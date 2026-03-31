1948 से आज तक इजरायल ने कितने देशों पर किया कब्जा, जानें अब तक कितनी बढ़ गई इसकी सीमा?

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Israel Territorial Occupation History: मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल रहा है, लेकिन इस मौजूदा संघर्ष की जड़ें दशकों पुराने क्षेत्रीय विस्तार और कब्जे के इतिहास में छिपी हुई हैं. साल 1948 में एक नए देश के रूप में उभरने वाले इजरायल ने युद्ध दर युद्ध अपनी सीमाओं का ऐसा विस्तार किया कि आज उसका नक्शा स्थापना के समय से बिल्कुल अलग नजर आता है. ग्रेटर इजरायल की विचारधारा और जमीन की यह भूख ही है, जिसने अरब जगत और ईरान जैसे देशों को इजरायल का कट्टर दुश्मन बना दिया है.

1948 से शुरू हुआ सीमाओं का विस्तार

इजरायल के नक्शे का इतिहास युद्धों की कहानियों से भरा पड़ा है. साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने जब विभाजन की योजना पेश की थी, तब इजरायल के लिए केवल 14,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 1948 में इजरायल की स्थापना के तुरंत बाद शुरू हुए पहले अरब-इजरायल युद्ध ने सब कुछ बदल दिया. इस जंग के खत्म होने तक इजरायल ने अपनी प्रस्तावित सीमाओं को तोड़ते हुए लगभग 20,700 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था. यहीं से इजरायल के भौगोलिक विस्तार के उस दौर की शुरुआत हुई, जिसने मध्य-पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए अस्थिर कर दिया.

सिक्स डे वॉर और कब्जे का सबसे बड़ा दौर

इजरायल के इतिहास में 1967 की सिक्स डे वॉर मील का पत्थर साबित हुई. इस छोटी सी लेकिन भीषण जंग में इजरायल ने अपने पड़ोसी देशों को चौंकाते हुए वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप जैसे विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया. इस युद्ध के बाद इजरायल का आकार कई गुना बढ़ गया था. हालांकि बाद में शांति समझौतों के तहत सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस लौटा दिया गया, लेकिन गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक जैसे इलाके आज भी विवाद और कब्जे के केंद्र में बने हुए हैं. यही वे इलाके हैं, जिनके लिए आज भी खून बह रहा है.

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ईरान-इजरायल युद्ध और मौजूदा हालात

आज के दौर में जब ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग छिड़ी हुई है, तो जमीन का यह विवाद और भी गहरा गया है. ईरान लगातार इजरायल पर फिलिस्तीनी और अरब जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाता रहा है. मौजूदा संघर्ष में जहां इजरायल को अमेरिका का खुला समर्थन प्राप्त है, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई बता रहा है. जानकारों का मानना है कि इजरायल द्वारा समय-समय पर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना ही ईरान और उसके सहयोगियों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है. इस युद्ध में इजरायल को कड़ी चुनौती मिल रही है, जिससे उसकी विस्तारवादी नीति पर सवाल उठने लगे हैं.

कितना बढ़ गया इजरायल का कुल क्षेत्रफल?

आंकड़ों की नजर से देखें तो इजरायल का विस्तार काफी चौंकाने वाला है. जिस देश की शुरुआत करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर से होनी थी, उसका आधिकारिक क्षेत्रफल आज लगभग 22,072 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है. इसमें गोलन हाइट्स जैसे वे इलाके भी शामिल हैं, जिन्हें इजरायल ने अंतरराष्ट्रीय विरोध के बावजूद अपने नक्शे में मिला रखा है. इजरायल का यह बदलता नक्शा न केवल क्षेत्र में उसकी सैन्य शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य के युद्धों के पीछे जमीन की यह पुरानी लड़ाई ही सबसे बड़ी और मुख्य जड़ है.

ग्रेटर इजरायल की विचारधारा और इसका विवाद

इजरायल के इर्द-गिर्द घूमने वाला सबसे बड़ा विवाद ग्रेटर इजरायल की विचारधारा है. यह कोई आधिकारिक सरकारी योजना नहीं है, लेकिन एक ऐसी विचारधारा है जो इजरायल के विस्तार की वकालत करती है. इस विचारधारा के समर्थक बाइबिल के आधार पर प्राचीन यहूदी राज्य की उन सीमाओं की कल्पना करते हैं जो आधुनिक इजरायल से कहीं ज्यादा बड़ी हैं. इस विचार के तहत फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों के हिस्सों को भी इजरायल के दायरे में लाने की बात की जाती है. यही वह विचारधारा है जिसे ईरान और अन्य अरब देश क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं.

मध्य-पूर्व और अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी

इस पूरे भौगोलिक विस्तार और युद्धों के पीछे अमेरिका की भूमिका भी काफी अहम रही है. इजरायल के 1948 से लेकर आज तक के क्षेत्रीय विकास में अमेरिका ने एक मजबूत रक्षक की भूमिका निभाई है. अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक मदद ने ही इजरायल को अपने पड़ोसियों के साथ कई बार टकराने और अपनी सीमाओं को फैलाने का मौका दिया है. ईरान और इजरायल के इस संघर्ष में अमेरिका का सीधा दखल यह साबित करता है कि इजरायल के नक्शे में होने वाला हर छोटा-बड़ा बदलाव वैश्विक राजनीति और शांति के लिए कितना संवेदनशील विषय है.

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