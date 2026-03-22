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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDimona Israel Nuclear City: इजरायल के डिमोना को क्यों माना जाता था सबसे सुरक्षित शहर, जहां ईरानी मिसाइलों ने मचाई तबाही?

Dimona Israel Nuclear City: इजरायल के डिमोना को क्यों माना जाता था सबसे सुरक्षित शहर, जहां ईरानी मिसाइलों ने मचाई तबाही?

Dimona Israel Nuclear City: हाल ही में इजरायल के डिमोना पर हमला किया गया है. आइए जानते हैं कि यह शहर इजरायल के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक क्यों माना जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Mar 2026 04:15 PM (IST)
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Dimona Israel Nuclear City: ईरान और इजरायल के बढ़ते संघर्ष के दौरान शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल ईरानी मिसाइलों ने डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया. 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें डिमोना को शुरुआती हमले का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. इस घटना को जो बात खास तौर पर चौंकाने वाली बनाती है वह यह है कि डिमोना को लंबे समय से इजरायल के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

इजरायल की सबसे गुप्त परमाणु सुविधा का केंद्र 

डिमोना का महत्व वहां मौजूद शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र की वजह से है. यह इजरायल की सबसे गुप्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है. ऐसा माना जाता है कि यह सुविधा इजरायल के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है. इससे यह देश के सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थानों में से एक बन जाता है.  

बहु स्तरीय हवाई रक्षा

डिमोना को इतना सुरक्षित इसकी एडवांस्ड और बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली बनाती है. आने वाले खतरों को रोकने के लिए आयरन डोम और पैट्रियट मिसाइल प्रणाली जैसे सिस्टम तैनात किए गए थे. यह सिस्टम मिसाइलों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. इससे डिमोना जैसे जरूरी क्षेत्रों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है. 

शहर के ऊपर नो फ्लाई जोन 

डिमोना के ऊपर का हवाई क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है. इसे एक सख्त नो-फ्लाइट जोन घोषित किया गया है. इसका मतलब है कोई भी अनाधिकृत विमान चाहे वह नागरिक हो या फिर सैन्य, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता.

दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों से मिली सुरक्षा

डिमोना नेगेव रेगिस्तान के काफी अंदर तक बसा है. यह बड़े आबादी वाले केंद्रों से काफी दूर है. इस भौगोलिक एकांत ने इसे दुश्मनों के लिए एक कठिन लक्ष्य बना दिया है. यह दूरी अचानक होने वाले हमलों की संभावना को कम करती है. इससे आसपास होने वाले नुकसान सीमित हो जाते हैं. 

इन सबके अलावा परमाणु सुविधा के लिए जरूरी हिस्से भूमिगत बनाए गए हैं और कंक्रीट व स्टील की मोटी परतों से इन्हें सुरक्षा दी गई है. यह संरचनाएं खास तौर से भारी बमबारी का सामना करने के लिए डिजाइन की गई हैं. इससे इन्हें नष्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने पीएम मोदी, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 04:15 PM (IST)
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Iran Missile Attack Israel Dimona Israel Nuclear City Negev Nuclear Research Center
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