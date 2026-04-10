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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहोर्मुज स्ट्रेट से एक दिन में सिर्फ 15 जहाज निकलने दे रहा ईरान, दुनिया के देशों में कैसे होगा इनका बंटवारा?

होर्मुज स्ट्रेट से एक दिन में सिर्फ 15 जहाज निकलने दे रहा ईरान, दुनिया के देशों में कैसे होगा इनका बंटवारा?

ईरान ने होर्मुज से रोज 15 जहाजों के निकलने की सीमा तय की है. ऐसे में यह सवाल तो है कि आखिर इसे किस तरह से देशों के बीच बांटा जाएगा इसका चयन कौन करेगा और इसका असर ग्लोबल तेल सप्लाई पर भी पड़ेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 10 Apr 2026 05:43 PM (IST)
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  • होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल वसूल सकता है.

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अब होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कड़ा नियंत्रण दिख रहा है. दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर रोजाना सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जा रही है. इससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन जहाजों का बंटवारा किन देशों के बीच होगा और किसे प्राथमिकता मिलेगी. यह फैसला सिर्फ शिपिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल इकॉनमी और तेल बाजार को भी सीधे प्रभावित कर सकता है, आइए जानें.

होर्मुज से गुजरेंगे सिर्फ 15 जहाज

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है. यह सीमा अस्थायी युद्धविराम के दौरान लागू की गई है. सामान्य हालात में जहां 100 से 140 तक जहाज गुजरते थे, वहां अब यह संख्या 90% तक घट चुकी है. इससे साफ है कि समुद्री ट्रैफिक पर सख्त नियंत्रण लागू है. यह फैसला 28 फरवरी के बाद शुरू हुए संघर्ष के कारण लिया गया है. ईरान पर हुए हमलों के बाद से यह रास्ता लगभग बंद हो गया था. अब सीमित आवाजाही की अनुमति दी गई है, लेकिन यह पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है और पहले जैसी खुली आवाजाही नहीं है. 

कौन तय करेगा किस देश को मिलेगा मौका?

इन 15 जहाजों में किसे गुजरने दिया जाएगा, इसका फैसला इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तय करेंगे. यही एजेंसी पूरे रूट की निगरानी कर रही है. इस रास्ते से निकलने से पहले जहाजों को अनुमति लेनी होगी और तय प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. बिना मंजूरी के गुजरने की कोशिश करने पर सैन्य कार्रवाई तक हो सकती है.

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किन देशों को मिल सकती है प्राथमिकता?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राथमिकता उन देशों को दी जा सकती है जो ईरान के साथ तालमेल रखते हैं या उस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते हैं. वहीं अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों या उनके सहयोगियों को इस रूट से गुजरने में ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं. 

होर्मुज पर देना होगा टोल

खबर है कि ईरान इन जहाजों से टोल भी वसूल सकता है. अनुमान है कि हर बैरल पर करीब 1 डॉलर का शुल्क लिया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में मांगा जा सकता है, जिससे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बचा जा सके. होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को तय रूट पर ही चलना होगा. यह रूट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा तय किया गया है, ताकि बारूदी सुरंगों और खतरे वाले इलाकों से बचा जा सके. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. 

ग्लोबल सप्लाई पर इसका क्या होगा असर?

होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है. यहां से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है. ऐसे में जब रोज सिर्फ 15 जहाज ही निकलेंगे, तो सप्लाई पर दबाव बढ़ना तय है. इसका असर तेल की कीमतों और कई देशों की ऊर्जा जरूरतों पर दिख सकता है. मौजूदा हालात में यह साफ नहीं है कि आवाजाही कब सामान्य होगी. युद्धविराम के बावजूद तनाव बना हुआ है, इसलिए यह व्यवस्था फिलहाल जारी रह सकती है. यानी दुनिया को अभी सीमित सप्लाई और महंगे तेल के दौर के लिए तैयार रहना होगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 05:43 PM (IST)
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Strait Of Hormuz Iran 15 Ships Rule IRGC Control Hormuz
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