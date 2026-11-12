Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom करीना कपूर के पेंडेंट पर कुरान आयत से विवाद।

कानूनी नोटिस में तस्वीर हटाने, सार्वजनिक माफी की मांग।

दो सदी पुराना पेंडेंट, धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप।

यह पेंडेंट पटौदी परिवार की ऐतिहासिक विरासत भी है।

Kareena Kapoor Khan Controversy: करीना कपूर खान हाल ही में दिवाली के मौके पर विवादों में घिर चुकी हैं. दरअसल उन्होंने एक पेंडेंट पहना हुआ था जिस पर कुरान की एक आयत "अयातुल कुर्सी" लिखी हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है.

इसमें मांग की गई है कि पेंडेंट वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाया जाए और करीना सार्वजनिक रूप से माफी मांगे. ऐसा बताया जा रहा है कि यह पेंडेंट पटौदी परिवार और भोपाल के पूर्व शाही परिवार की एक पारिवारिक विरासत है. इस विवाद ने उस आयत के धार्मिक मतलब और इस आभूषण से जुड़े इतिहास की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है.

अयातुल कुर्सी क्या है?

अयातुल कुर्सी कुरान के दूसरे अध्याय सूरह अल बकराह की 255वीं आयत है. इस्लाम में इसे सबसे पवित्र और शक्तिशाली आयतों में से एक माना जाता है. इसमें अल्लाह की सर्वोच्चता, शक्ति और ज्ञान के बारे में जिक्र है और ईश्वर को हमेशा जीवित रहने वाले और पूरी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले के रूप में बताया गया है.

कुर्सी शब्द का मतलब होता है सिंहासन. यह आसमान और धरती पर अल्लाह के अधिकार को दर्शाता है. मुसलमान अपनी आस्था को प्रकट करने और सुरक्षा और आशीर्वाद पाने की कामना के साथ इस आयत को पढ़ते हैं. धार्मिक दृष्टि से इसे काफी बड़ा स्थान दिया गया है. धार्मिक परंपरा के मुताबिक जब तक कोई व्यक्ति वजू ना कर ले तब तक इस आयत को छूने से परहेज किया जाता है.





करीना के पेंडेंट का इतिहास

यह विवाद हल ही में दिवाली के जश्न के दौरान करीना के सामने आने के बाद शुरू हुआ. उन्होंने पन्ना जुड़ा एक पेंडेंट पहना था जिसका वजन 30 कैरेट बताया जा रहा है और यह लगभग 200 साल पुराना है. यह पेंडेंट भोपाल के शाही परिवार से जुड़ा है और सैफ अली खान की दादी भोपाल की बेगम साजिदा सुल्तान की पारिवारिक विरासत का हिस्सा है.

इस पेंडेंट पर अरबी भाषा में अयातुल कुर्सी लिखी हुई है. पटौदी परिवार से इसका जुड़ाव और इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड अब सार्वजनिक चर्चा का एक बड़ा विषय बन चुका है. इसे सिर्फ फैशन के लिए चुना गया कोई नया आभूषण नहीं बल्कि एक पारिवारिक विरासत के रूप में पेश किया गया था. हालांकि इस पर लिखी धार्मिक आयत को लेकर आपत्ति जताई गई है कि एक पवित्र आयत को जश्न से जुड़ी फैशन पोस्ट में क्यों दिखाया गया.





कानूनी नोटिस क्यों भेजा गया?

मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना कपूर खान और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को एक नोटिस भेजा है. नोटिस ने यह आरोप लगाया गया है कि कुरान की एक पवित्र आयत को एक ग्लैमरस फैशन एसेसरी के रूप में दिखाने से मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस में करीना से कहा गया कि वे सोशल मीडिया से इस पेंडेंट वाली तस्वीर को हटा दें, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और यह भरोसा दिलाएं की भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी.

करीना कपूर को समर्थन

इस मामले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग आ रही हैं. हिंदू उत्सव समिति सहित कई लोगों और संगठनों ने करीना कपूर का समर्थन किया है. उनका कहना है कि यह पेंडेंट सैफ अली खान के परिवार की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है. उनका तर्क है कि इसे सिर्फ एक फैशन एसेसरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसके पुराने इतिहास और पारिवारिक जुड़वा पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

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धार्मिक आयात और पारिवारिक विरासत

इसी विवाद में पेंडेंट के दो पहलू सामने आते हैं. पहला भोपाल के पूर्व शाही परिवार से जुड़ी एक विरासत के रूप में इसका महत्व और दूसरा इस पर खुदी हुई कुरान की आयत का धार्मिक महत्व. अयातुल कुर्सी को अल्लाह के अधिकार और ज्ञान के बारे में बताने के लिए काफी पवित्र माना जाता है जबकि पेंडेंट को लगभग दो सदी पुरानी पारिवारिक विरासत बताया जा रहा है.

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