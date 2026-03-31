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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKerosene Oil Uses: किन-किन काम में इस्तेमाल होता है केरोसिन, आखिर इसकी सप्लाई पर फोकस क्यों बढ़ा रही सरकार?

Kerosene Oil Uses: किन-किन काम में इस्तेमाल होता है केरोसिन, आखिर इसकी सप्लाई पर फोकस क्यों बढ़ा रही सरकार?

Kerosene Oil Uses: पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण पैदा हुए ईंधन संकट को देखते हुए भारत सरकार ने केरोसिन की सप्लाई पर फोकस बढ़ा दिया है. अब पेट्रोल पंपों पर भी मिट्टी का तेल मिलेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 31 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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Kerosene Oil Uses: मिडिल ईस्ट के युद्ध ने दुनिया के ऊर्जा बाजार में जो हलचल मचाई है, उसका असर अब भारतीय रसोई तक पहुंच गया है. ईरान और इजरायल के बीच छिड़े संघर्ष की वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है. सालों से हाशिए पर जा चुके केरोसिन यानी मिट्टी के तेल की वापसी अब बड़े पैमाने पर होने जा रही है. सरकार ने न केवल इसके नियमों में ढील दी है, बल्कि इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पेट्रोल पंपों का भी सहारा लेने का मन बना लिया है.

ईंधन संकट के बीच केरोसिन की वापसी

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने भारत के लिए ईंधन सुरक्षा की चुनौती खड़ी कर दी है. चूंकि भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसलिए सप्लाई बाधित होने का डर बना हुआ है. इसी संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी रूप से ढील दी है. सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत होती है, तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पास खाना पकाने के लिए केरोसिन जैसा एक मजबूत विकल्प मौजूद रहे. यह कदम फिलहाल 60 दिनों के लिए एक आपातकालीन उपाय के तौर पर उठाया गया है. 

अब राशन की दुकान के साथ पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा तेल

सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब केरोसिन की उपलब्धता केवल राशन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी. अब इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी तेल कंपनियों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा. यह पहली बार है जब सरकार ने इतनी व्यापक स्तर पर केरोसिन की बिक्री के लिए पेट्रोल पंपों को अनुमति दी है. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें राशन कार्ड की जटिलताओं के कारण तेल मिलने में दिक्कत होती थी. अब कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति चिन्हित पेट्रोल पंपों से केरोसिन खरीद सकेगा. 

यह भी पढ़ें: Strait Of Hormuz Toll: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों के जहाजों को पार करने की परमीशन, भारत के अलावा और कौन-कौन से नाम?

इन चुनिंदा पंपों को 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टोर करने की विशेष अनुमति दी गई है. यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि सप्लाई चैन में किसी भी तरह की रुकावट न आए और मिडिल ईस्ट संकट के दौरान घरेलू ईंधन की मांग को पूरा किया जा सके. सरकार लगातार मौजूदा वैश्विक हालातों पर नजर बनाए हुए है.

बहुउपयोगी ईंधन के रूप में केरोसिन के इस्तेमाल

मिट्टी का तेल या केरोसिन एक बेहद बहुमुखी पेट्रोलियम उत्पाद है. ग्रामीण और बिजली रहित क्षेत्रों में आज भी यह रोशनी का मुख्य जरिया है, जहां इसका उपयोग लालटेन और लैंप में किया जाता है. इसके अलावा, एलपीजी की अनुपस्थिति में यह खाना पकाने का सबसे सस्ता और सुलभ ईंधन है. हीटिंग के क्षेत्र में भी केरोसिन का बड़ा महत्व है, खासकर ठंडे इलाकों में घरों को गर्म रखने वाले हीटरों में इसका इस्तेमाल होता है. यह एक ऐसा ईंधन है जो कम कीमत में अधिक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है, जो संकट के समय वरदान साबित होता है.

विमानन और उद्योगों में केरोसिन की भूमिका

केरोसिन का उपयोग सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में भी अनिवार्य है. विमानन ईंधन यानी जेट फ्यूल का मुख्य आधार केरोसिन ही होता है. चूंकि इसका हिमांक (Freezing Point) बहुत कम (-47°C) होता है, इसलिए यह अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और रॉकेटों के लिए सबसे आदर्श ईंधन माना जाता है. उद्योगों में इसका उपयोग मशीन के पुर्जों की सफाई करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है. मशीनों से ग्रीस, कालिख और गंदगी हटाने के लिए केरोसिन एक बेहतरीन विलायक के रूप में काम करता है.

खेती और मशीनों में ल्यूब्रिकेन्ट का काम

कृषि क्षेत्र में भी केरोसिन की अपनी अहमियत है. कई जगहों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बनाए जाने वाले स्प्रे में केरोसिन का उपयोग किया जाता है. कुछ विशिष्ट मशीनों और ट्रैक्टरों के पुर्जों में इसे ल्यूब्रिकेन्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि रगड़ कम हो और मशीनें सुचारू रूप से चल सकें. भारत सरकार का इस पर फोकस बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि संकट के समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि कार्यों में ईंधन की कमी की वजह से कोई बड़ी बाधा न आए. 

एलपीजी पर निर्भरता कम करने की रणनीति

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ना तय है. सरकार बैकअप प्लान के तौर पर केरोसिन की उपलब्धता बढ़ा रही है. 21 राज्यों में PDS के माध्यम से केरोसिन की आपूर्ति फिर से शुरू करना इसी रणनीति का हिस्सा है. सरकार का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें आसमान छूती हैं या सप्लाई रुकती है, तो केरोसिन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 60 दिनों के इस आपातकालीन उपाय से आम जनता को ईंधन संकट की सीधी मार से बचाने की कोशिश की जा रही है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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Kerosene Oil Iran US War Global Energy Crisis Kerosene Oil Uses
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