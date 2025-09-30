City With 21 Names: भारत के शहर इतिहास से भरे हुए हैं. हर शहर से कोई ना कोई खास कहानी जरूर जुड़ी हुई है. फिर चाहे वह अपनी स्थापना को लेकर हो या फिर शासकों और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हो, हर कहानी एक बड़े इतिहास के बारे में बयां करती है. इनमें से एक ऐसा शहर है जिसने अपने नाम को सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि इतिहास में 21 बार बदला है. यह शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है. आइए जानते हैं क्या है इस शहर का नाम.

मूल नाम और शुरुआती इतिहास

इस शहर का नाम है कानपुर. इसका मूल नाम कान्हपुर था. इसकी स्थापना हिंदू सिंह चंदेल ने की थी. सदियों तक कानपुर पर अलग-अलग शासकों ने शासन किया. मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई शासकों ने इस पर राज किया. इस शहर का नाम सत्ता, प्रशासन और भाषा में बदलाव को दर्शाने के लिए बार-बार बदलता रहा. इसका नाम बार-बार बदलने के पीछे एक वजह यह भी थी कि अंग्रेजों का आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए उच्चारण और वर्तनी को सरल बनाने का प्रयास था.

बार-बार क्यों बदला गया नाम?

कानपुर का नाम राजनीतिक सत्ता में बदलाव, कॉलोनियल इनफ्लुएंस और वर्तनी सुधार की वजह से कई बार बदला. ब्रिटिश शासन के समय यह जगह प्रशासन और उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी. इस वजह से इसे कॉनपुर कहा जाने लगा. इसका अंतिम नाम परिवर्तन 1948 में हुआ. भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर कानपुर नाम दे दिया गया.

कानपुर के बाकी नाम

कानपुर को कई नामों से पहचाना जाता था. जैसे कान्हपुर, कन्हैयापुर, कर्णपुर, कॉनपुर, कॉनपावर, खानपुर, कान्हापुर, पटकापुर,सीतामऊ और कॉनपउर. इस तरह इसके और भी नाम थे जो इस शहर के जटिल और दिलचस्प अतीत को दर्शाते हैं.

औद्योगिक और सांस्कृतिक महत्व

आज कानपुर को भारत की लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि यह शहर देश और विदेश में चमड़े के उत्पादों को एक्सपोर्ट करता है. इतना ही नहीं बल्कि यह शहर चीनी उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र है. यहां पर नेशनल शुगर इंस्टिट्यूट भी स्थित है.

आज के समय में कानपुर को कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों में बांट दिया गया है. लेकिन यह शहर आज भी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच अच्छा खासा संतुलन बनाए हुए है. 1857 की क्रांति में कानपुर की भूमिका की वजह से भारत के इतिहास में इसका एक काफी खास स्थान है. नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था. कानपुर एक ऐसा शहर है जो अपने कई नाम से लेकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई तक हर गली कूचे में इतिहास की कहानियों को समेटे हुए है.

