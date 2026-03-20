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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL 2026: जिसे CSK ने 2 करोड़ में खरीदा वो खिलाड़ी हुआ IPL से बाहर, क्या अब भी मिलेगी पूरी रकम?

IPL 2026: जिसे CSK ने 2 करोड़ में खरीदा वो खिलाड़ी हुआ IPL से बाहर, क्या अब भी मिलेगी पूरी रकम?

IPL 2026: सीएसके के तेज गेंदबाज नाथन एलिस आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या उन्हें उनकी पूरी फीस मिलेगी या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Mar 2026 11:41 AM (IST)
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IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा झटका लग चुका है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज नाथन एलिस  हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. यह चोट उन्हें सीजन शुरू होने से पहले लगी है. आपको बता दें कि सीएसके ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में साइन किया था. इसके बाद एक बड़ा सवाल लोगों के बीच खड़ा हो रहा है कि क्या एक भी मैच ना खेलने के बावजूद भी उन्हें पूरी रकम मिलेगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सीजन शुरू होने से पहले चोट 

फ्रेंचाइजी ने इस बात की पुष्टि की है कि एलिस को मांसपेशियों में खिंचाव आया है. इसकी वजह से उन्हें टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर होना पड़ा. अब क्योंकि यह चोट आईपीएल से शुरू होने से पहले और टीम कैंप में शामिल होने से पहले लगी है इस वजह से लीग के नियमों के तहत उनकी पेमेंट पर इसका सीधा असर पड़ेगा. यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका है जो आने वाले सीजन में अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए एलिस पर काफी हद तक निर्भर थी. 

खिलाड़ियों के पेमेंट को लेकर आईपीएल के नियम 

चोट लगने की स्थिति में खिलाड़ियों के पेमेंट को लेकर आईपीएल के नियम बिल्कुल साफ हैं. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चोट कब लगी और क्या खिलाड़ी ने टीम को रिपोर्ट कर दिया था.  अगर कोई भी खिलाड़ी टीम या फिर ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाता है तो आम तौर पर फ्रैंचाइजी पर उसे कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम देने की कोई भी बाध्यता नहीं है. ऐसे मामले में आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो यह समझौता अपने आप ही रद्द माना जाता है.

भारतीय खिलाड़ियों के लिए क्या हैं नियम?

भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा अंतर है. जिन भारतीय क्रिकेटरों का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली होती है. भले ही कोई खिलाड़ी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाए फिर भी उन्हें आईपीएल की पूरी सैलरी मिलती रहती है. ऐसा इस वजह से है क्योंकि बीसीसीआई ऐसे खिलाड़ियों को इंश्योरेंस कवर देता है. 

नाथन एलिस के मामले में क्या होगा? 

नाथन एलिस एक विदेशी खिलाड़ी हैं, इस वजह से वे बीसीसीआई के केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के दायरे में नहीं आते. अब क्योंकि वे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे इस वजह से आईपीएल के नियमों के मुताबिक उन्हें 2 करोड़ की फीस मिलने की संभावना काफी कम है.

चोटिल खिलाड़ियों को पेमेंट कब मिलती है?

अगर कोई खिलाड़ी टीम कैंप में शामिल होने के बाद या टूर्नामेंट के दौरान चोटिल होता है तब स्थिति बदल जाती है. ऐसे मामलों में फ्रेंचाइजी आंशिक मुआवजा दे सकती है. अक्सर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का लगभग 50% या उससे ज्यादा दे दिया जाता है. 

आपको बता दें कि अब सीएसके के सामने एक बड़ा फैसला है. सीजन शुरू होने से पहले उनकी जगह किसी और को ढूंढना होगा. चेन्नई सुपर किंग्स 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने जा रही है. ऐसे में एक अहम तेज गेंदबाज की गैर मौजूदगी से टीम मैनेजमेंट पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें: अपनी मर्जी से नहीं रख सकते यहां घर का रंग, जानें क्यों बनाया गया यह अजीब कानून

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 11:41 AM (IST)
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IPL 2026 Nathan Ellis Injury Csk Player Out Ipl
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