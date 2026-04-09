1 बैरल पर 1 डॉलर टोल वसूलेगा ईरान, जानें एक शिप पर होता है कितने बैरल क्रूड ऑयल?
ईरान ने अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर भारी टोल टैक्स वसूलने की योजना बनाई है. इसके तहत हर एक बैरल कच्चे तेल पर एक डॉलर का भुगतान करना होगा. आइए जानें एक शिप में कितना तेल होता है.
दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल सप्लाई लाइन होर्मुज स्ट्रेट अब एक महंगे टोल गेट में बदलने जा रही है. ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते के सीजफायर के बाद उम्मीद थी कि व्यापार सामान्य होगा, लेकिन ईरान के नए फरमान ने सबको चौंका दिया है. अब वहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर को अपनी क्षमता के हिसाब से करोड़ों का टोल चुकाना होगा. यह खबर सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है, बल्कि आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है.
सीजफायर और होर्मुज का नया संकट
ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्तों के लिए युद्ध विराम यानी सीजफायर पर सहमति बनी थी. इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए खोल देगा. शुरुआत में रास्ता खोला भी गया, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इसे फिर से बंद कर दिया है. अब खबर आ रही है कि ईरान इस रास्ते को पूरी तरह खोलने के बदले वहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है.
हर जहाज को चुकाना होगा टोल
ईरान ने सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी जहाज बिना मंजूरी के इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेगा. हर जहाज को अपने ऊपर लदे माल और तेल की सटीक मात्रा की जानकारी पहले ईमेल के जरिए देनी होगी. इसके बाद ईरान तय करेगा कि उस जहाज को कितना टोल चुकाना है. दिलचस्प बात यह है कि यह भुगतान सामान्य मुद्रा के बजाय क्रिप्टोकरेंसी में मांगा जा रहा है. अगर कोई जहाज नियमों का उल्लंघन करता है, तो ईरान ने उन पर सीधा हमला करने की धमकी भी दी है.
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एक बैरल पर एक डॉलर का टोल
ईरान की इस नई योजना के मुताबिक, तेल के हर एक बैरल पर एक डॉलर का टोल वसूला जाएगा. यह रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब लाखों बैरल तेल एक साथ निकलता है, तो यह करोड़ों डॉलर में तब्दील हो जाती है. हालांकि, राहत की बात सिर्फ इतनी है कि खाली टैंकरों को बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी टैक्स के वहां से गुजरने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन तेल से लदे जहाजों के लिए अब यह रास्ता बेहद महंगा साबित होने वाला है.
एक शिप में कितने बैरल कच्चा तेल होता है?
टोल की गणना समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि एक टैंकर में कितना तेल होता है. समुद्र में चलने वाले सबसे आम और बड़े टैंकर, जिन्हें VLCC (वेरी लार्ज क्रूड कैरियर) कहा जाता है, उनमें लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल होता है. इसका मतलब है कि सिर्फ एक VLCC जहाज को गुजरने के लिए ईरान को 20 लाख डॉलर (करीब 16 करोड़ रुपये से ज्यादा) का टोल देना होगा. वहीं सबसे बड़े जहाजों (ULCC) में तो 40 लाख बैरल तक तेल होता है.
जहाजों की क्षमता और टैक्स का गणित
जहाजों के आकार के हिसाब से यह टैक्स अलग-अलग होगा. मध्यम श्रेणी के Suezmax टैंकरों में करीब 10 लाख बैरल तेल आता है, जिस पर 10 लाख डॉलर का टैक्स लगेगा. छोटे टैंकर जिन्हें Aframax कहा जाता है, उनमें भी करीब साढ़े सात लाख बैरल तेल होता है. जानकारी के लिए बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है. इस हिसाब से हर लीटर तेल पर टैक्स का बोझ बढ़ना तय है, जो अंततः आम आदमी की जेब से ही निकलेगा.
भारत के लिए बढ़ सकती है बड़ी मुश्किल
इस नई टैक्स व्यवस्था का सबसे बुरा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है. भारत का तेल आयात बिल पहले ही बहुत ज्यादा है, और अगर प्रति बैरल एक डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो यह बिल अरबों में बढ़ जाएगा. इसका सीधा असर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखेगा, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा.
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Source: IOCL