IPL में पर्पल और ऑरेंज कैप तो पाकिस्तान के PSL में क्या, यहां सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले को क्या मिलता है?
क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल की 'ऑरेंज' और 'पर्पल' कैप का जलवा तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वालों को क्या मिलता है?
आईपीएल 2026 की शुरुआत के साथ ही मैदान पर रनों की बारिश और विकेटों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है. हर खिलाड़ी की नजर ऑरेंज और पर्पल कैप पर टिकी है, जो पूरे सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पहचान होती है, लेकिन जब हम सरहद पार पाकिस्तान की पीएसएल की बात करते हैं, तो वहां की कैप का रंग और उनके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को किस चीज से नवाजा जाता है और उन्हें इनाम के तौर पर क्या मिलता है.
आईपीएल की ऑरेंज-पर्पल कैप का जलवा
इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज और पर्पल कैप केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए सम्मान की बात होती है. सीजन में जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसे ऑरेंज कैप दी जाती है. वहीं, जो गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट झटकता है, उसके सिर पर पर्पल कैप सजती है. मैच दर मैच इन कैप्स के दावेदार बदलते रहते हैं, जिससे दर्शकों का रोमांच अंत तक बना रहता है. सीजन खत्म होने पर जिस खिलाड़ी के पास ये कैप रहती है, उसे ट्रॉफी के साथ भारी-भरकम प्राइज मनी भी दी जाती है.
पाकिस्तान सुपर लीग में किसे क्या मिलता है?
आईपीएल की ऑरेंज कैप की तर्ज पर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को सम्मानित किया जाता है. हालांकि, यहां रंग नारंगी नहीं बल्कि हरा (Green) होता है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन कूटने वाले खिलाड़ी को ‘ग्रीन कैप’ से नवाजा जाता है. यह कैप पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के रंग का प्रतिनिधित्व करती है और इसे पहनना वहां के खिलाड़ियों के लिए बड़े गौरव की बात मानी जाती है.
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गेंदबाजों के लिए मरून कैप
गेंदबाजी के मोर्चे पर पीएसएल ने अपना अलग ही रंग चुना है. जहां आईपीएल में गेंदबाजों के लिए बैंगनी (पर्पल) रंग है, वहीं पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मरून कैप (Maroon Cap) दी जाती है. पूरे सीजन में शानदार गेंदबाजी करने वाले और बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने वाले बॉलर्स के बीच इस मरून कैप को हासिल करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. यह कैप टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की पहचान होती है.
पीएसएल में मिलने वाली इनामी राशि
कैप के सम्मान के साथ-साथ पीएसएल में खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से भी पुरस्कृत किया जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो पीएसएल में ग्रीन कैप और मरून कैप जीतने वाले खिलाड़ियों को करीब 3,75,000 पाकिस्तानी रुपये की नगद राशि इनाम के तौर पर दी जाती है. हालांकि आईपीएल की तुलना में यह राशि काफी कम मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की घरेलू क्रिकेट लीग के हिसाब से यह एक बड़ा सम्मान है.
मैदान पर कैप होल्डर्स का मुकाबला
दोनों ही लीगों में ये कैप्स टूर्नामेंट को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती हैं. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, कैप की रेस और दिलचस्प होती जाती है. हर मैच के बाद आंकड़े बदलते हैं और कैप एक खिलाड़ी के सिर से उतरकर दूसरे के पास जाती है. यह सिलसिला फाइनल तक चलता है, जहां विजेता खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर सीजन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाता है. इन पुरस्कारों की वजह से खिलाड़ियों के बीच अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधारने की एक अलग ही होड़ लगी रहती है.
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Source: IOCL