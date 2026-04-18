Japan Protest Against Islam: जापान में तेजी से पैर पसार रहा इस्लाम, 15 साल में कितनी बढ़ीं मस्जिद और कितने लोग हुए कन्वर्ट
जापान जैसे शांत और अनुशासित देश में इन दिनों जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर भारी उथल-पुथल मची है. पिछले 15 वर्षों में यहां मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या में हुई भारी वृद्धि ने स्थानीयों को चिंता में डाल दिया है.
- जापान में मस्जिद निर्माण के विरोध में उतरे स्थानीय निवासी.
- 15 वर्षों में मस्जिदों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई.
- गिरती जन्मदर और कामगारों की कमी से मुस्लिम आबादी बढ़ी.
- अंतिम संस्कार की प्रथाओं पर भी उभरा सांस्कृतिक टकराव.
Japan Protest Against Islam: अपनी अनूठी संस्कृति और धार्मिक उदारता के लिए मशहूर जापान आज एक अभूतपूर्व सामाजिक संकट के मुहाने पर खड़ा है. कल तक जो जापानी विदेशी श्रम का स्वागत कर रहे थे, आज वही अपनी विरासत पर मंडराते खतरे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. वजह है देश में तेजी से बढ़ता इस्लाम और इमिग्रेशन के जरिए बदलती जनसांख्यिकी. फुजीसावा की गलियों से लेकर टोक्यो के सत्ता गलियारों तक, यह बहस तेज है कि क्या आर्थिक जरूरतों के नाम पर जापान अपनी पहचान खोने की ओर बढ़ रहा है?
फुजीसावा से शुरू हुई मस्जिद के विरोध की चिंगारी
जापान के फुजीसावा शहर में इन दिनों माहौल काफी तनावपूर्ण है. यहां प्रस्तावित एक नई मस्जिद के निर्माण के खिलाफ हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर आए हैं. प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इस मस्जिद का ढांचा पास के ऐतिहासिक शिंटो मंदिरों से काफी बड़ा है, जिसे वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ एक उकसावा मान रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जापानी नागरिकों को अजान के शोर और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए नारेबाजी करते देखा जा सकता है. पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.
15 सालों में मस्जिदों की संख्या में कितना उछाल?
जापान में इस्लाम का इतिहास व्यापारिक संबंधों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी रफ्तार चौंकाने वाली रही है. साल 1999 में पूरे जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थीं. 2008 तक यह आंकड़ा बढ़कर 50 पहुंचा, लेकिन अब 2025 के अंत तक यह संख्या 164 से अधिक दर्ज की गई है. मात्र 15 सालों में मस्जिदों का यह विस्तार जापान के कई प्रमुख शहरों जैसे ओसाका, टोक्यो, नागोया और योकोहामा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिससे स्थानीय आबादी के बीच अपनी पहचान को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है.
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जापान की आबादी और मुस्लिमों का गणित
आंकड़ों की बात करें तो 2010 में जापान में मुस्लिम आबादी लगभग एक लाख के आसपास थी, जो 2024 के अंत तक बढ़कर 4 लाख 20 हजार तक पहुंच गई है. हालांकि, जापान की कुल आबादी के हिसाब से यह हिस्सा अभी भी महज 0.3 प्रतिशत ही है, लेकिन जिस तेजी से यह ग्राफ ऊपर गया है, उसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. वर्तमान में जापान में करीब 90 प्रतिशत मुस्लिम विदेशी नागरिक हैं, जबकि शेष 10 प्रतिशत में वे स्थानीय जापानी शामिल हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है.
आखिर क्यों जापान में तेजी से पैर पसार रहा इस्लाम?
जापान में मुस्लिम आबादी बढ़ने की एक बड़ी वजह वहां का गिरता जन्मदर और बुजुर्ग होती आबादी है. काम करने वाले लोगों की कमी को पूरा करने के लिए जापान सरकार ने विदेशी श्रम के लिए दरवाजे खोले हैं. आर्थिक भागीदारी समझौते (EPA) और ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बड़ी संख्या में मुस्लिम देशों, विशेषकर इंडोनेशिया से लोग जापान आ रहे हैं. ये प्रवासी मुख्य रूप से केयरगिविंग और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं. आर्थिक जरूरतें और सांस्कृतिक सुरक्षा अब एक-दूसरे के विपरीत खड़ी नजर आ रही हैं.
अब तक कितने जापानियों ने किया धर्म परिवर्तन और शादी
जापान में सिर्फ विदेशी नागरिक ही मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ा रहे, बल्कि स्थानीय लोगों का इस्लाम की ओर झुकाव भी बढ़ा है. बताया जा रहा है कि स्थानीय जापानी लोगों द्वारा इस्लाम अपनाने के पीछे दो मुख्य वजहें हैं- पहली, मुस्लिम नागरिकों के साथ शादी और दूसरी, व्यक्तिगत रुचि. पिछले कुछ सालों में धर्म परिवर्तन की दर में इजाफा हुआ है, जिससे मिक्स विरासत वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है. यह बदलाव पारंपरिक जापानी परिवार की संरचना को नया मोड़ दे रहा है.
अंतिम संस्कार की प्रथा पर बड़ा विवाद
संस्कृति के इस टकराव में सबसे संवेदनशील मुद्दा अंतिम संस्कार का है. जापान में 99 प्रतिशत से अधिक शवों का दाह संस्कार (Cremation) किया जाता है. इसके विपरीत, इस्लामी परंपरा शव को दफनाने का आदेश देती है. जापानी नागरिकों का मानना है कि दफनाने की प्रक्रिया से भूजल प्रदूषित हो सकता है. वर्तमान में जापान में केवल दस कब्रिस्तान ही दफनाने की अनुमति देते हैं. ओइता प्रांत में नए कब्रिस्तान के प्रस्ताव का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है, जिससे दफनाने की जगह का संकट गहरा गया है.
अजान का शोर और शहरी भीड़भाड़
जापानी निवासियों की एक प्रमुख शिकायत मस्जिदों से होने वाली अजान और सामूहिक आयोजनों के दौरान होने वाली भीड़ को लेकर है. कई लोगों का कहना है कि शांत वातावरण के लिए मशहूर जापानी इलाकों में अजान से अशांति फैलती है. इसके अलावा, ईद जैसे त्योहारों के समय मस्जिदों के आसपास बढ़ने वाली यातायात की समस्या और भीड़ को लेकर भी स्थानीय लोग असहज महसूस कर रहे हैं. फुजीसावा में प्रस्तावित मस्जिद के आकार को लेकर स्थानीय लोगों का तर्क है कि यह क्षेत्र के पारंपरिक और ऐतिहासिक स्वरूप को पूरी तरह बिगाड़ देगा.
सरकार और स्थानीय प्रशासन का रुख
जापान सरकार इस वक्त एक दोहरी चुनौती का सामना कर रही है. एक तरफ उसे विदेशी कामगारों की सख्त जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने नाराज नागरिकों को भी शांत करना है. फुजीसावा के विवाद के बाद स्थानीय सार्वजनिक बैठकों में काफी तनाव देखा गया है. मस्जिद प्रतिनिधियों का कहना है कि वे जापानी कानूनों का सम्मान करेंगे, लेकिन स्थानीय लोग इसे केवल नियमों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रभुत्व का मुद्दा मान रहे हैं. आने वाले समय में टोक्यो प्रशासन को इमिग्रेशन और धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर नई नीति बनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है.
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Source: IOCL