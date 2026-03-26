ईरान में कितने हो जाते हैं इजरायल के 10000, जानें इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Israeli Shekels Cost In Iran: जब बात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार की आती है, तो दो देशों के बीच नोटों की कीमत का अंतर अक्सर लोगों को हैरान कर देता है. मौजूदा समय में इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इन दोनों देशों की मुद्राओं की स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इजरायल का न्यू शेकेल (ILS) और ईरान का रियाल (IRR) एक-दूसरे से इतनी दूरी पर हैं कि इजरायल के कुछ हजार रुपये ईरान में आपको करोड़पति बना सकते हैं. आज हम जानेंगे कि इजरायल के 10,000 शेकेल की असली ताकत ईरान के बाजार में कितनी है और वहां इससे क्या-क्या खरीदा जा सकता है.

करोड़ों में पहुंचती है 10 हजार की वैल्यू

इजरायल के 10,000 शेकेल की कीमत ईरानी रियाल में इतनी अधिक है कि सुनने वाले की आंखें फटी रह जाएं. आधिकारिक विनिमय दर के अनुसार, इजरायल के 10,000 शेकेल की वैल्यू ईरान में लगभग 4,19,95,27,236 (करीब 420 करोड़) ईरानी रियाल हो जाती है. इतनी बड़ी रकम हाथ में होना किसी भी आम आदमी के लिए एक सपने जैसा है. हालांकि, ईरान में रियाल के साथ-साथ बोलचाल में तोमान का भी इस्तेमाल होता है (1 तोमान = 10 रियाल), फिर भी यह आंकड़ा करोड़ों में ही रहता है.

ईरान में इस पैसे से क्या-क्या खरीद सकते हैं?

अब सवाल यह उठता है कि क्या इन 420 करोड़ रियाल से आप ईरान में पूरा शहर खरीद सकते हैं? इसका जवाब वहां की क्रय शक्ति और महंगाई में छिपा है. ईरान लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों और उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, जिसके चलते वहां नोटों की कीमत तो ज्यादा है, लेकिन चीजों के दाम भी लाखों-करोड़ों में ही चलते हैं.

यह भी पढ़ें: Energy Lockdown: भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब

2026 की मौजूदा स्थितियों के अनुसार, ईरान के बड़े शहरों में एक मध्यम दर्जे का घर या फ्लैट खरीदने के लिए भी अरबों रियाल की जरूरत पड़ती है. यानी 10,000 शेकेल से मिलने वाली 420 करोड़ रियाल की रकम एक या दो अच्छी लग्जरी कारें या एक छोटा-मध्यम घर खरीदने के लिए काफी हो सकती है.

आम जरूरतों के लिए करोड़ों का खर्च

ईरान के बाजार में रोजमर्रा की चीजों के दाम भी करोड़ों में हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक अच्छे होटल में शाही भोजन करने के लिए लाखों रियाल खर्च करने पड़ते हैं. इजरायल के 10,000 शेकेल से मिलने वाली यह 420 करोड़ रियाल की रकम वहां की एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार की साल भर की आय से भी कहीं अधिक है, लेकिन इससे आप हजारों की तादाद में कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सालों तक का राशन आराम से खरीद सकते हैं. यानी ईरान में यह पैसा आपको एक राजा जैसी विलासिता भरी जिंदगी दे सकता है, लेकिन किसी बड़े साम्राज्य का मालिक नहीं बना सकता है.

मुद्रा विनिमय और बाजार की चुनौतियां

ईरान में मुद्रा की स्थिति इतनी अस्थिर है कि आधिकारिक और फ्री मार्केट की दरों में भारी अंतर रहता है. 10,000 शेकेल की आधिकारिक कीमत भले ही 420 करोड़ रियाल के आसपास हो, लेकिन ब्लैक मार्केट या स्थानीय बाजारों में यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है. ईरान में महंगाई दर 40% से ऊपर बनी हुई है, जिसके चलते वहां नोटों के बंडल ले जाना आम बात है.

हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा से चार शून्य हटाने और आधिकारिक रूप से तोमान को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, ताकि हिसाब-किताब में आसानी हो सके.

यह भी पढ़ें: Energy Lockdown: 90 के दशक का वो मंजर जब थम गई थी दुनिया की रफ्तार, क्या फिर लौटने वाला है पुराना 'एनर्जी लॉकडाउन'?