हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL broadcast banned in bangladesh: बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक से BCCI की कमाई को कितना झटका? आंकड़ों से समझिए पूरा खेल

IPL broadcast banned in bangladesh: बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक से BCCI की कमाई को कितना झटका? आंकड़ों से समझिए पूरा खेल

IPL broadcast banned in bangladesh: बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि आखिर इससे बीसीसीआई की कमाई पर कितना बड़ा झटका लगेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jan 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

IPL broadcast banned in bangladesh: आईपीएल सिर्फ भारत का त्योहार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला क्रिकेट का महासंग्राम है, लेकिन जब पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अचानक आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का ऐलान किया है, तो क्रिकेट जगत में हलचल मची है. वजह बना एक खिलाड़ी, मुस्तफिजुर रहमान. ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या इस फैसले से BCCI को बड़ा नुकसान होगा. सच्चाई जानने के लिए जरूरी है आंकड़ों और सिस्टम को समझना. आइए समझें.

मुस्तफिजुर रहमान विवाद से भड़का बांग्लादेश

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद वहां की क्रिकेट व्यवस्था में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है. इस फैसले को बांग्लादेश में सिर्फ एक खिलाड़ी का मुद्दा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे देश के क्रिकेट सम्मान से जोड़ दिया गया है. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

आईसीसी से अपील और फिर आईपीएल प्रसारण पर रोक

इस विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपील की है कि भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के कुछ मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं. हालांकि इस मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है. इसके तुरंत बाद बांग्लादेश बोर्ड ने अपने देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला ले लिया और बांग्लादेश टीवी को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

BCCI की कमाई का असली ढांचा

अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण न होने से BCCI को कितना नुकसान होगा. इसके लिए पहले IPL की कमाई का ढांचा समझना जरूरी है. BCCI की आईपीएल से होने वाली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है. टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स, टाइटल स्पॉन्सर, टीम स्पॉन्सर और विज्ञापन- इन सभी में भारत का योगदान सबसे ज्यादा है. 

बांग्लादेश में IPL प्रसारण का महत्व

बांग्लादेश में भी आईपीएल की जबरदस्त लोकप्रियता है. वहां बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस आईपीएल देखते हैं और कई भारतीय खिलाड़ी वहां भी घर-घर में पहचाने जाते हैं. इसी वजह से T Sports जैसे चैनलों ने 2027 तक आईपीएल के प्रसारण अधिकार खरीदे थे, लेकिन मौजूदा हालात में यह फैसला ज्यादा भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, न कि आर्थिक मजबूरी के रूप में. 

IPL की कुल कमाई कितनी है

अगर BCCI के आर्थिक आंकड़ों को देखें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है. आईपीएल के 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स BCCI ने करीब 6.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 48,390 करोड़ रुपये में बेचे हैं. यह रकम पिछले मीडिया सौदों से करीब दोगुनी है. इस कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से आता है, जहां टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर आईपीएल की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है. 

कहां से आती है सबसे ज्यादा कमाई

BCCI की आईपीएल से कमाई तीन बड़े हिस्सों में बंटी होती है- 

  • पहला, मीडिया राइट्स, जिसमें टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सबसे बड़ा स्रोत हैं. 
  • दूसरा, वैश्विक स्पॉन्सरशिप, जहां टाटा जैसे बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सर बनकर करोड़ों रुपये देते हैं.
  • तीसरा, टिकट बिक्री और फैन एंगेजमेंट, जिसमें घरेलू और विदेशी दर्शकों दोनों का योगदान होता है.

विदेशी बाजार का असली गणित

आईपीएल की विदेशी कमाई को लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं. सच्चाई यह है कि विदेशी बाजारों से आने वाली कमाई कुल आय का बहुत छोटा हिस्सा होती है. 2023-2027 के सौदे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकारों से करीब 1,075 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जो कुल 48 हजार करोड़ की डील के मुकाबले बेहद कम है. इसमें बांग्लादेश का हिस्सा और भी छोटा बैठता है. 

तो BCCI को कितना नुकसान होगा

अगर बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण पूरी तरह बंद भी हो जाता है, तो BCCI को सीधा आर्थिक नुकसान सीमित रहेगा. अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश जैसे बाजार से होने वाली सालाना कमाई कुल आईपीएल रेवेन्यू का सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत ही होती है. यानि नुकसान करोड़ों में हो सकता है, लेकिन हजारों करोड़ की कमाई पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. 

सरकार की कमाई पर असर

दिलचस्प बात यह है कि BCCI को भले ही टैक्स छूट मिलती हो, लेकिन आईपीएल से भारत सरकार को भी अच्छी खासी कमाई होती है. खासकर विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर 20 प्रतिशत TDS कटता है. 2025 के मेगा ऑक्शन में ही विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी से 51.15 करोड़ रुपये का TDS सरकार को मिला था, जबकि कुल TDS से 89.49 करोड़ रुपये की कमाई हुई. 

BCCI क्यों ज्यादा परेशान नहीं

BCCI इसलिए भी ज्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि आईपीएल की असली ताकत भारतीय बाजार है. भारत में टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है. जियो, स्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों दर्शक आईपीएल देखते हैं, जिससे लीग की कमाई और लोकप्रियता बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में नहीं होगा IPL का प्रसारण, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Jan 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
BCCI IPL Broadcast Bangladesh Bangladesh IPL Broadcast Ban
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
Advertisement

वीडियोज

BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Amanraj Gill Interview: “Gaadi Paache Gaadi” की Viral Success, Elvish Yadav से जुड़ी चर्चा और Fan Culture पर खुलकर बातचीत
Somnath Temple: BJP सांसद Sudhanshu Trivedi का बड़ा बयान.. कहा - शिव लिंग को खंडित...
Somnath Temple: शिव लिंग को खंडित मत करें... BJP सांसद Sudhanshu Trivedi का अहम बयान
Yogi Adiitynath: साढ़े 3 बजे J.P Nadda से करेंगे मुलाकात CM Yogi, UP के डिप्टी CM भी दिल्ली दौरे पर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
टेलीविजन
'इसे गंदा बनाना बंद करो', सैपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद माही विज ने जय संग शेयर तस्वीर शेयर कर किस पर निकाली भड़ास?
'इसे गंदा बनाना बंद करो', सैपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद माही विज ने किस पर निकाली भड़ास?
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget