्वी यादव परिवार के पास मौजूद सोने और चांदी के कुल आभूषणों की करें, तो यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है. पूरे परिवार के पास कुल मिलाकर करीब 1 किलो सोना और 3.5 किलो चांदी मौजूद है, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग 80 लाख रुपये से भी ज्यादा है. इस कुल आभूषण में से खुद तेजस्वी यादव के पास 200 ग्राम सोना है, जबकि उनकी पत्नी राजश्री यादव के पास सबसे ज्यादा यानी 480 ग्राम सोने के गहने मौजूद हैं. बाकी का बचा हुआ सोना उनके दोनों छोटे बच्चों के नाम पर है.

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