हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCity With 21 Names: उत्तर प्रदेश के इस शहर का नाम बदल चुका है 21 बार, 99% लोगों को नहीं पता होगा इसका नाम

City With 21 Names: उत्तर प्रदेश के इस शहर का नाम बदल चुका है 21 बार, 99% लोगों को नहीं पता होगा इसका नाम

City With 21 Names: भारत का हर शहर अपने अंदर कोई ना कोई कहानी समेटे हुए है. आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसका नाम इतिहास में 21 बार बदला है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Sep 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

City With 21 Names: भारत के शहर इतिहास से भरे हुए हैं. हर शहर से कोई ना कोई खास कहानी जरूर जुड़ी हुई है. फिर चाहे वह अपनी स्थापना को लेकर हो या फिर शासकों और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हो, हर कहानी एक बड़े इतिहास के बारे में बयां करती है. इनमें से एक ऐसा शहर है जिसने अपने नाम को सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि इतिहास में 21 बार बदला है. यह शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है. आइए जानते हैं क्या है इस शहर का नाम.

मूल नाम और शुरुआती इतिहास 

इस शहर का नाम है कानपुर. इसका मूल नाम कान्हपुर था. इसकी स्थापना हिंदू सिंह चंदेल ने की थी. सदियों तक कानपुर पर अलग-अलग शासकों ने शासन किया. मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई शासकों ने इस पर राज किया. इस शहर का नाम सत्ता, प्रशासन और भाषा में बदलाव को दर्शाने के लिए बार-बार बदलता रहा.  इसका नाम बार-बार बदलने के पीछे एक वजह यह भी थी कि अंग्रेजों का आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए उच्चारण और वर्तनी को सरल बनाने का प्रयास था. 

बार-बार क्यों बदला गया नाम?

कानपुर का नाम राजनीतिक सत्ता में बदलाव, कॉलोनियल इनफ्लुएंस और वर्तनी सुधार की वजह से कई बार बदला. ब्रिटिश शासन के समय यह जगह प्रशासन और उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी. इस वजह से इसे कॉनपुर कहा जाने लगा. इसका अंतिम नाम परिवर्तन 1948 में हुआ. भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर कानपुर नाम दे दिया गया.

कानपुर के बाकी नाम 

कानपुर को कई नामों से पहचाना जाता था. जैसे कान्हपुर, कन्हैयापुर, कर्णपुर, कॉनपुर, कॉनपावर, खानपुर, कान्हापुर, पटकापुर,सीतामऊ और कॉनपउर. इस तरह इसके और भी नाम थे जो इस शहर के जटिल और दिलचस्प अतीत को दर्शाते हैं.

औद्योगिक और सांस्कृतिक महत्व 

आज कानपुर को भारत की लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि यह शहर देश और विदेश में चमड़े के उत्पादों को एक्सपोर्ट करता है. इतना ही नहीं बल्कि यह शहर चीनी उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र है. यहां पर नेशनल शुगर इंस्टिट्यूट भी स्थित है. 

आज के समय में कानपुर को कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों में बांट दिया गया है. लेकिन यह शहर आज भी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच अच्छा खासा संतुलन बनाए हुए है. 1857 की क्रांति में कानपुर की भूमिका की वजह से भारत के इतिहास में इसका एक काफी खास स्थान है. नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था. कानपुर एक ऐसा शहर है जो अपने कई नाम से लेकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई तक हर गली कूचे में इतिहास की कहानियों को समेटे हुए है.

यह भी पढ़ें: माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Kanpur History Uttar Pradesh Cities Historical Cities India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
इंडिया
करूर भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, टीवीके के इस नेता के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
करूर भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, टीवीके के इस नेता के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बिहार
Bihar Politics: 'कोई नई बात...', शांभवी चौधरी का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा- सब आरोप निराधार
'कोई नई बात...', शांभवी चौधरी का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा- सब आरोप निराधार
हेल्थ
Brain Dead Organ Donor: एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
ट्रेंडिंग
वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल
वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget