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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1 बैरल पर 1 डॉलर टोल वसूलेगा ईरान, जानें एक शिप पर होता है कितने बैरल क्रूड ऑयल?

1 बैरल पर 1 डॉलर टोल वसूलेगा ईरान, जानें एक शिप पर होता है कितने बैरल क्रूड ऑयल?

ईरान ने अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर भारी टोल टैक्स वसूलने की योजना बनाई है. इसके तहत हर एक बैरल कच्चे तेल पर एक डॉलर का भुगतान करना होगा. आइए जानें एक शिप में कितना तेल होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Apr 2026 02:12 PM (IST)
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दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल सप्लाई लाइन होर्मुज स्ट्रेट अब एक महंगे टोल गेट में बदलने जा रही है. ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते के सीजफायर के बाद उम्मीद थी कि व्यापार सामान्य होगा, लेकिन ईरान के नए फरमान ने सबको चौंका दिया है. अब वहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर को अपनी क्षमता के हिसाब से करोड़ों का टोल चुकाना होगा. यह खबर सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है, बल्कि आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है.

सीजफायर और होर्मुज का नया संकट

ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्तों के लिए युद्ध विराम यानी सीजफायर पर सहमति बनी थी. इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए खोल देगा. शुरुआत में रास्ता खोला भी गया, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इसे फिर से बंद कर दिया है. अब खबर आ रही है कि ईरान इस रास्ते को पूरी तरह खोलने के बदले वहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है.

हर जहाज को चुकाना होगा टोल

ईरान ने सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी जहाज बिना मंजूरी के इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेगा. हर जहाज को अपने ऊपर लदे माल और तेल की सटीक मात्रा की जानकारी पहले ईमेल के जरिए देनी होगी. इसके बाद ईरान तय करेगा कि उस जहाज को कितना टोल चुकाना है. दिलचस्प बात यह है कि यह भुगतान सामान्य मुद्रा के बजाय क्रिप्टोकरेंसी में मांगा जा रहा है. अगर कोई जहाज नियमों का उल्लंघन करता है, तो ईरान ने उन पर सीधा हमला करने की धमकी भी दी है.

यह भी पढ़ें: Crude Oil Extraction From Sea: समंदर के अंदर से कैसे निकाला जाता है क्रूड ऑयल? पूरा प्रोसेस जान लेंगे तो हिल जाएंगे

एक बैरल पर एक डॉलर का टोल

ईरान की इस नई योजना के मुताबिक, तेल के हर एक बैरल पर एक डॉलर का टोल वसूला जाएगा. यह रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब लाखों बैरल तेल एक साथ निकलता है, तो यह करोड़ों डॉलर में तब्दील हो जाती है. हालांकि, राहत की बात सिर्फ इतनी है कि खाली टैंकरों को बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी टैक्स के वहां से गुजरने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन तेल से लदे जहाजों के लिए अब यह रास्ता बेहद महंगा साबित होने वाला है.

एक शिप में कितने बैरल कच्चा तेल होता है?

टोल की गणना समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि एक टैंकर में कितना तेल होता है. समुद्र में चलने वाले सबसे आम और बड़े टैंकर, जिन्हें VLCC (वेरी लार्ज क्रूड कैरियर) कहा जाता है, उनमें लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल होता है. इसका मतलब है कि सिर्फ एक VLCC जहाज को गुजरने के लिए ईरान को 20 लाख डॉलर (करीब 16 करोड़ रुपये से ज्यादा) का टोल देना होगा. वहीं सबसे बड़े जहाजों (ULCC) में तो 40 लाख बैरल तक तेल होता है.

जहाजों की क्षमता और टैक्स का गणित

जहाजों के आकार के हिसाब से यह टैक्स अलग-अलग होगा. मध्यम श्रेणी के Suezmax टैंकरों में करीब 10 लाख बैरल तेल आता है, जिस पर 10 लाख डॉलर का टैक्स लगेगा. छोटे टैंकर जिन्हें Aframax कहा जाता है, उनमें भी करीब साढ़े सात लाख बैरल तेल होता है. जानकारी के लिए बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है. इस हिसाब से हर लीटर तेल पर टैक्स का बोझ बढ़ना तय है, जो अंततः आम आदमी की जेब से ही निकलेगा.

भारत के लिए बढ़ सकती है बड़ी मुश्किल

इस नई टैक्स व्यवस्था का सबसे बुरा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है. भारत का तेल आयात बिल पहले ही बहुत ज्यादा है, और अगर प्रति बैरल एक डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो यह बिल अरबों में बढ़ जाएगा. इसका सीधा असर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखेगा, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Hormuz Strait Crisis Iran Oil Toll Tax Crude Oil Barrel Crude Oil Tanker Capacity
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