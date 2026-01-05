IPL broadcast banned in bangladesh: आईपीएल सिर्फ भारत का त्योहार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला क्रिकेट का महासंग्राम है, लेकिन जब पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अचानक आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का ऐलान किया है, तो क्रिकेट जगत में हलचल मची है. वजह बना एक खिलाड़ी, मुस्तफिजुर रहमान. ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या इस फैसले से BCCI को बड़ा नुकसान होगा. सच्चाई जानने के लिए जरूरी है आंकड़ों और सिस्टम को समझना. आइए समझें.

मुस्तफिजुर रहमान विवाद से भड़का बांग्लादेश

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद वहां की क्रिकेट व्यवस्था में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है. इस फैसले को बांग्लादेश में सिर्फ एक खिलाड़ी का मुद्दा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे देश के क्रिकेट सम्मान से जोड़ दिया गया है. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

आईसीसी से अपील और फिर आईपीएल प्रसारण पर रोक

इस विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपील की है कि भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के कुछ मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं. हालांकि इस मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है. इसके तुरंत बाद बांग्लादेश बोर्ड ने अपने देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला ले लिया और बांग्लादेश टीवी को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

BCCI की कमाई का असली ढांचा

अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण न होने से BCCI को कितना नुकसान होगा. इसके लिए पहले IPL की कमाई का ढांचा समझना जरूरी है. BCCI की आईपीएल से होने वाली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है. टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स, टाइटल स्पॉन्सर, टीम स्पॉन्सर और विज्ञापन- इन सभी में भारत का योगदान सबसे ज्यादा है.

बांग्लादेश में IPL प्रसारण का महत्व

बांग्लादेश में भी आईपीएल की जबरदस्त लोकप्रियता है. वहां बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस आईपीएल देखते हैं और कई भारतीय खिलाड़ी वहां भी घर-घर में पहचाने जाते हैं. इसी वजह से T Sports जैसे चैनलों ने 2027 तक आईपीएल के प्रसारण अधिकार खरीदे थे, लेकिन मौजूदा हालात में यह फैसला ज्यादा भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, न कि आर्थिक मजबूरी के रूप में.

IPL की कुल कमाई कितनी है

अगर BCCI के आर्थिक आंकड़ों को देखें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है. आईपीएल के 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स BCCI ने करीब 6.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 48,390 करोड़ रुपये में बेचे हैं. यह रकम पिछले मीडिया सौदों से करीब दोगुनी है. इस कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से आता है, जहां टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर आईपीएल की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है.

कहां से आती है सबसे ज्यादा कमाई

BCCI की आईपीएल से कमाई तीन बड़े हिस्सों में बंटी होती है-

पहला, मीडिया राइट्स, जिसमें टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सबसे बड़ा स्रोत हैं.

दूसरा, वैश्विक स्पॉन्सरशिप, जहां टाटा जैसे बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सर बनकर करोड़ों रुपये देते हैं.

तीसरा, टिकट बिक्री और फैन एंगेजमेंट, जिसमें घरेलू और विदेशी दर्शकों दोनों का योगदान होता है.

विदेशी बाजार का असली गणित

आईपीएल की विदेशी कमाई को लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं. सच्चाई यह है कि विदेशी बाजारों से आने वाली कमाई कुल आय का बहुत छोटा हिस्सा होती है. 2023-2027 के सौदे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकारों से करीब 1,075 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जो कुल 48 हजार करोड़ की डील के मुकाबले बेहद कम है. इसमें बांग्लादेश का हिस्सा और भी छोटा बैठता है.

तो BCCI को कितना नुकसान होगा

अगर बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण पूरी तरह बंद भी हो जाता है, तो BCCI को सीधा आर्थिक नुकसान सीमित रहेगा. अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश जैसे बाजार से होने वाली सालाना कमाई कुल आईपीएल रेवेन्यू का सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत ही होती है. यानि नुकसान करोड़ों में हो सकता है, लेकिन हजारों करोड़ की कमाई पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

सरकार की कमाई पर असर

दिलचस्प बात यह है कि BCCI को भले ही टैक्स छूट मिलती हो, लेकिन आईपीएल से भारत सरकार को भी अच्छी खासी कमाई होती है. खासकर विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर 20 प्रतिशत TDS कटता है. 2025 के मेगा ऑक्शन में ही विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी से 51.15 करोड़ रुपये का TDS सरकार को मिला था, जबकि कुल TDS से 89.49 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

BCCI क्यों ज्यादा परेशान नहीं

BCCI इसलिए भी ज्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि आईपीएल की असली ताकत भारतीय बाजार है. भारत में टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है. जियो, स्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों दर्शक आईपीएल देखते हैं, जिससे लीग की कमाई और लोकप्रियता बनी रहती है.

