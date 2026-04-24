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इजरायल और ईरान की करेंसी में कितना अंतर, दोनों देशों में 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?

इजरायल और ईरान के बीच के युद्ध ने दोनों देशों की मुद्राओं में विशाल खाई पैदा कर दी है. 10,000 शेकेल से इजरायल में शानदार जीवन जिया जा सकता है, जबकि 10,000 रियाल की वैल्यू ईरान में बहुत कम है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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  • इजरायली शेकेल की मजबूत स्थिति, ईरानी रियाल की लगातार गिरावट.
  • लगभग 4,40,000 रियाल में एक इजरायली शेकेल का मूल्य.
  • 10,000 शेकेल से इजरायल में महंगी खरीदारी संभव.
  • 10,000 रियाल से ईरान में पानी की बोतल खरीदना मुश्किल.

मध्य-पूर्व के बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष न केवल सीमा पर, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में भी साफ दिखाई दे रहा है. एक तरफ इजरायली न्यू शेकेल है, जो वैश्विक बाजार में अपनी स्थिरता और मजबूती के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ ईरानी रियाल है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध के कारण लगातार पतन की ओर है. दोनों देशों की मुद्रा के बीच का यह विशाल अंतर केवल अंकों का नहीं, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का भी एक जीता-जागता प्रमाण है.

मुद्राओं की ताकत पर युद्ध का असर

अमेरिका,इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर वहां के मुद्रा बाजार पर पड़ रहा है. मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, एक इजरायली शेकेल की वैल्यू 440,000 ईरानी रियाल के पार पहुंच गई है. यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे समझना एक आम आदमी के लिए भी हैरान कर देने वाला है. जहां इजरायल की मुद्रा ने युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में भी खुद को काफी हद तक स्थिर रखा है, वहीं ईरान की मुद्रा लगातार कमजोर होती जा रही है. इसका मुख्य कारण अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध के चलते गिरता हुआ निर्यात है.

10,000 शेकेल में इजरायल में कितनी खरीदारी?

यदि आपके पास 10,000 इजरायली न्यू शेकेल (ILS) हैं, तो आप इजरायल जैसे महंगे देश में भी काफी शानदार जीवन जी सकते हैं. यह रकम वहां के बाजार में बहुत बड़ी मानी जाती है. इस राशि से आप तेल अवीव या यरूशलेम जैसे शहरों में कई हफ्तों तक रहने का इंतजाम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, यदि आप लक्जरी वस्तुओं के शौकीन हैं, तो आप प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, बेहतरीन होटलों में भोजन का आनंद ले सकते हैं और यहां तक कि एक अच्छी कार के डाउनपेमेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह मुद्रा इजरायल की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है.

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10,000 रियाल में ईरान में क्या खरीदें?

इसके बिल्कुल उलट, ईरान में 10,000 रियाल (IRR) की वैल्यू इतनी कम है कि उससे शायद ही कोई ढंग की चीज खरीदी जा सके. भारतीय रुपये में इसकी कीमत 20 से 25 रुपये के भी नीचे सिमट चुकी है. इस राशि से आप मुश्किल से पानी की एक बोतल या एक छोटी सी चॉकलेट ही ले पाएंगे. युद्ध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के कारण ईरानी बाजार में महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहां की जनता के लिए दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. 10,000 रियाल वहां के बाजार में केवल प्रतीकात्मक मूल्य रखते हैं.

विशाल विनिमय दर का गणित

इन दोनों मुद्राओं के बीच का फासला समझने के लिए विनिमय दर का गणित देखना जरूरी है. अगर किसी के पास 10,000 इजरायली शेकेल हैं और वह उसे ईरान की मुद्रा में बदलने का प्रयास करे, तो उसे लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा ईरानी रियाल मिलेंगे. यह आंकड़ा स्वयं में यह बताने के लिए काफी है कि युद्ध और कूटनीतिक गतिरोध ने ईरान की अर्थव्यवस्था को किस स्तर पर ला खड़ा किया है. जहां शेकेल को एक वैश्विक 'हार्ड करेंसी' के रूप में देखा जाता है, वहीं रियाल अपनी साख खोने के कगार पर है.

अर्थव्यवस्था पर युद्ध और प्रतिबंधों का प्रहार

इजरायल और ईरान के बीच का यह आर्थिक अंतर रातों-रात पैदा नहीं हुआ है. दशकों से चले आ रहे कूटनीतिक संघर्ष, अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्ते और युद्ध के कारण ठप पड़ा व्यापार ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है. दूसरी ओर, इजरायल की तकनीकी और रक्षा-उन्मुख अर्थव्यवस्था ने बाहरी दबावों को झेलने की एक अलग क्षमता विकसित कर ली है. यह मुद्रा का अंतर सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का दर्द भी है जो युद्ध के कारण महंगाई की मार झेल रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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