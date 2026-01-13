कौन है ईरान का सबसे रईस शख्स, जानें किस धर्म से रखता है ताल्लुक?

ईरान इस वक्त गहरे संकट से गुजर रहा है. महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर होती करेंसी ने आम लोगों को सड़कों पर ला दिया है. चारों ओर गुस्सा, हिंसा और इंटरनेट बंदी की खबरें हैं. ऐसे माहौल में एक सवाल बार-बार उठता है कि जब देश की जनता मुश्किल में है, तब ईरान का सबसे अमीर शख्स कौन है? उसकी दौलत कहां से आई है, वह कहां रहता है और आखिर वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? चलिए समझें.

ईरान में प्रदर्शन और गहराता संकट

ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं. महंगाई चरम पर है और ईरानी मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है. कई शहरों में हिंसा, आगजनी और सुरक्षाबलों से झड़प की खबरें आई हैं. अलग-अलग मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों घायल हुए हैं. हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है.

ईरान के सबसे रईस शख्स कौन?

ईरानी मूल के कारोबारी पियरे ओमिदयार को ईरान से जुड़ा सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है. उनकी कुल संपत्ति करीब 10 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी जाती है. पियरे का जन्म फ्रांस में हुआ था, उनके माता-पिता ईरानी थे और बाद में उनका पालन-पोषण अमेरिका में हुआ. उन्होंने साल 1995 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म eBay की स्थापना की, जिसने ऑनलाइन खरीद-बिक्री की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया.

eBay से अरबों की दौलत

eBay की सफलता ने पियरे ओमिदयार को दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में शामिल कर दिया. बाद में PayPal भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बना, जिसने डिजिटल भुगतान को नई दिशा दी. हालांकि PayPal को बाद में अलग कर दिया गया, लेकिन इससे ओमिदयार की पहचान और मजबूत हुई. आज उनकी संपत्ति तकनीक, मीडिया और निवेश से जुड़ी हुई है.

धर्म और निजी आस्था

पियरे ओमिदयार के धर्म को लेकर भी सवाल किए जाते हैं. सार्वजनिक रूप से वह किसी एक संगठित धर्म से जुड़े होने का दावा नहीं करते हैं. हालांकि यह माना जाता है कि वे आध्यात्मिक विचारों में विश्वास रखते हैं और दलाई लामा से प्रेरित हैं. वे खुद को ज्यादा मानवता, करुणा और सामाजिक भलाई से जोड़कर देखते हैं, न कि किसी सख्त धार्मिक पहचान से.

ईरान के भीतर असली ताकत कहां है?

ईरान के अंदर अमीरी की तस्वीर थोड़ी अलग है. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, देश की बड़ी आर्थिक ताकत कुछ धार्मिक और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के हाथ में है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई जो कि शिया इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और उनसे जुड़े संगठनों का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा माना जाता है. रॉयटर्स की एक जांच में बताया गया था खामेनेई एक संगठन “सेताद” के जरिए 95 अरब डॉलर की संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, हालांकि इसे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं माना जाता है.

