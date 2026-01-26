Kedarnath Badrinath Entry Ban: उत्तराखंड के बड़े हिंदू तीर्थ स्थलों के धार्मिक स्वरूप को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है. बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यह संकेत दिया है कि समिति के नियंत्रण वाले केदारनाथ, बद्रीनाथ और बाकी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तैयारी चल रही है. आइए जानते हैं कि क्या यह प्रस्तावित प्रतिबंध सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा या फिर सिख, बौद्ध और जैन भी इसके दायरे में आएंगे.

बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने क्या कहा

अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का मामला मंदिर समिति बोर्ड के सामने चर्चा के लिए रखा जाएगा. अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रस्ताव या फिर लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है.

कानूनी तौर पर सिख, बौद्ध और जैन की मौजूदगी

सिख, बौद्ध और जैन की मौजूदगी इस मुद्दे को और जटिल बनती है. कई भारतीय कानून जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम और कुछ व्यक्तिगत कानून ढांचे के तहत इन समुदायों को अक्सर हिंदू धर्म के व्यापक कानूनी परिभाषा के अंदर सामूहीकृत किया जाता है. हालांकि यह क्लासिफिकेशन कानूनी और प्रशासनिक प्रकृति की है ना की धार्मिक.

मंदिर समितियां पारंपरिक रूप से वैधानिक परिभाषाओं के बजाय धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर प्रवेश नियम तय करती हैं. मंदिर समिति ने यह साफ नहीं किया है कि वह मंदिर में प्रवेश के उद्देश्य से सिख, बौद्ध और जैन को हिंदू समय का हिस्सा मानेगी या फिर उन्हें गैर हिंदू के रूप में वर्गीकृत करेगी. फिलहाल ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें खास तौर से मुसलमान का नाम लिया जाए. 'गैर हिंदू' शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है.

प्रस्तावित प्रतिबंध के पीछे का मकसद

प्रस्ताव का बताया गया मकसद उत्तराखंड के बड़े तीर्थ स्थलों की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और आध्यात्मिक माहौल की रक्षा करना है. मंदिर अधिकारियों का तर्क है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैं बल्कि काफी पवित्र स्थान है. एंट्री पर प्रतिबंधों पर चर्चा के साथ-साथ समिति ने 2026 के तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसी के साथ भक्तों के लिए सख्त नियमों की भी घोषणा की गई है.

