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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Literacy: दुनिया के बड़े-बड़े देशों को इस मामले में टक्कर देता है ईरान, अमेरिका तो आसपास भी नहीं टिकता

Iran Literacy: दुनिया के बड़े-बड़े देशों को इस मामले में टक्कर देता है ईरान, अमेरिका तो आसपास भी नहीं टिकता

Iran Literacy: ईरान में साक्षरता दर में बीते कुछ दशकों में काफी जबरदस्त प्रगति देखने को मिली है. आइए जानते हैं अमेरिका के क्या हैं हाल.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Apr 2026 03:18 PM (IST)
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Iran Literacy: ईरान इस वक्त युद्ध की मार झेल रहा है. अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहा इसका युद्ध बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन साक्षरता की अगर बात करें तो ईरान ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त प्रगति की है. यह देश शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में उभरा है. लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यह महाशक्ति होने के बावजूद भी बुनियादी साक्षरता के स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है.

ईरान का साक्षरता दर 

ईरान की यह यात्रा एक कहानी जैसी लगती है. 1976 में देश की साक्षरता दर सिर्फ 37% थी. आज यह बढ़कर लगभग 89% हो गई है. यह शिक्षा के क्षेत्र में दशकों तक किए गए निरंतर निवेश को दर्शाती है. इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है युवाओं की साक्षरता. 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में लिटरेसी रेट लगभग 98.8% तक पहुंच गया है. 

अमेरिका की चुनौती 

हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक विकसित शिक्षा प्रणाली है. फिर भी उसके साक्षरता आंकड़े एक अलग ही सच्चाई बयां करते हैं. एडल्ट लिटरेसी रेट लगभग 79% है. इसका मतलब है कि हर पांच में से एक व्यस्क को पढ़ने और लिखने की बुनियादी क्षमताओं में कठिनाई होती है. इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 43 मिलियन लोग साक्षरता संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. 

ईरान में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

ईरान की प्रगति का सबसे उल्लेखनीय पहलू शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका है. अब देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 60% से ज्यादा महिलाएं हैं. विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्रेजुएशन करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 72% है. 

ईरान की सफलता के पीछे क्या वजह है? 

ईरान की प्रकृति की एक मुख्य वजह शिक्षा का विस्तार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक करने पर उसका जोर देना है. साक्षरता कार्यक्रम गांवों के अंदर तक पहुंच चुके हैं. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर बढ़कर लगभग 99% तक पहुंच गई है.

अमेरिका को पीछे खींचने वाली चुनौती 

अमेरिका में शिक्षा तक पहुंच में असमानता, लैंग्वेज डाइवर्सिटी और सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में कमी जैसी वजह लिटरेसी रेट को कम करने में योगदान देते हैं. हालांकि हायर एजुकेशन और रिसर्च अभी भी विश्व स्तरीय बने हुए हैं लेकिन बुनियादी साक्षरता चिंता का विषय बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: जब भारत में भी बनती है खाद तो गल्फ कंट्रीज से क्यों मंगवाता है भारत, जानें यूरिया उत्पादन में नंबर-1 कौन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 03:18 PM (IST)
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