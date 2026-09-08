जैसे हिंदुओं में गरबा-डांडिया, वैसे मुस्लिमों में कौन-से डांस फेमस?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दबके, अल-अरदाह अरब देशों की सांस्कृतिक पहचान दर्शाते हैं।

Muslim Dances: हिंदू समुदायों में खासकर त्योहार और उत्सव के दौरान कई तरह के नृत्य होते हैं. लेकिन मुसलमानों की बात करें तो ऐसा कोई भी एक नृत्य नहीं है जिसे दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों में एक जैसी पहचान मिली हो. इसकी मुख्य वजह यह है कि नृत्य पारंपरिक रूप से इस्लामी धार्मिक त्योहारों का मुख्य हिस्सा नहीं रहा है. लेकिन अलग-अलग इलाकों में मुस्लिम समुदायों ने कई सांस्कृतिक, लोक और सूफी नृत्य विकसित किए हैं और उन्हें संजोकर रखा है. आइए जानते हैं उन सभी नृत्यों के बारे में.

समा और सूफी व्हर्लिंग

दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सूफी नृत्य परंपराओं में से एक है समा या फिर सूफी व्हर्लिंग. यह 13वीं सदी के तुर्की में सूफी संत जलालुद्दीन रूमी के अनुयायियों द्वारा शुरू किए गए मेवलेवी ऑर्डर से जुड़ी है.

इसे करने वाले कलाकार जिन्हें आमतौर पर घूमते हुए दरवेश कहा जाता है, लंबे सफेद चोगे पहनते हैं और एक ही जगह पर लगातार घूमते रहते हैं. इस घूमने की क्रिया का आध्यात्मिक महत्व है. इसमें खगोलीय पिंडों की रफ्तार और व्यक्ति का अहंकार को त्याग कर ईश्वर के करीब आने का प्रयास शामिल है. इस वजह से घूमने की यह रस्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि सूफी परंपरा का एक आध्यात्मिक अभ्यास है.





सूफी धमाल

भारत और पाकिस्तान में सूफी धमाल एक और जोश भरी परंपरा है जो सूफी दरगाहों से जुड़ी है. यह खास तौर पर लाल शाहबाज कलंदर जैसी दरगाहों पर मशहूर है. इस नृत्य के दौरान जोरदार ढोल की थाप बजती है और इसमें शामिल लोग बढ़ते जोश के साथ घूमते और नाचते हैं. कुछ भक्त हाल नाम की आध्यात्मिक अवस्था में चले जाते हैं जो समाधि जैसी होती है. इस वजह से धमाल लोक अभिव्यक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव के बीच की एक चीज है.

ओप्पना

भारत के मुस्लिम समुदायों में ओप्पना केरल के मालाबार इलाके के मप्पिला समुदाय में काफी मशहूर है. सूफी नृत्यों के उलट ओप्पना मुख्य रूप से शादियों से जुड़ा है. पारंपरिक रूप से महिलाएं दुल्हन के चारों तरफ इकट्ठा होती हैं,‌ तालियां बजाती हैं और मप्पिला पट्टू गाती हैं. यह केरल के मप्पिला मुस्लिम समुदाय के पारंपरिक गीत हैं. इसमें शामिल महिलाएं लयबद्ध तरीके से हिलती ढुलती हैं और दुल्हन के आसपास एक जीवंत और उत्सव जैसा माहौल बनाती हैं.

कोलकाली

केरल का एक और पारंपरिक नृत्य कोलकाली है. इसे मुस्लिम पुरुष करते हैं. इसमें छोटी छड़ियों का इस्तेमाल और तालमेल के साथ गोल-गोल घूमना इसे डांडिया की तुलना में खास बनाता है. डांसर एक घेरे में घूमते हैं और ताल के साथ एक-दूसरे की छड़ियों पर छड़ी मारते हैं. हालांकि इसका सांस्कृतिक संदर्भ डांडिया से अलग है लेकिन देखने में एक जैसा होने की वजह से कोलकाली भारत के मशहूर डांडिया की तुलना में सबसे खास मुस्लिम लोक परंपराओं में से एक है.







दबके

पूरी अरब दुनिया में यह सबसे मशहूर लोक नृत्य में से एक है. खासकर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों में. इसे आमतौर पर शादियों और खुशी के दूसरे मौकों पर किया जाता है. इसमें हिस्सा लेने वाले लोग एक लाइन या फिर घेरा बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं या फिर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते हैं. फिर वे तालमेल के साथ कदम बढ़ाते हैं, इसमें जोर-जोर से पैर पटकना भी शामिल है. दबके का क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान से गहरा संबंध है और इसे पुरुष और महिलाएं दोनों अलग-अलग सामाजिक मौकों पर करते हैं.

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अल-अरदाह और इसका महत्व

अल-अरदाह सऊदी अरब और खाड़ी क्षेत्र से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है. यह खास इस वजह से है क्योंकि इसमें डांसर पारंपरिक रूप से तलवार निकालकर नृत्य करते हैं. पुरुष आमतौर पर आमने-सामने दो कतारों में खड़े होते हैं और कविता पाठ के साथ ढोल की थाप पर अपनी तलवार घुमाते हैं. यह नृत्य सम्मान, एकता और सामूहिक गर्व जैसी भावनाओं का प्रतीक है और इसे राष्ट्रीय उत्सव, शादी और दूसरे जरूरी मौकों पर किया जाता है.

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