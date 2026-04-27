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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKohinoor History: भारत से कोहिनूर हीरा लूट ले गया था ईरान का यह शासक, फिर कैसे आया था वापस?

Kohinoor History: भारत से कोहिनूर हीरा लूट ले गया था ईरान का यह शासक, फिर कैसे आया था वापस?

मुगल बादशाह 'रंगीला' से छलपूर्वक पगड़ी बदलकर नादिर शाह कोहिनूर हीरा ले गया था. बाद में यह हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, जहां से महाराजा रणजीत सिंह इसे वापस भारत लाए. लेकिन फिर यह अंग्रेजों के पास चला गया.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Apr 2026 03:38 PM (IST)
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  • 1849 में कोहिनूर भारत से ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया.

Kohinoor History: कोहिनूर, यानी 'रोशनी का पहाड़'. यह नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बेशकीमती और रहस्यमयी हीरे की तस्वीर जेहन में उभर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों तक भारत की शान रहा यह हीरा कैसे एक ईरानी चरवाहे के हाथ लगा और किस तरह इसने सदियों का लंबा सफर तय किया? यह सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं, बल्कि सल्तनतों के उत्थान-पतन और छल-कपट की एक ऐसी दास्तान है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में उतनी ही जीवंत है. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक पल के बारे में, जब कोहिनूर भारत से निकलकर विदेशी सीमाओं में कैद हो गया था.

औरंगजेब का पोता और मुगल दरबार की विलासिता

18वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब का पोता मोहम्मद शाह रोशन अख्तर बैठा था, जिसे इतिहास 'रंगीला' के नाम से जानता है. वह अपनी विलासी जीवनशैली और प्रशासन के प्रति बेपरवाही के लिए मशहूर था. उस दौर में मुगल दरबार अपनी अपार धन-संपदा, सोने-चांदी के जखीरे और मयूर सिंहासन के लिए दुनिया भर में मशहूर था. कोहिनूर इसी बेशकीमती खजाने का सबसे चमकता हुआ हिस्सा था. बादशाह की यही असावधानी और मुगल साम्राज्य की आंतरिक कमजोरी ईरान के एक महत्वाकांक्षी योद्धा की नजरों से छिपी नहीं रही, जो किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के वैभव को हथियाना चाहता था.

नादिर शाह का उदय और दिल्ली पर प्रहार

ईरान का शासक नादिर शाह, जो मूलतः एक चरवाहे का बेटा था, अपनी अद्भुत युद्ध कला, वाकपटुता और क्रूरता के बल पर सम्राट बना था. 1739 में, उसने धन की भूख और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया. करनाल की निर्णायक लड़ाई में नादिर शाह की मजबूत सेना ने मुगल सैनिकों को आसानी से धूल चटा दी. इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां उसने कत्ल-ए-आम मचाया और पूरे शहर को लूट लिया. उसने मुगल महल को अपना अड्डा बना लिया और तब तक वहां से नहीं हटा जब तक उसने खजाने का आखिरी कोना नहीं छान लिया.

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पगड़ी बदलने का वह कुटिल दांव

लूटपाट के दौरान नादिर शाह को कोहिनूर हीरा तुरंत नहीं मिला. उसे खबर मिली थी कि मोहम्मद शाह 'रंगीला' ने इसे अपनी पगड़ी में छुपा रखा है. नादिर शाह सीधा हमला करने के बजाय अपनी कुटिलता पर उतर आया. उसने बादशाह के साथ मित्रता और भाईचारे का ढोंग रचा. उन दिनों दो शासकों के बीच पगड़ी बदलना आपसी विश्वास और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था. नादिर शाह ने इसी परंपरा का सहारा लिया और मोहम्मद शाह को पगड़ी बदलने का प्रस्ताव दिया. बादशाह ने इसे महज एक रस्म समझकर खुशी-खुशी अपनी पगड़ी नादिर शाह को दे दी.

पगड़ी खुलते ही चमक उठा कोहिनूर

जैसे ही नादिर शाह के हाथ में वह पगड़ी आई, उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए. उसने सबके सामने पगड़ी खोली और उसमें से दुनिया का सबसे कीमती हीरा बाहर निकल आया. कहते हैं कि कोहिनूर नाम भी नादिर शाह ने ही दिया था. इस एक चाल ने बिना किसी और रक्तपात के उसे वह दौलत दिला दी, जिसके लिए वह हजारों मील दूर से आया था. उसने कोहिनूर और मशहूर मयूर सिंहासन दोनों को लूटकर उन्हें ईरान के सुपुर्द कर दिया. यह दिन भारत के इतिहास की उस त्रासदी का प्रतीक बन गया, जब देश की सबसे बड़ी संपत्ति विदेशी हाथों में चली गई.

नादिर शाह से अब्दाली और अफगानिस्तान का सफर

ईरान पहुंचने के बाद नादिर शाह का भाग्य बहुत दिनों तक साथ नहीं रहा. 1747 में उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोहिनूर हीरा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया. अब्दाली डुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और वह इस हीरे को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया. कोहिनूर ने अब अपनी अगली मंजिल चुन ली थी. अफगानिस्तान में दशकों तक सत्ता संघर्ष और उत्तराधिकार की लड़ाइयां चलीं, जिसमें कोहिनूर भी एक प्यादे की तरह एक शासक से दूसरे शासक के हाथ बदलता रहा.

पंजाब की माटी से भारत में कोहिनूर की वापसी

अहमद शाह अब्दाली का वंशज शाह शुजा डुर्रानी जब अपने ही भाइयों के साथ सत्ता के संघर्ष में हार गया, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए पंजाब में शरण ली. उस समय वहां सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह का शासन था. शाह शुजा को अपनी मदद और सुरक्षा के बदले में यह अनमोल हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंपना पड़ा. इस तरह, 1813 में लंबी जद्दोजहद के बाद कोहिनूर हीरा वापस अपनी मातृभूमि भारत की मिट्टी में लौटा था. पंजाब के दरबार में यह हीरा महाराजा की शक्ति और समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया.

अंततः ब्रिटिश महारानी की ताज का हिस्सा

इतिहास ने एक बार फिर करवट ली. महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और अंग्रेजों की निगाहें इस पर टिक गईं. दूसरे एंग्लो-सिख युद्ध की समाप्ति पर, ब्रिटिश शासन ने पंजाब पर अधिकार कर लिया. लाहौर की संधि के तहत, दलीप सिंह को मजबूर किया गया कि वह कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दें. इस तरह, 1849 में यह हीरा हमेशा के लिए भारत से दूर ब्रिटेन के शाही खजाने में चला गया. आज भी कोहिनूर का इतिहास भारत की उस महान विरासत की याद दिलाता है, जिसे सदियों तक दुनिया ने अपनी नजरों से तराशा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 03:38 PM (IST)
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Maharaja Ranjit Singh Kohinoor History Persia Nadir Shah
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