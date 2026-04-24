इजरायल और ईरान की करेंसी में कितना अंतर, दोनों देशों में 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इजरायली शेकेल की मजबूत स्थिति, ईरानी रियाल की लगातार गिरावट.

लगभग 4,40,000 रियाल में एक इजरायली शेकेल का मूल्य.

10,000 शेकेल से इजरायल में महंगी खरीदारी संभव.

10,000 रियाल से ईरान में पानी की बोतल खरीदना मुश्किल.

मध्य-पूर्व के बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष न केवल सीमा पर, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में भी साफ दिखाई दे रहा है. एक तरफ इजरायली न्यू शेकेल है, जो वैश्विक बाजार में अपनी स्थिरता और मजबूती के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ ईरानी रियाल है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध के कारण लगातार पतन की ओर है. दोनों देशों की मुद्रा के बीच का यह विशाल अंतर केवल अंकों का नहीं, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का भी एक जीता-जागता प्रमाण है.

मुद्राओं की ताकत पर युद्ध का असर

अमेरिका,इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर वहां के मुद्रा बाजार पर पड़ रहा है. मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, एक इजरायली शेकेल की वैल्यू 440,000 ईरानी रियाल के पार पहुंच गई है. यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे समझना एक आम आदमी के लिए भी हैरान कर देने वाला है. जहां इजरायल की मुद्रा ने युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में भी खुद को काफी हद तक स्थिर रखा है, वहीं ईरान की मुद्रा लगातार कमजोर होती जा रही है. इसका मुख्य कारण अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध के चलते गिरता हुआ निर्यात है.

10,000 शेकेल में इजरायल में कितनी खरीदारी?

यदि आपके पास 10,000 इजरायली न्यू शेकेल (ILS) हैं, तो आप इजरायल जैसे महंगे देश में भी काफी शानदार जीवन जी सकते हैं. यह रकम वहां के बाजार में बहुत बड़ी मानी जाती है. इस राशि से आप तेल अवीव या यरूशलेम जैसे शहरों में कई हफ्तों तक रहने का इंतजाम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, यदि आप लक्जरी वस्तुओं के शौकीन हैं, तो आप प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, बेहतरीन होटलों में भोजन का आनंद ले सकते हैं और यहां तक कि एक अच्छी कार के डाउनपेमेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह मुद्रा इजरायल की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है.

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10,000 रियाल में ईरान में क्या खरीदें?

इसके बिल्कुल उलट, ईरान में 10,000 रियाल (IRR) की वैल्यू इतनी कम है कि उससे शायद ही कोई ढंग की चीज खरीदी जा सके. भारतीय रुपये में इसकी कीमत 20 से 25 रुपये के भी नीचे सिमट चुकी है. इस राशि से आप मुश्किल से पानी की एक बोतल या एक छोटी सी चॉकलेट ही ले पाएंगे. युद्ध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के कारण ईरानी बाजार में महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहां की जनता के लिए दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. 10,000 रियाल वहां के बाजार में केवल प्रतीकात्मक मूल्य रखते हैं.

विशाल विनिमय दर का गणित

इन दोनों मुद्राओं के बीच का फासला समझने के लिए विनिमय दर का गणित देखना जरूरी है. अगर किसी के पास 10,000 इजरायली शेकेल हैं और वह उसे ईरान की मुद्रा में बदलने का प्रयास करे, तो उसे लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा ईरानी रियाल मिलेंगे. यह आंकड़ा स्वयं में यह बताने के लिए काफी है कि युद्ध और कूटनीतिक गतिरोध ने ईरान की अर्थव्यवस्था को किस स्तर पर ला खड़ा किया है. जहां शेकेल को एक वैश्विक 'हार्ड करेंसी' के रूप में देखा जाता है, वहीं रियाल अपनी साख खोने के कगार पर है.

अर्थव्यवस्था पर युद्ध और प्रतिबंधों का प्रहार

इजरायल और ईरान के बीच का यह आर्थिक अंतर रातों-रात पैदा नहीं हुआ है. दशकों से चले आ रहे कूटनीतिक संघर्ष, अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्ते और युद्ध के कारण ठप पड़ा व्यापार ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है. दूसरी ओर, इजरायल की तकनीकी और रक्षा-उन्मुख अर्थव्यवस्था ने बाहरी दबावों को झेलने की एक अलग क्षमता विकसित कर ली है. यह मुद्रा का अंतर सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का दर्द भी है जो युद्ध के कारण महंगाई की मार झेल रहे हैं.

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