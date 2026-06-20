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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजInternational Yoga Day: क्या इस्लामिक देशों के स्कूल-कॉलेज में होते हैं योगा टीचर, उनको कितनी मिलती है सैलरी?

International Yoga Day: क्या इस्लामिक देशों के स्कूल-कॉलेज में होते हैं योगा टीचर, उनको कितनी मिलती है सैलरी?

International Yoga Day: हर साल 21 जून को अंतररराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. आइए जानें कि क्या इस्लामिक देशों में भी योगा टीचर होते हैं और उनको सरकार या संस्थान कितनी सैलरी देते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Jun 2026 02:08 PM (IST)
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International Yoga Day: सदियों पुरानी विरासत योग आज मजहब और सरहदों के दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर छा चुका है. कभी इसको सिर्फ एक खास धर्म से जोड़ने वाले इस्लामिक देशों में भी अब योग की धूम है. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों के स्कूल-कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बाकायदा योगा टीचर्स और वेलनेस इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्तियां की जा रही हैं. फिटनेस और मानसिक सेहत के लिहाद से मुस्लिम समाज में योग को खेल के रूप में अब तेजी से स्वीकार किया जा रहा है, जिसके बदले वहां योगा टीचर्स को बेहद आकर्षक सैलरी दी जा रही है. हर साल 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. आइए इसी मौके पर जानते हैं कि क्या इस्लामिक देशों में भी योगा टीचर होते हैं.

खाड़ी देशों के शिक्षण संस्थानों का बदलता नजरिया

पिछले कुछ सालों में खाड़ी देशों की जीवनशैली और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिला है. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देशों में अब योग को किसी धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से शारीरिक और मानसिक फिटनेस के एक बेहतरीन माध्यम के रूप में देखा जाता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहां के कई मशहूर स्कूलों, प्राइवेट कॉलेजों और बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपनो स्पोर्ट्स और वेलनेस के सिलेबस में योग को शामिल किया है. इसका मकसद छात्रों की पढ़ाई के तनाव को कम करना और उनकी एकाग्रता को बढ़ावा देना होता है.

यूएई में योगा इंस्ट्रक्टर की डिमांड

मॉर्डन लाइस्टाइल और ग्लोबल हब के रूप में पहचान बना चुके यूएई में योग की लोकप्रियता सातवें आसमान पर है. रिपोर्ट्स की मानें तो खासकर दुबई और अबू धाबी के नाम के नामचीन प्राइवेट स्कूलों और फिटनेस सेंटरों में योगा टीचर्स के लिए नौकरी के बड़े मौके हैं. आंकडों की मानें तो यूएई में एक नए या सामान्य योगा इंस्ट्रक्टर की शुरुआती औसत सैलरी करीब 3600 से लेकर 6300 दिरहम प्रति माह तक होती है. अगर इसे भारतीय रुपयों में समझें तो रकम करीब 85,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये महीना बैठती है.

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दुबई में तजुर्बेदार टीचरों की मोटी कमाई

दुबई जैसे महंगे और आधुनिक शहर में अगर किसी योगा टीचर के पास अच्छा खासा तजुर्बा और इंटरनेशनल स्कूल का सर्टिफिकेट है तो उसकी कमाई का ग्राफ ऊंचा जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो यहां सीनियर्स और अनुभवी योगा टीचर्स को स्कूल और प्रतिष्ठित संस्थान हर महीने करीब 7000 दिरहम से भी ज्यादा सैलरी देते हैं. इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल लोग अपने बच्चों और परिवार के लिए पर्सनल योगा ट्रेनर भी रखते हैं, जिनकी कमाई घंटों में होती है.

सऊदी अरब में योग के खुले रास्ते

सऊदी अरब जैसे रुढ़िवादी देश में योग का इस कदर फैलना हैरान करने वाला है. सऊदी सरकार ने बाकायदा योग को बाकायदा स्पोर्ट के रूप में मंजूदी दी है. वहां की यूनिवर्सिटीज के परिसरों और चुनिंदा स्कूलों में भी योग क्लास चलती हैं. सऊदी अरब में काम करने वाले योग टीचर्स की मासिक आमदनी भी यूएई के समकक्ष यानि लगभग 7000 दिरहम के बराबर पहुंच जाती है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 02:08 PM (IST)
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21 June Yoga Day International Yoga Day Yoga Teacher Salary In Uae
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