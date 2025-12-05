हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndigo Flights Cancelled: 90000 में मिल रही दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट, कार से जाएंगे तो कितना आएगा खर्च?

Indigo Flights Cancelled: 90000 में मिल रही दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट, कार से जाएंगे तो कितना आएगा खर्च?

Indigo Flights Cancelled: दिल्ली से जयपुर का आसमान इन दिनों इतना महंगा हो गया है कि लोग किराया सुनकर वापस जमीन पर लौट आ रहे हैं. आइए जानें कि कार से जाने पर कितना किराया लगेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Dec 2025 01:51 PM (IST)
Indigo Flights Cancelled: दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले चार दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे अचानक किसी ने देश की सबसे व्यस्त एयरलाइन के इंजन से बोल्ट निकाल दिया हो. शुक्रवार सुबह जब इंडिगो ने घोषणा की कि 500 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं, तो यात्रियों के बीच घबराहट और गुस्से का ऐसा तूफान उठा जिसे काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने भी पहले कभी नहीं देखा था. लोग अपनी टिकटें लहराते हुए जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब खुद इंडिगो के पास नहीं थे. चार दिनों में 1,000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं और शुक्रवार की रात 12 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें पूरी तरह रोक दी गईं. 

90,000 पहुंचा दिल्ली से जयपुर का किराया

सबसे बड़ा असर राजधानी दिल्ली पर पड़ा है, जहां हजारों यात्री अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए फर्श पर सोफे की तरह बैठने को मजबूर हो गए. एयरलाइन की तकनीकी गड़बड़ियों, क्रू की अनुपलब्धता और मौसम की मार ने पूरे नेटवर्क को जाम कर दिया, लेकिन इस अफरातफरी का असली चेहरा तब सामने आया जब टिकटों की कीमतें एक झटके में आसमान छूने लगीं. बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर- हर शहर के किराये में उछाल आया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला किराया दिल्ली से जयपुर का रहा, जो छोटे से सफर के लिए 90,000 रुपये तक पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर वायरल

दिल्ली से जयपुर, यानी वह रूट जिसे लोग आमतौर पर तीन से चार घंटों में कार से तय कर लेते हैं, लेकिन फ्लाइट के किराये की यह आसमान छूने वाली घटना सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो गई. ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ट्विस्ट बनकर सामने आया कि जब फ्लाइट का किराया चांद तक पहुंच रहा हो, तब दिल्ली ये जयपुर कार से जाना कितना खर्चीला पड़ेगा? आइए जानें.

कार से कितने रुपये में पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर

दिल्ली से जयपुर तक की दूरी लगभग 280 से 300 किलोमीटर के बीच है और हाईवे की हालत भी ठीक-ठाक है. अगर आपकी कार 15 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है और पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर मान लें, तो करीब 20 लीटर ईंधन की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब लगभग 2,000 रुपये का खर्च. इसके बाद आता है टोल टैक्स- NH48 पर एक तरफ का लगभग 400 से 450 रुपये और आने-जाने का करीब 800 से 900 रुपये. यानी कुल मिलाकर 2,800 से 3,500 रुपये में आप आराम से अपनी कार से जयपुर पहुंच सकते हैं, बिना किसी चेक-इन की लाइन, बिना बोर्डिंग पास और बिना किसी तनाव के.

कैब से कितना आएगा खर्चा

अब इस खर्च की तुलना 90,000 रुपये वाली फ्लाइट से कीजिए. एक तरफ 13,000 से 30,000 गुना तक का अंतर और दूसरी तरफ वही दूरी, वही शहर और वही मंजिल. अगर कैब लेते हैं, तो दिल्ली से जयपुर की वन-वे यात्रा 2,400 से 3,000 रुपये में आराम से मिल जाती है. यानी किसी भी हाल में, कार का रास्ता अभी की स्थिति में फ्लाइट से कहीं ज्यादा किफायती और शांत है.

एक गड़बड़ी से हिल गया ढांचा

लेकिन इस पूरी कहानी का असली मसला सिर्फ किराया नहीं है. देशभर में इंडिगो की जो स्थिति बनी है, वह यह दिखाती है कि हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री किस कगार पर खड़ी है. नेटवर्क इतना बड़ा, फ्लाइटें इतनी ज्यादा और सिस्टम इतना दबाव में कि एक छोटी गड़बड़ी पूरा ढांचा हिला देती है. इंडिगो के पास रोजाना 2,100 से ज्यादा उड़ानें होती हैं और जब इतनी बड़ी मशीनरी में स्क्रू ढीला पड़ता है, तो झटका पूरे देश को लगता है.

Published at : 05 Dec 2025 01:51 PM (IST)
