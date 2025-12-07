हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में DGCA, पाकिस्तान में कौन करता है एयरलाइन कंपनियों की निगरानी?

भारत में DGCA, पाकिस्तान में कौन करता है एयरलाइन कंपनियों की निगरानी?

Indigo Crisis: पाकिस्तान के आकाश का असली ‘सुरक्षा प्रहरी’ कौन है, यह सवाल हाल के घटनाक्रमों के बीच और तीखा हो गया है. आइए इस बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को उड़ानों में लगातार हो रही देरी, कैंसिलेशन और संचालन संबंधी गलतियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस थमा दिया है. निर्देश दिया गया है कि कंपनी 24 घंटे के भीतर पूरा स्पष्टीकरण पेश करे, अन्यथा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस में साफ कहा गया है कि इंडिगो यह बताए कि इन उल्लंघनों पर एयरक्राफ्ट रूल्स और नागर विमानन आवश्यकताओं के तहत दंडात्मक कदम क्यों न उठाए जाएं. नोटिस में यह चेतावनी भी शामिल है कि तय समय पर जवाब न मिलने की स्थिति में मामला एकतरफा तरीके से निपटा दिया जाएगा. आइए जानें कि पाकिस्तान में एयरलाइन कंपनियों की निगरानी कौन करता है. 

पाकिस्तान में कौन करता है एयरलाइनों की निगरानी

भारत में DGCA जिस तरह एयरलाइनों पर नियमों, मानकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की बारीकी से निगरानी रखता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में यह जिम्मेदारी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी PCAA निभाती है. यह संस्था देश के सभी हवाई अड्डों, एयरलाइनों, पायलटों, ट्रेनिंग सेंटरों और एयर ऑपरेशनों पर सीधा नियंत्रण रखती है. PCAA की स्थापना ही इस मकसद से की गई थी कि पाकिस्तान के आकाश में उड़ने वाला हर विमान अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ही परिचालन करे, ताकि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च स्तर पर बनी रहे.

कौन करता है जांच

दिलचस्प बात यह है कि PCAA न सिर्फ घरेलू उड़ानों बल्कि पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर जाने वाली एयरलाइनों के लाइसेंस, फिटनेस और पायलट रिकॉर्ड की जांच भी खुद करती है. कुछ साल पहले पायलट लाइसेंस विवाद के दौरान पाकिस्तान की एविएशन व्यवस्था खासा दबाव में आ गई थी, जिसके बाद PCAA ने कई स्तरों पर सुधार की दिशा में नए कड़े नियम लागू किए गए. इन बदलावों के बाद पाकिस्तान की एविएशन निगरानी प्रणाली एक बार फिर वैश्विक संस्थाओं के मानकों को पूरा करने की कोशिश में जुटी है.

हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारियां एक जैसी

भारत और पाकिस्तान के बीच एविएशन मॉनिटरिंग एजेंसियों की भूमिका भले ही अपने-अपने कानूनों के मुताबिक अलग हो, लेकिन दोनों देशों में हवाई सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी हैं. DGCA की तरह ही PCAA भी यह देखती है कि एयरलाइन कंपनियां विमान रखरखाव से लेकर पायलट रोस्टर तक हर काम सही तरीके से कर रही हैं या नहीं. किसी भी तरह की खामी सामने आने पर कार्रवाई की पहली जिम्मेदारी भी इसी अथॉरिटी की होती है.

अहम है PCAA की भूमिका

वर्तमान परिस्थितियों में, जब दक्षिण एशिया का हवाई क्षेत्र पहले से अधिक व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, ऐसे में PCAA की भूमिका और भी अहम हो गई है. पाकिस्तान की घरेलू एयरलाइनों के बढ़ते परिचालन, बाहरी कंपनियों की उड़ानों में बढ़ी सक्रियता और सुरक्षा मानकों को लेकर समय-समय पर उठते सवालों ने इस संस्था को लगातार सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की एविएशन प्रणाली और पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय नजरें बनी रहेंगी, और PCAA को इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कई स्तरों पर और कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं.

क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानकों की दोहरी चुनौती

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति हमेशा से ही परिवर्तनों के बीच काम करती रही है. ऐसे माहौल में PCAA का काम सिर्फ ‘नियम लागू करना’ तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि उसे यह भी देखना पड़ता है कि पाकिस्तान की उड़ानों पर कोई अंतरराष्ट्रीय पाबंदी या चेतावनी न लगे. यूरोपीय और अमेरिकी एविएशन एजेंसियों की गाइडलाइंस को पूरा करना इसी कारण सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. PCAA इस समय तकनीकी अपग्रेडेशन, पायलट ट्रेनिंग की मजबूत निगरानी और एयरलाइन कंपनियों के सर्विस स्टैंडर्ड पर फोकस कर रही है, ताकि पाकिस्तान की उड़ानें वैश्विक भरोसे के दायरे में बनी रहें.

यह भी पढ़ें: World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
IndiGo Crisis Pakistan Civil Aviation PCAA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
जनरल नॉलेज
World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
हेल्थ
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget