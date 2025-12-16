IPL Auction 2026: आईपीएल ऑक्शन का मंच सिर्फ खिलाड़ियों की किस्मत नहीं बदलता, बल्कि करोड़ों के आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई भी सामने लाता है. इस बार सबकी निगाहें कैमरन ग्रीन पर टिकी थीं और जैसे ही 25.20 करोड़ की बोली लगी, इतिहास बन गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम में से खिलाड़ी की जेब में असल में कितना जाता है और टैक्स व नियमों के बाद कितनी रकम रास्ते में ही अटक जाती है. आइए जानें.

ऑक्शन हॉल में बना इतिहास

अबू धाबी के एतिहाद एरिना में जब आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन शुरू हुआ, तो माहौल पहले ही गर्म था. जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन का नाम आया, बोली की रफ्तार अचानक तेज हो गई. चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. हर नई बोली के साथ कीमत आसमान छूती चली गई और आखिरकार केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर ग्रीन को अपने नाम कर लिया.

सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का तमगा

इस डील के साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. ऑक्शन में लगी रकम ने फैंस को चौंका दिया, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि 25.20 करोड़ की पूरी रकम खिलाड़ी को मिलने वाली नहीं है. आईपीएल के नियम यहां कहानी को नया मोड़ देते हैं.

25.20 करोड़ में से 18 करोड़ ही क्यों

आईपीएल की सैलरी कैप व्यवस्था के तहत किसी भी विदेशी खिलाड़ी को एक सीजन में अधिकतम 18 करोड़ रुपये ही दिए जा सकते हैं. यही वजह है कि कैमरन ग्रीन को भी असल में 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. बाकी के 7.20 करोड़ रुपये बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जमा होंगे, यानी रिकॉर्ड बोली लगने के बावजूद खिलाड़ी की कमाई पर एक तय सीमा पहले से मौजूद है.

टैक्स का खेल, जेब और हल्की

18 करोड़ रुपये मिलने की बात सुनकर भी तस्वीर पूरी साफ नहीं होती है. विदेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल नियमों के अनुसार 20 प्रतिशत टीडीएस काटा जाता है. इसके अलावा अगर कुल आय एक तय सीमा से ऊपर जाती है, तो सरचार्ज और सेस के साथ टैक्स का बोझ 30 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. यानी टैक्स कटने के बाद कैमरन ग्रीन के हाथ में आने वाली रकम और कम हो जाती है.

भुगतान की गारंटी कैसे मिलती है

आईपीएल में खिलाड़ियों को भुगतान सीधे फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते के तहत किया जाता है. अगर किसी वजह से फ्रेंचाइजी भुगतान नहीं कर पाती, तो बीसीसीआई खुद खिलाड़ी को रकम देता है और बाद में वह पैसा फ्रेंचाइजी के केंद्रीय राजस्व से काट लिया जाता है. इससे खिलाड़ी की कमाई सुरक्षित रहती है, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों न हो.

यह भी पढ़ें: जर्मनी में एक महीने किराए पर रहने पर कितना आता है खर्चा, कितना महंगी है यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग?