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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSelling Feet Photos: पैरों के फोटो बेचकर कमाई कर रहे लोग, क्या भारत में यह है लीगल? 

Selling Feet Photos: पैरों के फोटो बेचकर कमाई कर रहे लोग, क्या भारत में यह है लीगल? 

Selling Feet Photos: इंटरनेट पर कई ऐसे लोग हैं, जो दावा करते हैं कि वह सिर्फ पैरों की तस्वीर बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. कुछ लोग इसे छुट्टियां फंड करने, शॉपिंग या किराया देने तक का जरिया बता रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Apr 2026 02:13 PM (IST)
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Selling Feet Photos: आज के डिजिटल समय में कमाई के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. अब सिर्फ 9 से 5 की नौकरी ही आय का जरिया नहीं रह गई है. बल्कि लोग साइड हसल के जरिए भी पैसा कमा रहे हैं. सोशल मीडिया और इंटरनेट इकोनॉमी के बढ़ते दायरे में कुछ ऐसे ट्रेंड भी सामने आए हैं, जो पहले अजीब लगते थे. लेकिन अब धीरे-धीरे आम होते जा रहे हैं. इन्हीं में से एक पैरों की फोटो बेचकर कमाई करने वाला ट्रेंड भी चल रहा है. जी हां आपने सही सुना आजकल लोग पैरों की फोटो बेचकर कमाई भी कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पैरों की फोटो बेचकर लोग कमाई कैसे कर रहे हैं और क्या भारत में ये लीगल हैं. 

क्या है पैरों की फोटो बेचकर कमाई का ट्रेंड? 

इंटरनेट पर कई ऐसे लोग हैं, जो दावा करते हैं कि वह सिर्फ पैरों की तस्वीर बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. कुछ लोग इसे छुट्टियां फंड करने, शॉपिंग या किराया देने तक का जरिया बता रहे हैं. यह एक तरह का डिजिटल साइड हसल बन चुका है, जिसमें खास तरह की तस्वीरों के डिमांड होती है. 

क्या भारत में यह लीगल है?

भारत में पैरों की फोटो बेचना आमतौर पर गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते जरूरी है. कंटेंट बनाने वाला व्यक्ति बालिग होना चाहिए. तस्वीर खुद की होनी चाहिए.  कंटेंट असली लिया स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए. वहीं देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो सीधे तौर पर इस तरह की फोटो बेचने पर रोक लगाता हो. हालांकि आईटी एक्ट 2000 और इंडियन पीनल कोड के तहत अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री शेयर करना अपराध माना जाता है. ऐसे में कंटेंट की प्रकृति पर काफी कुछ निर्भर करता है. 

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लोग कहां बेचते हैं पैरों के फोटो? 

भारत में इस तरह के कंटेंट के लिए कोई खास प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन कई लोग इंटरनेशनल वेबसाइट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. वहीं अगर इससे होने वाली कमाई की बात करें तो कमाई पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कंटेंट कितना बनाते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और आपकी ऑडियंस कितनी है. कुछ लोग हर महीने 5000 तक कमाते हैं तो कुछ लोग इससे महीने में एक लाख रुपये से ज्यादा तक कमाई का दावा करते हैं.  लेकिन यह हर किसी के लिए एक जैसी कमाई नहीं होती है. 

किन दिक्कतों का करना पड़ता है सामना?

यह काम जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं है. इसमें कई तरह के खतरे जुड़े होते हैं. जैसे प्राइवेसी का खतरा और पहचान उजागर होने का डर. इसके अलावा अकाउंट हैक या कंटेंट लीक होने की संभावना, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और और अनचाहा ध्यान का खतरा रहता है. इसके अलावा  प्लेटफार्म के नियमों के कारण अकाउंट बंद होने का खतरा भी रहता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Apr 2026 02:13 PM (IST)
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