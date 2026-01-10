ईरान में शिया ज्यादा हैं सुन्नी, जानें कौन से मुसलमानों की कितनी तादात?

पिछले कुछ समय से ईरान पूरी दुनिया की नजरों में बना हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. शुरुआत में यह विरोध महंगाई, बेरोजगारी और खराब आर्थिक हालात को लेकर था, लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन सीधे ईरान की इस्लामिक सरकार और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी में बदल गया. हालात इतने गंभीर हो गए कि सरकार को इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करनी पड़ीं, ताकि प्रदर्शनकारियों की आवाज बाहरी दुनिया तक न पहुंचे.

मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इन प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया गया है. इन हालातों के बीच ईरान के इतिहास, धर्म और वहां की सत्ता व्यवस्था को समझना बेहद जरूरी हो जाता है. खासकर यह जानना जरूरी है कि ईरान में किस तरह के मुसलमान रहते हैं और आखिर शिया बहुल देश होने का ईरान की राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि ईरान में शिया या सुन्नी क्या ज्यादा हैं और कौन से मुसलमानों की कितनी तादात है.

ईरान में शिया या सुन्नी क्या ज्यादा हैं

ईरान एक इस्लामिक देश है.यहां की लगभग 99 प्रतिशत आबादी इस्लाम धर्म को मानती है. हालांकि, इस्लाम के भीतर भी अलग-अलग धाराएं और संप्रदाय होते हैं. ईरान में रहने वाले मुसलमानों में से करीब 90 से 95 प्रतिशत लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि 5 से 10 प्रतिशत लोग सुन्नी मुस्लिम हैं. इसी वजह से ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल देश माना जाता है.इसके अलावा ईरान में बहुत कम संख्या में यहूदी, ईसाई, पारसी और बहाई समुदाय के लोग भी रहते हैं.बहाई धर्म को ईरान में आधिकारिक मान्यता नहीं मिली हुई है.

शिया और सुन्नी क्या होते हैं?

इस्लाम धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं. जिसमें एक सुन्नी इस्लाम और दूसरा शिया इस्लाम है. दुनिया भर में कुल मुसलमानों की संख्या लगभग 1.6 अरब है. इनमें से:85 से 90 प्रतिशत मुसलमान सुन्नी हैं और सिर्फ 10 प्रतिशत मुसलमान शिया हैंयानी पूरी दुनिया में शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ईरान और इराक जैसे कुछ देशों में शिया आबादी बहुमत में है.

ईरान में शिया क्यों ज्यादा हैं?

ईरान में शिया इस्लाम की जड़ें बहुत गहरी हैं.यहां मुख्य रूप से बारह इमामों को मानने वाला शिया संप्रदाय को देश का राजकीय धर्म माना जाता है. शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद नेतृत्व उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए था. शिया बारह इमामों में विश्वास रखते हैं.बारहवें इमाम, इमाम महदी, एक दिन वापस लौटेंगे और न्याय स्थापित करेंगे. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शिया धर्मगुरुओं की ताकत बहुत बढ़ गई. आज धर्मगुरु राजनीति में बड़ा रोल निभाते हैं, सुप्रीम लीडर सबसे ताकतवर पद होता है, धार्मिक विद्वानों की बात को सामाजिक और कानूनी मामलों में अंतिम माना जाता है. ईरान की सरकार और कानून व्यवस्था पर शिया इस्लाम का सीधा असर दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें : Greenland Security: जब ग्रीनलैंड की नहीं है अपनी कोई सेना तो कौन करता है उसकी सुरक्षा, अमेरिका ने हमला किया तो कौन बचाएगा?