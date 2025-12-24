कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?

आज के समय में कार खरीदना हर परिवार का सपना होता है, लेकिन ज्यादा टैक्स और बढ़ती कीमतों की वजह से यह सपना कई बार भारी पड़ जाता है. हालांकि, सरकार द्वारा लागू किए गए नए GST बदलाव (GST 2.0) ने कार खरीदारों को बड़ी राहत दी है. खासकर डिफेंस पर्सनल, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले और कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए कार खरीदना अब काफी सस्ता हो गया है.

अगर आप दिसंबर 2025 में नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं और आप CSD के पात्र हैं तो Kia Sonet पर आपको काफी छूट मिल सकती है. नए GST नियमों और CSD की छूट के कारण यह कार लगभग टैक्स-फ्री जैसी हो गई है और आपको 2 लाख तक की सीधी बचत मिल सकती है. इसी वजह से आजकल लोग यह सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या यह कार टैक्स-फ्री हो सकती है. अगर टैक्स कम या माफ हो जाए तो कीमत कितनी घट जाती है? आइए जानते हैं कि कोई कार टैक्स फ्री कैसे होती है और इससे गाड़ी की कीमत कितनी कम हो जाती है?

कोई कार टैक्स फ्री कैसे होती है?

पूरी तरह टैक्स-फ्री कार आम लोगों के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ खास स्थितियों में कार पर बहुत कम टैक्स लगता है, जिसे लोग आम भाषा में टैक्स-फ्री कहते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक कारों (EV) पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST लगता है और कोई सेस नहीं होता, साथ ही कई राज्यों में रोड टैक्स भी माफ होता है, इसलिए ये पेट्रोल-डीजल कारों से काफी सस्ती पड़ती हैं. इसी तरह CSD कैंटीन से कार खरीदने पर डिफेंस पर्सनल को 28 प्रतिशत की जगह केवल 14 प्रतिशत GST देना होता है, और नए GST बदलाव के बाद एक्स-शोरूम कीमत घटने से CSD में कारें और सस्ती हो गई हैं. दिव्यांगजनों के लिए बनी या संशोधित गाड़ियों पर सरकारी नियमों के तहत GST में छूट मिलती है, जबकि पुरानी कारों पर पूरी कीमत पर GST नहीं लगता, बल्कि सिर्फ डीलर के प्रॉफिट मार्जिन पर टैक्स लगाया जाता है. इन सभी कारणों से ऐसी कारें आम लोगों को लगभग टैक्स-फ्री जैसी महसूस होती हैं.

इससे गाड़ी की कीमत कितनी कम हो जाती है?

अब जानते हैं कि टैक्स कम होने से कार की कीमत में कितनी कमी आएगी. दरअसल, यह पूरी तरह कार के प्रकार और उस पर मिलने वाली टैक्स छूट पर निर्भर करता है. इलेक्ट्रिक कारों (EV) पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST लगने और कई राज्यों में रोड टैक्स माफ होने की वजह से कुल कीमत में लगभग 1 लाख से 3 लाख तक की बचत हो सकती है. वहीं, CSD कैंटीन से खरीदी गई कारों पर कम GST (14 प्रतिशत ) लगने के कारण ग्राहकों को आमतौर पर 1 लाख से 2 लाख तक की सीधी बचत मिलती है. इसके अलावा, छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर GST की दर घटने से एक्स-शोरूम कीमत कम हो जाती है, जिससे खरीदारों को करीब 50,000 से 1 लाख तक का फायदा मिलता है.

कार पर टैक्स क्यों लगता है?

भारत में कार खरीदते समय सबसे बड़ा टैक्स GST होता है. पहले कारों पर अलग-अलग टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट आदि. लेकिन 2017 में GST लागू होने के बाद ये सारे टैक्स मिलाकर एक टैक्स सिस्टम बना दिया गया. 2025 के नए GST नियम (GST 2.0) में सरकार ने सितंबर 2025 में GST में बड़ा बदलाव किया. जिसमें

छोटी कारें यानी 18 प्रतिशत GST, मध्यम और बड़ी कारों पर लगभग 40 प्रतिशत GST और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST, पहले लगने वाला सेस (Cess) कई मामलों में हटा दिया गया है. इसका सीधा फायदा यह हुआ कि कई कारों की एक्स-शोरूम कीमतें घट गईं.

