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अमेरिका-इजरायल के साथ जंग शुरू होने के बाद कितनी गिर गई ईरान की करेंसी, रुपये से कम या ज्यादा?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष ने ईरानी रियाल को ऐतिहासिक रूप से कमजोर कर दिया है. रियाल का मूल्य डॉलर के मुकाबले तो कम हुआ ही है, साथ ही रूपये से भी कमजोर हो गया है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Apr 2026 11:13 AM (IST)
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  • भारतीय रुपया ईरानी रियाल की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है.

मध्य-पूर्व के तनावपूर्ण हालात एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब बन गए हैं. अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के बढ़ते संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को दांव पर लगा दिया है, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर ईरान की आर्थिक धड़कन, यानी उसकी मुद्रा पर भी पड़ा है. युद्ध की गूंज और अनिश्चितता के माहौल ने ईरानी रियाल को ऐतिहासिक निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे तेहरान की वित्तीय स्थिति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है. आइए जानें कि यह रुपये से कितनी कम हुई या ज्यादा.

तेहरान में सैन्य हलचल मुद्रा बाजार में अफरा-तफरी

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के रास्ते पूरी तरह बंद होने के बाद, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के बादल एक बार फिर छा गए हैं. हाल ही में तेहरान के विभिन्न इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है. इस सैन्य हलचल ने न केवल वहां की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि वहां के मुद्रा बाजार में भी भारी अफरा-तफरी पैदा कर दी है, जिससे रियाल की वैल्यू तेजी से गिर रही है.

रियाल में भारी गिरावट 

अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, तो 2026 की शुरुआत से अब तक ईरानी रियाल में 30 फीसदी से अधिक की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. मौजूदा हालात में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 13.5 लाख से ज्यादा है. युद्ध के कारण पैदा हुए इस अस्थिर माहौल ने ईरानी अर्थव्यवस्था को एक ऐसे भंवर में फंसा दिया है, जहां से उबरना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है. यह गिरावट सीधे तौर पर देश में व्याप्त मंदी और विदेशी प्रतिबंधों का नतीजा है.

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भारतीय रुपया और रियाल के बीच जमीन-आसमान का अंतर

जब हम भारतीय रुपये की तुलना ईरानी रियाल से करते हैं, तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है कि कौन सी मुद्रा अधिक मजबूत है. जहां एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 92 से 93 के आसपास कारोबार कर रहा है, वहीं रियाल की हालत बेहद खस्ता है. रियाल के मुकाबले भारतीय रुपया बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा है. 1 ईरानी रियाल (IRR) लगभग 0.000071 से 0.000072 भारतीय रुपये के बराबर है. युद्ध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दोहरे प्रहार ने रियाल को इतना कमजोर कर दिया है कि आम ईरानी नागरिकों के लिए दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल होता जा रहा है.

अर्थव्यवस्था पर युद्ध का सीधा प्रहार

ईरान के नागरिक क्षेत्रों में इस युद्ध का असर मंदी के रूप में साफ देखा जा सकता है. मुद्रा का अवमूल्यन महंगाई को बढ़ावा देता है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति घटती है. रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के आंकड़ों में संघर्ष के कारण जो आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई है, उसने देश के व्यापारिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया है. युद्ध के चलते विदेशी निवेश का रुकना और निर्यात पर लगी पाबंदियां रियाल के गिरने के मुख्य कारणों में शामिल हैं.

ईरान के मुद्रा का गिरते रहना बड़ा खतरा

आने वाले दिनों में यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो रियाल की गिरावट और गहरी हो सकती है. कूटनीतिक मोर्चे पर जारी गतिरोध और सैन्य संघर्षों का तालमेल ईरान की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है. सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बाजार का मिजाज यह बताता है कि युद्ध की कीमत सबसे पहले देश की आम जनता और उनकी मुद्रा को चुकानी पड़ रही है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 11:13 AM (IST)
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