हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran IRGC Indian Vessels Firing: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था? यहां जानिए

Iran IRGC Indian Vessels Firing: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था? यहां जानिए

Iran IRGC Indian Vessels Firing : रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) की नौसेना ने इस क्षेत्र से गुजर रहे दो जहाजों पर फायरिंग की, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे भारतीय थे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

Iran IRGC Indian Vessels Firing : ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है. होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्गों में से एक माना जाता है, वहां एक बड़ी घटना सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) की नौसेना ने इस क्षेत्र से गुजर रहे दो जहाजों पर फायरिंग की, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे भारतीय थे. हालांकि, इन जहाजों की राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. जानकारी के मुताबिक, जब ये जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे, तभी ईरानी गनबोट्स ने उन पर गोलीबारी की, इस घटना के बाद दोनों जहाजों को अपना रास्ता बदलकर वापस जाना पड़ा. ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भी इस घटना की पुष्टि की है. साथ ही किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित रहा. ऐसे में आइए जानते हैं कि जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था. 

जहाजों पर क्या सामान लदा था?

रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन दो जहाजों का जिक्र किया जा रहा है, उनमें से एक बहुत बड़ा तेल टैंकर (VLCC – Very Large Crude Carrier) था.  इस टैंकर में लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल (crude oil) लदा हुआ बताया गया है. यह तेल इराक का था, जिसे किसी अन्य देश या बंदरगाह तक ले जाया जा रहा था.  यह जहाज सामान्य मालवाहक नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर तेल परिवहन करने वाला सुपर टैंकर था. दूसरे जहाज के बारे में भी यही दावा किया जा रहा है कि वह एक कॉर्मशियल जहाज था, लेकिन उसके कार्गो की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

ईरान का दावा क्या रहा?

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, IRGC ने दो भारतीय जहाजों को रोककर उन्हें पश्चिम दिशा की ओर वापस जाने के लिए मजबूर किया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गोलीबारी के बाद जहाजों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया.  टैंकर ट्रैकिंग वेबसाइट्स का भी दावा है कि रेडियो चैनल 16 पर बातचीत में इस घटना की जानकारी मिली, जिसमें जहाजों को रास्ता बदलने के निर्देश दिए गए. 

यह भी पढ़ें - LPG Supply Crisis: होर्मुज स्ट्रेट खुलने से कितने दिन में नॉर्मल हो जाएगी LPG की सप्लाई, जानें कितना करना पड़ेगा इंतजार?

ईरान का होर्मुज को लेकर फैसला

इसी बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया है. इसका मतलब यह है कि इस  समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर अब सख्त निगरानी और रोक-टोक बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें - Voting Rules India: क्या वोट नहीं डालने पर आप हो सकते हैं गिरफ्तार, जानें भारत में इसे लेकर क्या हैं नियम?

Published at : 19 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
IRGC IRAN Iran Strait Of Hormuz Iran Firing Indian Ships
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran IRGC Indian Vessels Firing: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था? यहां जानिए
होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था? यहां जानिए
जनरल नॉलेज
Hormuz Route: होर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?
होर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?
जनरल नॉलेज
Indian State Women Gold Global Ownership :भारत के इस राज्य की महिलाओं के पास है अमेरिका के खजाने के बराबर सोना, जान लीजिए नाम
भारत के इस राज्य की महिलाओं के पास है अमेरिका के खजाने के बराबर सोना, जान लीजिए नाम
जनरल नॉलेज
Venus Volcanoes: इस ग्रह पर हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, संख्या जानकर नहीं होगा यकीन
इस ग्रह पर हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, संख्या जानकर नहीं होगा यकीन
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोले इमरान मसूद
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोले इमरान मसूद
विश्व
Hormuz Strait: ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान
ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान
साउथ सिनेमा
'लोकाह' से लेकर 'मंजुम्मेल बॉयज' तक, इन 5 मलयालम फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, OTT पर करें एंजॉय
'लोकाह' से लेकर 'मंजुम्मेल बॉयज' तक, इन 5 मलयालम फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, OTT पर करें एंजॉय
आईपीएल 2026
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
एग्रीकल्चर
मुरझाए पौधों में फूंकें नई जान, 15 दिन में दिखेगा जादू, इन सीक्रेट फॉर्मूला से मिलेगी डबल ग्रोथ
मुरझाए पौधों में फूंकें नई जान, 15 दिन में दिखेगा जादू, इन सीक्रेट फॉर्मूला से मिलेगी डबल ग्रोथ
ट्रेंडिंग
क्या चोर बनेगा रे तू... ट्रेन से महिला का फोन छीनने की कोशिश में लुटेरे की कुटाई, वीडियो वायरल
क्या चोर बनेगा रे तू... ट्रेन से महिला का फोन छीनने की कोशिश में लुटेरे की कुटाई, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget