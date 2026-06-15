ईरान को 25 अरब डॉलर वापस लौटाएगा अमेरिका, इससे कितने दिन चलेगा इस देश का काम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेल प्रतिबंधों में ढील ईरान को नियमित आय देगी.

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा सैन्य गतिरोध अब शांति समझौते की ओर बढ़ चुका है. महीनों की जटिल कूटनीतिक चर्चाओं के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के मसौदे पर सहमत हो गए हैं. इस ऐतिहासिक शांति समझौते की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने की है. इस समझौते के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो ईरान के आर्थिक संकट को दूर करने में मददगार साबित होगा. अमेरिका द्वारा ईरान के जब्त किए गए भारी-भरकम फंड को वापस लौटाने की बात सामने आई है जो खाड़ी क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है. आइए जानें कि इससे कितने दिन ईरान का काम चल सकता है.

जब्त खजाने की होगी सुरक्षित वापसी

ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस शांति समझौते का सबसे अहम हिस्सा देश का वह पैसा है जो अमेरिका ने लंबे समय से फ्रीज कर रखा था. अमेरिका अब ईरान के करीब 25 अरब डॉलर के इस पुराने फंड को पूरी तरह से रिलीज करने के लिए राजी हो गया है. इस बड़ी धनराशि को वापस भेजने के लिए कई तरह के वित्तीय रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें सीधे नकद ट्रांसफर करने के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोगी देशों की मदद ली जा सकती है. इसके अलावा ईरान को वित्तीय क्रेडिट लाइन जैसी जरूरी सुविधाएं देकर भी इस फंड की भरपाई की व्यवस्था बनाई जा रही है.

कितने दिन टिकेगा यह बड़ा फंड?

इस समझौते के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 25 अरब डॉलर की इस बड़ी रकम से ईरान का सरकारी कामकाज कितने दिनों तक चल पाएगा. आर्थिक जानकारों का अनुमान है कि इस फंड की मदद से ईरान का सामान्य प्रशासनिक काम और जरूरी चीजों का आयात लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक आसानी से चलाया जा सकता है. हालांकि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरानी सरकार इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह करती है. क्या वह इसे सिर्फ देश के भीतर युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई में लगाएगी या फिर नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में खर्च करेगी.

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इस फंड से ईरान को कितना सहारा?

ईरान का सालाना राष्ट्रीय बजट अलग-अलग विनिमय दरों के आधार पर लगभग 100 अरब डॉलर से लेकर 194 अरब डॉलर के आसपास रहता है. इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका से मिलने वाला 25 अरब डॉलर का यह फंड ईरान के कुल सालाना बजट का केवल एक सीमित हिस्सा ही है. लेकिन मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में यह रकम ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा दे सकती है. लंबे समय से प्रतिबंधों की मार झेल रहे इस देश के लिए यह एक ऐसी अतिरिक्त पूंजी साबित होगी जो उसके डूबते वित्तीय बाजार को थोड़ी मजबूती दे सकती है.

युद्ध के भारी-भरकम खर्च की चोट

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के एक हालिया अनुमान के मुताबिक इस सैन्य संघर्ष के कारण ईरान को अब तक बहुत भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है. इस युद्ध की वजह से ईरान का सैन्य खर्च और ढांचागत नुकसान मिलाकर करीब 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. ऐसे में अगर ईरानी सरकार अमेरिका से मिलने वाले इस पूरे फंड का इस्तेमाल केवल युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और सेना को दोबारा मजबूत करने में ही लगा देती है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह पैसा बहुत ही कम समय के लिए टिक पाएगा.

जनता को मिलेगी महंगाई से राहत

यदि ईरान की सरकार इस पूरी रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने देश के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करती है तो हालात बदल सकते हैं. इस पैसे से खाद्यान्न, दवाइयां और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किया जा सकता है. इसके साथ ही घरेलू बाजार में इन चीजों पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को भी दोबारा बहाल किया जा सकता है. ऐसा होने पर ईरान के भीतर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई पर कुछ महीनों के लिए आराम से काबू पाया जा सकता है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिल सकेगी.

तेल निर्यात से खुलेगा कमाई का रास्ता

इस नए शांति समझौते के मसौदे में केवल पैसे की वापसी ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ ईरान पर लगे सख्त तेल प्रतिबंधों में ढील देने की बात भी कही गई है. अगर इस समझौते के बाद ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का निर्यात दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल जाती है तो उसके पास नियमित आय का एक नया और परमानेंट स्रोत आ जाएगा. इस नियमित कमाई के शुरू होते ही अमेरिका से मिलने वाला 25 अरब डॉलर का यह अस्थायी फंड बहुत लंबे समय तक देश के काम आ सकेगा.

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