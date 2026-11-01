Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से अपनी दूसरी शादी की।

शशि थरूर ने तीन शादियां कर सूची में शीर्ष स्थान पाया।

दिग्विजय, पासवान, मुलायम समेत कई नेताओं ने दो शादियां कीं।

Omar Abdullah Wedding: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है. शनिवार 31 अक्टूबर 2026 को उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं. यह शादी 30 अक्टूबर को हुई है और इसने भारत के कुछ बड़े राजनेताओं के वैवाहिक इतिहास में लोगों की रुचि पैदा कर दी है.

उमर अब्दुल्ला ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी 1994 में पायल नाथ से हुई थी. यह जोड़ा 2011 से अलग रह रहा था और जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए आपसी सहमति से कानूनी तलाक ले लिया. उनके दो बेटे हैं जहीर और जमीर. तलाक के करीब 3 महीने बाद उमर ने निधि राजदान से शादी की. यह उनकी दूसरी शादी है. दोनों ने कोर्ट को बताया था कि आपसी सहमति से वे अपनी शादी खत्म कर रहे हैं और सभी विवादों को सुलझाने का भी फैसला किया था. दरअसल उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया गया था.

शशि थरूर ने तीन शादियां की हैं

भारत के कुछ बड़े नेताओं में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सबसे ज्यादा बार शादी की है. उन्होंने तीन शादियां की हैं जिससे वह इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उनकी पहली पत्नी तिलोत्तमा मुखर्जी, दूसरी पत्नी क्रिस्टा जाइल्स और तीसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर थीं.

यह जानकारी थरूर को कई दूसरी मशहूर राजनीतिक हस्तियों से आगे रखती है जिन्होंने दो बार शादी की है. यह तुलना नामित नेताओं के राजनीतिक पदों या सार्वजनिक करियर के बजाय उनकी दर्ज की गई शादियों की संख्या से जुड़ी हुई है.





दो शादियां करने वाले दूसरे नेता

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दो शादियां की हैं. अपनी पहली पत्नी आशा सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने 2015 में पत्रकार अमृता राय से शादी की. उनकी दो शादियां उन्हें तुलनात्मक रूप से उन राजनेताओं में रखती हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी की है.

दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी दो बार शादी कर चुके हैं. उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी थी और दूसरी पत्नी रीना शर्मा थी. उनका वैवाहिक इतिहास उन बड़े राजनेताओं के उदाहरण में शामिल है जिन्होंने दो शादियां की.

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी दो बार शादी की. उनकी पहली पत्नी मालती देवी थी और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी. दो शादियां दिवंगत राजनेता को इस सूची में दो शादियां करने वाले दूसरे नेताओं की श्रेणी में रखती है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान ने भी दो बार शादी की है. 2022 में उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की. यह शादी उनकी दूसरी शादी थी और पहली शादी के खत्म होने के बाद हुई.

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी दो शादियां की हैं. पहली पत्नी मीना की मौत के बाद उन्होंने प्रोमिला सिंपल से शादी की. इस वजह से उनका रिकॉर्ड इस श्रेणी में दूसरे नेताओं की दो शादियों से मेल खाता है.





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शादी के रिकार्ड्स की तुलना

रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक से ज्यादा बड़े नेताओं ने दो बार शादी की है और शशि थरूर ने तीन शादियां की हैं. पायल नाथ से तलाक के बाद उमर अब्दुल्ला की हाल ही में निधि राजदान से शादी उनकी दूसरी शादी है. दिग्विजय सिंह, राम विलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, भगवंत मान और कपिल सिब्बल की पहचान भी दो शादियां करने वाले के रूप में की जाती है.

सूची में शादी की संख्या के आधार पर शशि थरूर को प्रमुख भारतीय राजनेताओं में पहले स्थान पर रखा गया है. उनकी तीन पत्नियां तिलोत्तमा मुखर्जी, क्रिस्टा जाइल्स और सुनंदा पुष्कर थीं. उदाहरण से पता चलता है कि कैसे कई नेताओं ने दो बार शादी की है. उमर अब्दुल्ला की घोषणा ने इस मामले पर ध्यान तो खींचा है लेकिन इस तुलना में उनका रिकॉर्ड सबसे ऊंचा नहीं है. उनकी दो शादियां उन्हें कई दूसरी राजनीतिक हस्तियों के साथ खड़ा करती हैं लेकिन थरूर तीन शादियों के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं.

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