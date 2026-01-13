हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजवेनेजुएला की तरह ईरान पर अमेरिका ने कब्जा किया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे, भारत या चीन

वेनेजुएला की तरह ईरान पर अमेरिका ने कब्जा किया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे, भारत या चीन

US Iran Tension: अमेरिका-ईरान के बीच टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों की परीक्षा है. अगर ईरान में सत्ता बदली, तो सबसे बड़ा झटका आखिर किसे लग सकता है. चलिए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम एशिया एक बार फिर तनाव की आग में सुलग रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच तीखी बयानबाजी, हमले की धमकियां और जवाबी चेतावनियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. अगर हालात और बिगड़े और अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह ईरान में सत्ता बदलाव या कब्जे की कोशिश की, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. असली सवाल यह है कि इस बड़े भू-राजनीतिक खेल में सबसे ज्यादा झटका किसे लगेगा- भारत को या चीन को? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं. 

अमेरिका–ईरान टकराव की पृष्ठभूमि

अमेरिका और ईरान के रिश्ते 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से लगातार तनावपूर्ण रहे हैं. तब से दोनों देशों के बीच भरोसा कभी बन ही नहीं पाया. परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, इजरायल का मुद्दा और पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. हाल के वर्षों में सैन्य गतिविधियों और कड़े बयानों ने इस टकराव को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

ईरान के अंदरूनी हालत गंभीर

ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. उसकी मुद्रा कमजोर हो चुकी है, महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है और अमेरिकी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा है. सरकार पर दबाव है, लेकिन सत्ता अभी भी कायम है. ऐसे माहौल में बाहरी हस्तक्षेप की आशंका ईरान के लिए ही नहीं, उसके सहयोगी देशों के लिए भी चिंता का विषय है.

ईरान के दोस्त और रणनीतिक साझेदार

ईरान के दो बड़े रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं- रूस और चीन. रूस खुद यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक दबाव में है, इसलिए ईरान को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहारा देने की स्थिति में वह कमजोर दिखता है. ऐसे में चीन की भूमिका ज्यादा अहम हो जाती है. चीन खुलकर कह चुका है कि वह ईरान के मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है और वहां स्थिरता चाहता है.

चीन का दांव पर लगा भारी निवेश

चीन और ईरान के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गहरे आर्थिक हितों से जुड़े हैं. साल 2021 में दोनों देशों के बीच 25 साल की एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 400 अरब डॉलर मानी जाती है. इस समझौते के तहत चीन को ईरान में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश करना है और परिवहन व उद्योग में भी भारी पूंजी लगानी है. ईरान, चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का एक अहम केंद्र है.

तेल, छूट और चीन को मिलता फायदा

अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का कच्चा तेल चीन तक पहुंचता है. माना जाता है कि रोजाना लगभग 15 लाख बैरल ईरानी तेल चीन को जाता है. यह तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत से सस्ता मिलता है, जिससे चीन को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है. प्रतिबंधों के कारण ईरान डॉलर में भुगतान नहीं ले सकता, इसलिए यह पैसा चीनी बैंकों और कंपनियों के जरिए ईरान में ही निवेश के रूप में लौटता है. 

अगर सत्ता बदली तो क्या होगा

अगर अमेरिका की वजह से ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और वहां अमेरिका समर्थित शासन आता है, तो सबसे बड़ा झटका चीन को लग सकता है. चीन की ऊर्जा सुरक्षा, सस्ते तेल की सप्लाई और बेल्ट एंड रोड से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ जाएंगे. वर्षों की योजना और निवेश एक झटके में बेकार हो सकता है.

भारत पर असर कितना

भारत का ईरान के साथ रिश्ता मुख्य रूप से ऊर्जा और रणनीतिक संपर्कों तक सीमित रहा है. अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने पहले ही ईरान से तेल खरीद काफी हद तक बंद कर दी है. चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए अहम जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत की निर्भरता चीन जैसी गहरी नहीं है. इसलिए नुकसान होगा, लेकिन सीमित स्तर पर.

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी? टॉप 5 में डॉलर का नामोनिशान भी नहीं

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 13 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
US Iran Tension Iran US Conflict China Iran Relations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
इंडिया
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

India में तेजी से फैल रहा Nipah virus, Kerala के बाद इस राज्य में फैला वायरस । West Bengal
दुनियाभर के देशों के लिए ट्रंप का ऐलान कहा कि , Iran से Trade किया तो लगेगा अतिरिक्त 25% टैरिफ
कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
इंडिया
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को लगेगा बड़ा सदमा, परी को रणविजय से बचाने की कसम खाएगी तुलसी
नॉयना को लगेगा बड़ा सदमा, परी को रणविजय से बचाने की कसम खाएगी तुलसी
हेल्थ
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
नौकरी
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Weird Drinks: बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब
बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget