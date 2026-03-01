हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran New Supreme Leader: खामेनेई की मौत के बाद कौन संभाल रहा ईरान के सुप्रीम लीडर का पद, किसके पास चली जाती है यह जिम्मेदारी?

Iran New Supreme Leader: खामेनेई की मौत के बाद कौन संभाल रहा ईरान के सुप्रीम लीडर का पद, किसके पास चली जाती है यह जिम्मेदारी?

Iran New Supreme Leader: इजरायल-अमेरिका हमलों के बीच अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद वहां नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की जानकारी सामने आई है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के तहत यह प्रक्रिया होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Mar 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Iran New Supreme Leader: मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की खबर सामने आई है. तेहरान सहित कई इलाकों में हमलों की खबर है. रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्य, जिनमें बेटी, दामाद और नाती मारे गए हैं. इन दावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं. आइए जानें कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पद कौन संभाल रहा है.

ईरान में सुप्रीम लीडर का पद कितना अहम?

ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है. सेना, न्यायपालिका, मीडिया, विदेश नीति और बड़े रणनीतिक फैसलों पर अंतिम अधिकार इसी पद के पास होता है. राष्ट्रपति सरकार चलाते हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास रहता है. ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम लीडर की मौत होती है, तो सत्ता का सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है. ईरान का संविधान इस स्थिति के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है. 

खामेनेई की मौत के बाद कौन संभाल रहा ईरान की सत्ता?

ईरानी संविधान के अनुसार 88 सदस्यों वाली ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है. यह निकाय धार्मिक विद्वानों से मिलकर बना है. सुप्रीम लीडर के निधन के बाद यही संस्था बैठक कर नए नेता का नाम तय करती है. खबरों के मुताबिक, खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की जानकारी सामने आई है. देश में 40 दिन के शोक का ऐलान भी किया गया है.

कौन हैं मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था. उन्होंने धार्मिक माहौल में पढ़ाई की थी. ईरान-इराक युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़कर काम किया था.
वे लंबे समय से अपने पिता के करीबी माने जाते थे. रिपोर्टों में कहा गया है कि वे पर्दे के पीछे रहकर कई अहम फैसलों में भूमिका निभाते थे. हालांकि उन्होंने कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं. 

2009 के विरोध प्रदर्शन और मोजतबा

साल 2009 में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. उस समय मोजतबा खामेनेई का नाम चर्चा में आया था. कुछ आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रदर्शनों को सख्ती से दबाने में भूमिका निभाई. हालांकि इस पर आधिकारिक स्तर पर कोई स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं हुई.

अब उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद देश में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. 1979 की इस्लामी क्रांति के समय वंश के आधार पर सत्ता देने का विरोध किया गया था. इसलिए कुछ लोग उनके चयन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. 

अन्य संभावित दावेदार कौन थे?

सुप्रीम लीडर के पद के लिए कई नाम चर्चा में थे. 

हुज्जत-उल-इस्लाम मोहसिन कौमी को खामेनेई का करीबी सलाहकार माना जाता है.

आयतुल्लाह अलीरेजा अराफी ईरान की मदरसा प्रणाली के प्रमुख और गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं. आयतुल्लाह मोहसिन अराकी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पुराने सदस्य हैं.

जी.एच. मोहसेनी एजेई वर्तमान में न्यायपालिका प्रमुख हैं. 

हालांकि ताजा रिपोर्टों में मोजतबा खामेनेई के चयन की जानकारी सामने आई है.

यह भी पढ़ें: Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Mar 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Mojtaba Khamenei Ali Khamenei Death Iran New Supreme Leader Mojtaba Khamenei Profile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran New Supreme Leader: खामेनेई की मौत के बाद कौन संभाल रहा ईरान के सुप्रीम लीडर का पद, किसके पास चली जाती है यह जिम्मेदारी?
खामेनेई की मौत के बाद कौन संभाल रहा ईरान के सुप्रीम लीडर का पद, किसके पास चली जाती है यह जिम्मेदारी?
जनरल नॉलेज
PBG Regiment Recruitment: सिर्फ इन 3 कम्युनिटी से ही होती है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स की भर्ती, जानें PBG क्यों है इतनी खास?
सिर्फ इन 3 कम्युनिटी से ही होती है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स की भर्ती, जानें PBG क्यों है इतनी खास?
जनरल नॉलेज
Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश में कैसे खेली जाती है होली, जानें रंगों के त्योहार को लेकर यहां क्या नियम?
बांग्लादेश में कैसे खेली जाती है होली, जानें रंगों के त्योहार को लेकर यहां क्या नियम?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Dubai Missile Attack: अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget