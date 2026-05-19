भारत में बुजुर्गों को नहीं मिलता डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन को कितनी छूट देता है पाकिस्तान रेलवे?

Indian Railways Senior Citizen Discount: आज के समय में जब हर चीज महंगी होती जा रही है, तब देश के लाखों बुजुर्गों के लिए ट्रेन ही सबसे सस्ता और भरोसेमंद सफर माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली टिकट छूट बंद है, जिससे बुजुर्ग यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ा है. हाल ही में फिर यह मुद्दा चर्चा में आया, जब संसद और सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर बुजुर्गों को दोबारा राहत कब मिलेगी. बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने यह छूट बंद की थी और अब तक इसे शुरू नहीं किया गया है.

रेलवे के मुताबिक, इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है. RTI के अनुसार, सीनियर सिटीजन छूट बंद रहने से 2024 तक रेलवे को करीब 5800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की अतिरिक्त कमाई हुई है. वहीं, 2023 की रिपोर्ट में बताया गया था कि रेलवे को हर साल लगभग 1667 करोड़ रुपये की बचत हो रही थी. ऐसे में चलिए आपको बताते है कि भारत में सीनियर सिटीजन को कितनी छुट मिलती थी और क्या पाकिस्तान में ये छुट मिलती है या नही, अगर मिलती भी है तो कितनी मिलती है.

पहले भारत में बुजुर्गों को कितनी छूट मिलती थी?

कोरोना से पहले भारतीय रेलवे पुरुष सीनियर सिटीजन यात्रियों को टिकट में 40 प्रतिशत तक की छूट देता था, जबकि 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलता था. यह सुविधा लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत थी, खासकर उन लोगों के लिए जो पेंशन या सीमित कमाई पर जिंदगी गुजार रहे हैं. कई बुजुर्ग इलाज कराने, बच्चों से मिलने या धार्मिक यात्रा के लिए ट्रेन का सहारा लेते थे. लेकिन कोविड के दौरान यह सुविधा बंद हुई और फिर वापस नहीं आई. ऐसे में आज भी कई बुजुर्ग यही सवाल पूछते नजर आते हैं कि जब बाकी सुविधाएं दोबारा शुरू हो गईं, तो उनकी छूट क्यों नहीं लौटाई गई. यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान और सुविधा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है.

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पाकिस्तान रेलवे अपने बुजुर्गों को कितनी राहत देता है?

दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज भी सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट पर छूट दी जाती है. वहां 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ट्रेन टिकट में लगभग 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है. यही तुलना अब भारत में भी चर्चा का विषय बनती जा रही है. लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब पाकिस्तान जैसे देश में बुजुर्गों को राहत मिल सकती है तो भारत में यह सुविधा दोबारा क्यों नहीं शुरू की जा रही है.

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