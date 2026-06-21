दुनियाभर में 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस, क्या है इस बार की थीम?

International Yoga Day 2026 : योग भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा का जरूरी हिस्सा है. आज योग हर किसी के लिए फिजिकल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि यह हर जनरेशन के बीच शरीर, मन और आत्मा को बैलेंस रखने का एक तरीका भी माना जाता है. आज के टाइम में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर कोई योग को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं. साथ ही योग आज एक अच्छा करियर ऑप्शन भी बन गया है. आज दुनिया के करोड़ों लोग बेहतर हेल्थ के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए और बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए योग को अपना रहे हैं. यही वजह है कि हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ और वेलनेस अभियानों में शामिल हो चुका है. इस दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में योग सत्र, जागरूकता कार्यक्रम, ध्यान शिविर और हेल्थ से जुड़े आयोजन किए जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनियाभर में 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई?

योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान एक विशेष दिन योग के नाम करने का प्रस्ताव रखा था. अपने संबोधन में उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा बताया था. साथ ही कहा था कि योग मन और शरीर, विचार और काम, व्यक्ति और नेचर को एक साथ जोड़ने का जरिया है. प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को दुनिया के कई देशों का समर्थन मिला. इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 69/131 को एक्सेप्ट करते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया. इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था. इसके बाद वर्ष 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तब से हर साल यह दिन पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार योग की शुरुआत भारत में हुई थी. ऐसे में योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख विशेष कारणों से चुनी गई थी. 21 जून उत्तरी हिस्से के देशों में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे समर सॉल्स्टिस (Summer Solstice) कहा जाता है. कई संस्कृतियों और परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है. समर सॉल्स्टिस को रोशनी, एनर्जी, बैलेंस और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. भारतीय परंपरा में माना जाता है कि इस समय के बाद सूर्य की दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू होती है, जिसे दक्षिणायन कहा जाता है. इस समय को मेडिटेशन करने, मन को शांत रखने और खुद के बारे में सोचने-समझने के लिए अच्छा माना जाता है. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख चुनी गई.

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क्या है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम?

साल 2026 में मनाए जाने वाले 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है. यह थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र में भी हेल्थ, एक्टिव और सेल्फ डिपेंड लाइफ जीने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है. नियमित योग शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने, तनाव कम करने और बेहतर लाइफस्टाइल अपनाने में मदद कर सकता है.

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